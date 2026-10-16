AI 확장에 성공한 제조업체와 파일럿 단계에 머무는 제조업체를 가르는 4단계 로드맵

제조업에서 AI를 둘러싼 논의가 이제는 같은 이야기의 반복처럼 느껴질지도 모릅니다. 제조업에 현대화가 필요한 이유는 이미 잘 알고 계실 것입니다. 시연도 여러 차례 지켜보셨을 테고, 파일럿 프로젝트도 한두 건 승인하셨을 수도 있습니다. 하지만 많은 제조업체에서 통제된 환경의 개념 증명(PoC)에 성공하는 것과 전사적으로 AI를 대규모로 자율 운영하는 것 사이에는 여전히 좁혀지지 않는 간극이 있습니다.

이 간극은 기술의 문제가 아닙니다. 제조 산업 리더 288명을 포함해 전 세계 엔터프라이즈 리더 2,050명을 대상으로 실시한 ‘글로벌 AI 및 데이터 트렌드 설문조사’에 따르면, 제조 기업의 52%는 이미 핵심 공급망과 운영 업무에 실제로 AI를 활용하고 있습니다. 많은 제조업체에서 AI 기술의 가치는 이미 입증되었습니다. 더 어려운 과제는 기술을 둘러싼 모든 조건입니다. 자율 운영 확장을 어떻게 추진할 것인지, 제조 산업 특유의 규정 준수 및 거버넌스 문화가 왜 병목이 아니라 경쟁 자산이 될 수 있는지, 최고경영진의 승인할 수 있는 방식으로 AI 투자 제안을 어떻게 구성할 것인지가 핵심입니다.

이러한 과제를 풀어 가도록 돕는 것이 eBook ‘에이전틱 AI 시대의 길잡이: 제조 산업 리더를 위한 실전 가이드’입니다. 파일럿의 늪에서 벗어나려는 COO, AI 예산 요청을 준비하는 운영 부문 VP, 멀티에이전트 오케스트레이션으로 가는 실제 경로를 이해하려는 공장 책임자 모두에게 이 eBook은 AI 실행의 핵심을 제시합니다. 선도 제조업체들이 분산된 데이터를 통합하고 자율 운영으로 전환하기 위해 활용하는 거버넌스 인사이트, 4 단계 로드맵, 투자 제안 프레임워크를 담았습니다.

거버넌스는 병목이 아닌 가속 장치

제조업체가 자율 운영에 도달하는 과정에서 마주하는 세 가지 실행 과제 중 가장 오해하기 쉬운 것은 거버넌스입니다. 거버넌스를 경쟁력의 레버가 아니라 규정 준수 비용으로 여기는 시각은 AI 확장에 성공한 제조업체와 정체되는 제조업체를 가르는 결정적인 차이입니다. 처음부터 거버넌스가 부재할 때 어떤 일이 벌어지는지 살펴보면 그 차이가 더욱 분명해집니다.

Penske Logistics는 기술적으로 모든 기준을 충족하는 AI 기반 트레일러 분석 모델을 구축했습니다. 알고리즘에는 문제가 없었고, 데이터 사이언스 팀도 역량을 갖추고 있었습니다. 비즈니스 부서도 적극적으로 참여했습니다. 그런데도 프로젝트는 정체되었습니다. 기술이 실패해서가 아니라, 파일럿을 시작하기 전에 실제 운영으로 성공적으로 전환하기 위한 기준을 아무도 정하지 않았기 때문입니다.

이 사례는 제조업에서 에이전틱 AI를 도입할 때 해결해야 할 핵심 과제를 잘 보여 줍니다. 파일럿의 늪에 갇히는 일은 엔지니어링 실패인 경우가 매우 드뭅니다. 거의 대부분은 비즈니스 성과, 데이터 준비 상태, 투자와 손익(P&L)의 연관성에 대한 공통된 이해와 합의가 부족하기 때문입니다.

대부분의 산업에서 섀도 AI, 즉 직원들이 IT를 우회해 승인되지 않은 공용 도구를 사용하는 현상은 느린 기술 승인 절차에 대한 불만에서 비롯됩니다. 하지만 제조업에서는 상황이 다릅니다. 설문조사에서 섀도 AI 도구 사용의 원인으로 더딘 기술 도입 승인을 꼽은 제조업 응답자는 46%에 그쳤습니다. 조사에 참여한 다른 업종 전체에서는 이 비율이 53%였습니다.

이 차이는 제조업 문화의 근본적인 특성을 보여 줍니다. 규정 준수와 신체적 안전을 중심으로 형성된, 단 한 번의 실수도 허용하지 않는 무오류 지향의 사고방식입니다. 앞서가는 제조업 리더들은 이러한 성향을 올바르게 활용하면 오히려 경쟁 우위가 된다는 사실을 깨닫고 있습니다.

