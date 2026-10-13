Die 4-Stufen-Roadmap, die Fertigungsunternehmen, die KI skalieren, von denen unterscheidet, die in der Pilotphase feststecken

Die Diskussion über KI in der Fertigung kommt Ihnen wahrscheinlich langsam repetitiv vor. Sie wissen, warum sich Ihre Branche modernisieren muss. Sie haben sich die Demos angesehen. Vielleicht haben Sie sogar schon ein oder zwei Pilotprojekte genehmigt. Und doch bleibt für viele Hersteller die Lücke zwischen einem Proof of Concept, der in einer kontrollierten Umgebung funktioniert, und einer KI, die autonom und in großem Maßstab im gesamten Unternehmen läuft, hartnäckig groß.

Diese Lücke ist kein Technologie-Problem. Laut den Ergebnissen der Global AI and Data Trends Survey – einer Studie unter 2.050 globalen Unternehmensführern, darunter 288 in der Fertigung – haben 52 % der Hersteller bereits Live-KI in den Kernbereichen Supply Chain und Operations im Einsatz. Für eine große Anzahl von Herstellern hat sich die Technologie bewährt. Was schwieriger zu bewältigen ist, ist alles drum herum: wie man die Skalierung autonomen Abläufe erfolgreich angeht, warum die einzigartige Compliance- und Governance-Kultur in der Fertigung eigentlich ein Wettbewerbsvorteil und kein Engpass ist, und wie man einen KI-Investitionsvorschlag so formuliert, dass die Geschäftsführung ihn genehmigen kann.

Genau diese Probleme hilft das E-Book „Navigating the Age of Agentic AI: A Manufacturing Leader's Playbook“ Fertigungsunternehmen zu bewältigen. Egal, ob Sie ein COO sind, der versucht, dem Fegefeuer der Pilotprojekte zu entkommen, ein VP of Operations, der sich darauf vorbereitet, ein KI-Budget zu beantragen, oder ein Werksleiter, der verstehen möchte, wie der Weg zur Multi-Agenten-Orchestrierung in der Praxis tatsächlich aussieht – das E-Book legt die Ausführungsseite der KI-Geschichte dar: die Governance-Erkenntnis, die vierstufige Roadmap und das Pitch-Framework, das führende Hersteller nutzen, um von fragmentierten Daten zu autonomen Abläufen zu gelangen.

Governance ist nicht der Engpass – sie ist der Beschleuniger

Von den drei Herausforderungen bei der Umsetzung, denen sich Hersteller auf dem Weg zu autonomen Abläufen stellen müssen, wird Governance am ehesten missverstanden. Der Instinkt, sie als Compliance-Kosten und nicht als Wettbewerbshebel zu betrachten, ist genau das, was Hersteller, die skalieren, von denen trennt, die stagnieren – und nichts veranschaulicht das deutlicher als das, was passiert, wenn Governance von Anfang an fehlt.

Penske Logistics baute ein KI-gesteuertes Trailer-Intelligence-Modell, das nach allen technischen Maßstäben funktionierte. Der Algorithmus war solide. Das Data-Science-Team war kompetent. Die Geschäftsbereiche waren engagiert. Dennoch geriet das Projekt ins Stocken, nicht wegen eines Technologie-Fehlers, sondern weil niemand vor dem Start des Pilotprojekts definiert hatte, wie ein erfolgreicher Produktionsausstieg aussieht.

Diese Geschichte veranschaulicht die zentrale Herausforderung für Agentic AI in dieser Branche. Im Fegefeuer der Pilotprojekte stecken zu bleiben, ist selten ein Fehler der Technik. Es ist fast immer ein Fehler der Abstimmung – in Bezug auf Geschäftsergebnisse, Datenbereitschaft und darauf, wie die Investition mit der Gewinn- und Verlustrechnung zusammenhängt.

In den meisten Branchen wird Schatten-KI – die Nutzung nicht genehmigter öffentlicher Tools durch Mitarbeitende unter Umgehung der IT – durch Frustration über langsame Technologie-Genehmigungen angetrieben. Aber in der Fertigung ist die Situation anders. Nur 46 % der Befragten aus der Fertigung in der Studie machten langsame Genehmigungen als Treiber für die Nutzung von Schatten-KI-Tools verantwortlich, verglichen mit 53 % in allen anderen befragten Branchen.

Die Lücke spiegelt etwas Grundlegendes an der Kultur in der Fertigung wider: eine Null-Fehler-Mentalität, die auf Compliance und physischer Sicherheit aufbaut. Vorausschauende Führungskräfte in der Fertigung erkennen, dass dieser Instinkt, wenn er richtig kanalisiert wird, tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil ist.