제조 기업이 IT, 운영 기술(OT), 사물 인터넷(IoT) 데이터를 일관된 액세스 제어 아래 통합하는 거버넌스 기반의 통합 데이터 파운데이션을 구축하면, 가드레일은 제약이 아니라 실행을 가능하게 하는 조건이 됩니다. 엔지니어는 데이터 개인정보 보호 위험을 감수하거나 독자적인 배합식을 공개 AI 모델에 유출할 위험 없이 맞춤형 애플리케이션을 구축하고, 보고를 자동화하며, 수십 년간의 유지 보수 로그를 조회할 수 있습니다. 규정 준수에 가장 철저한 제조 기업들이 가장 혁신적인 기업으로 거듭나고 있습니다. 기업을 노출시킬 수 있는 도구 사용 권한을 요청하는 대신, 회사에 위험을 초래할 수 있는 도구의 사용 승인을 요청하는 대신, 안전하게 보호된 환경 안에서 자유롭게 실험할 수 있기 때문입니다.

반도체 제조업체 Wolfspeed는 바로 이러한 프레임워크를 구축했습니다. 이 회사는 클린룸 생산 시설을 24시간 가동하며, 예기치 않은 가동 중단이 단 1분만 발생해도 수익성에 타격을 받습니다. Wolfspeed는 가공 전 운영 데이터를 Snowflake 기반의 맞춤형 AI 에이전트에 제공해 복잡한 장비 문제 해결 절차를 개선했습니다. 서로 연결되지 않은 시스템을 오가며 다급하게 대응하느라 두 시간씩 걸리던 작업이 2분 만에 끝나는 자동 대응으로 바뀌었습니다. 특히 Wolfspeed는 모든 자동화된 문제 해결 가이드에 감사를 거친 공장 안전 절차가 기본적으로 반영되도록 의무화했습니다. 덕분에 에이전트가 자율적으로 조치를 취할 때도 생산 처리량과 작업자의 안전을 모두 지킬 수 있습니다. 이는 단순히 규정 준수 여부를 확인하는 데 그치지 않고, 거버넌스를 운영 기능의 일부로 구현한 사례입니다.

AI 확장에 성공하는 기업과 뒤처지는 기업을 가르는 실행 순서

조직 전체에 AI를 한꺼번에 배포하고 그중 무언가가 효과를 내기를 기대하는 것은 전략이 아닙니다. 하지만 제조 기업의 41%는 이런 방식으로 접근하다 결국 파일럿 단계에 갇히고 맙니다. 이러한 정체를 피하고 자율 운영을 실현한 기업들은 다음 네 가지를 순서대로 실행했습니다.

1단계: 데이터 자산 환경 현대화



히스토리언, 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA), 제조 실행 시스템(MES) 같은 현장 시스템을 전사적 자원 관리(ERP), 공급망 계획, 고객 관계 관리(CRM) 등의 비즈니스 시스템과 연결합니다.

오늘날에도 제조 기업의 50%는 여전히 스프레드시트를 주요 업무 데이터 계층으로 사용하고 있으며, 그 결과 감독자의 65%는 교대 근무 때마다 일관되지 않은 보고서를 수작업으로 대조하는 데 몇 시간을 쓰고 있습니다.

분석가 한 명이 세 개의 시스템에서 데이터를 일일이 가져오지 않고도 ‘지난 분기 생산 일정 변경을 가장 많이 유발한 공급업체 지연은 무엇인가?’처럼 여러 부서에 걸친 질문에 답할 수 있다면, 로드맵의 첫 단계를 완료한 것입니다.

2단계: 통합 데이터를 AI에 바로 활용할 수 있는 상태로 전환



모델을 안전하게 적용할 수 있도록 시맨틱 컨텍스트와 신뢰 계층을 추가합니다.

이 단계에서 예측 유지 보수와 품질 검사 보강 같은 사용 사례가 가능해집니다.

계획되지 않은 다운타임이 측정 가능한 비율로 감소하는 것처럼, AI가 최소 하나의 운영 핵심 성과 지표에 미치는 영향을 금액으로 설명할 수 있다면 세 번째 단계로 넘어갈 준비가 된 것입니다.

3단계: 엔터프라이즈 수준의 AI 에이전트 구축



완전한 자율성보다는 명확하게 정의된 경계 안에서 제한된 자율 의사 결정을 목표로 삼습니다.

예를 들면 다음과 같습니다. 재고 재주문 에이전트는 10,000달러(USD) 미만의 구매 주문을 자동 승인하고 그 이상은 사람이 검토하도록 표시할 수 있습니다. 일정 관리 에이전트는 수요 변화에 따라 교대 배정을 업데이트하며, 사람인 계획 담당자는 변경 사항이 명확한 임계값을 넘을 때만 개입합니다.

중요한 의사 결정에서 사람이 개입해 뒤집은 사례 없이 90일 이상 자율 운영이 지속되었다면 마지막 단계로 넘어갈 준비가 된 것입니다.

4단계: 대규모 멀티에이전트 오케스트레이션 실행



엔드투엔드 워크플로우 전반에서 에이전트를 조정합니다. 예를 들어 임박한 장애를 감지한 유지 보수 에이전트가 일정 관리 에이전트에 알리면, 일정 관리 에이전트는 두 개 생산 라인의 일정을 다시 조정합니다. 그러면 공급망 에이전트가 세 곳의 공급업체와 인바운드 배송 일정을 조정하고, 최종적으로 공장장은 한 번의 확인 클릭만 하면 됩니다.

Toyota Motor Europe은 Snowflake와 Apache Iceberg™ 테이블을 활용한 통합 데이터 메시를 구축해 이 단계에 도달했습니다. 데이터 복사 없이 공장 현장에서 소비자의 도로 주행에 이르는 차량 전체 수명 주기를 연결한 것입니다.

Toyota Motor Europe은 6개월 분량의 하드코딩된 AI 인프라를 3주도 안 돼 구현하고 그 수준을 넘어섰습니다.

이 마지막 단계에 이르면 제조 기업은 비로소 ‘데이터가 무엇을 보여 주는가?’ 대신 ‘에이전트가 이에 대해 어떤 조치를 취했는가?’를 물을 수 있습니다.

최고경영진의 승인을 이끌어내는 투자 제안

Penske가 더 나은 엔지니어링만으로 파일럿 정체를 벗어난 것은 아닙니다. Penske는 모든 AI 이니셔티브를 두 개의 명확한 단계로 나누어 AI 추진 방식을 재구성했습니다. 하나는 비즈니스 가설을 검증하고 성과가 손익(P&L)에 어떤 영향을 줄지 비즈니스 단위와 정렬하는 데 전적으로 집중하는 가치 입증 단계이고, 다른 하나는 가치 단계가 승인된 이후에만 실행되며 엔터프라이즈 신뢰성, 거버넌스, 확장에 집중하는 가치 제공 단계입니다.



이 가이드의 ‘Making the Ask’ 프레임워크도 같은 원칙에 기반합니다. AI 투자에 대해 리더십을 설득할 때는 기술이 아니라 운영 문제에서 출발해야 합니다. CFO는 자신이 익숙한 우려 사항을 다루는 제안이라야 관심을 갖고 검토할 수 있습니다. 예를 들어 예를 들어 유지보수 데이터가 생산 일정과 연결되지 않아 예기치 않은 가동 중단으로 분기마다 평균 x회분의 교대 근무에 해당하는 생산 시간을 잃고 있다고 설명할 수 있습니다. 이어서 두 데이터 소스를 연결하는 AI 시스템이 돌발 가동 중단을 일정 비율 줄일 수 있으며, 이를 통해 연간 회복할 수 있는 생산량의 가치를 구체적인 금액으로 제시하는 것입니다.

반대로 제조 시스템 전반에 에이전틱 AI 기능을 갖춘 통합 데이터 플랫폼을 구현하고 싶다고 설명한다고 가정해 보겠습니다. 상당한 투자 수익을 낼 수 있는 타당한 활용 사례이지만, 기술에 익숙하지 않은 경영진은 비즈니스에 어떤 이익이 되는지 단번에 이해하기 어렵습니다. 그 결과 예산 요청은 회의 자리에서 무산되기 쉽습니다.

앞으로 10년간 경쟁에서 앞서 나갈 제조 기업은 AI를 가장 빨리 도입한 기업이 아닐 것입니다. 올바른 순서로 탄탄한 기반을 다지고, 거버넌스를 실행 속도를 높이는 수단으로 활용하며, 기술 투자를 최고경영진이 공감하고 승인할 수 있는 지표와 비즈니스 성과로 설명하는 법을 익힌 기업일 것입니다. 이 로드맵을 따르면 강력한 기술적 우위를 확보할 뿐 아니라, 대응이 느린 경쟁사가 그 격차를 좁히기 어려운 구조까지 만들 수 있습니다.

eBook을 다운로드해, 4단계 로드맵과 고객 사례를 더욱 자세히 알아보세요. 선도적인 제조 기업들이 분산된 데이터 환경에서 자율 운영으로 나아가는 데 활용하는 최고경영진 대상 투자 제안 프레임워크도 살펴볼 수 있습니다.