Wenn ein Hersteller eine einheitliche, kontrollierte Datengrundlage aufbaut, die IT-, Operational Technology (OT)- und Internet of Things-Daten unter konsistenten Zugriffskontrollen zusammenführt, werden die Leitplanken zum grünen Licht. Ingenieur:innen können benutzerdefinierte Applications erstellen, das Reporting automatisieren und jahrzehntelange Wartungsprotokolle abfragen, ohne den Datenschutz zu gefährden oder proprietäre Formeln an öffentliche KI-Modelle weiterzugeben. Die konformsten Hersteller werden zu den innovativsten, weil ihre Teams die Freiheit haben, innerhalb eines gesicherten Bereichs zu experimentieren, anstatt um Erlaubnis bitten zu müssen, Tools zu verwenden, die das Unternehmen gefährden könnten.

Wolfspeed, ein Halbleiterhersteller, der rund um die Uhr Reinraumfabriken betreibt, in denen jede Minute ungeplanter Ausfallzeiten die Marge schmälert, hat genau diese Art von Framework aufgebaut. Das Unternehmen reduzierte eine komplexe Sequenz zur Fehlerbehebung bei Tools von einem zweistündigen Durcheinander über unzusammenhängende Systeme hinweg auf eine zweiminütige automatisierte Reaktion, indem es rohe Betriebsdaten in einen benutzerdefinierten KI-Agenten einspeiste, der auf Snowflake basiert. Entscheidend war, dass Wolfspeed vorschrieb, dass alle automatisierten Leitfäden zur Fehlerbehebung von Haus aus geprüfte Anlagensicherheitsverfahren integrieren. Wenn der Agent autonom handelt, bewahrt er sowohl den Durchsatz als auch die menschliche Sicherheit. Das ist Governance als operatives Feature, nicht als Compliance-Kontrollkästchen.

Die Sequenz, die Skalierer von Nachzüglern trennt

KI überall im Unternehmen gleichzeitig einzusetzen und zu hoffen, dass etwas hängen bleibt, ist keine Strategie, aber so landen 41 % der Hersteller im Fegefeuer der Pilotprojekte. Diejenigen, die es geschafft haben, dies zu vermeiden und autonome Abläufe zu erreichen, haben dies getan, indem sie vier Dinge in der richtigen Reihenfolge getan haben.

Stufe 1: Modernisieren Sie Ihre Datenlandschaft



Verbinden Sie Shopfloor-Systeme – Historians, SCADA, Manufacturing Execution Systems – mit Geschäftssystemen wie Enterprise Relationship Planning (ERP), Supply Chain-Planung und Customer Relationship Management (CRM).

Heute verlassen sich 50 % der Hersteller immer noch auf Tabellenkalkulationen als primäre Arbeitsdatenschicht, was 65 % der Vorgesetzten dazu zwingt, jede Schicht Stunden damit zu verbringen, inkonsistente Berichte manuell abzugleichen.

Diese erste Stufe in der Roadmap ist abgeschlossen, wenn ein:e einzige:r Analyst:in eine funktionsübergreifende Frage beantworten kann, wie z. B. „Welche Lieferantenverzögerungen haben im letzten Quartal die meisten Änderungen im Produktionsplan verursacht?”, ohne manuell Daten aus drei separaten Systemen abrufen zu müssen.

Stufe 2: Machen Sie einheitliche Daten bereit für KI



Fügen Sie den semantischen Kontext und die Vertrauensschicht hinzu, die es sicher machen, Modelle anzuwenden.

Hier werden Anwendungsfälle wie vorausschauende Wartung und die Erweiterung der Qualitätsprüfung möglich.

Sie wissen, dass Sie bereit sind, zur dritten Stufe überzugehen, wenn das Team den Dollarwert der Auswirkungen von KI auf mindestens einen operativen Key Performance Indicator artikulieren kann, wie z. B. ungeplante Ausfallzeiten, die um einen messbaren Prozentsatz reduziert wurden.

Stufe 3: Erstellen Sie unternehmensfähige KI-Agenten



Zielen Sie auf eingegrenzte autonome Entscheidungen innerhalb klar definierter Grenzen ab, anstatt auf vollständige Autonomie.

Hier einige Beispiele: Ein Agent für die Nachbestellung von Beständen könnte Bestellungen unter 10.000 USD automatisch genehmigen und alles darüber zur menschlichen Überprüfung markieren; ein Planungsagent aktualisiert Schichtzuweisungen, wenn sich die Nachfrage ändert, während ein menschlicher Planer nur eingreift, wenn eine Änderung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

Sie sind bereit, zur letzten Stufe überzugehen, wenn Sie mehr als 90 Tage autonomen Betrieb ohne menschliches Eingreifen bei einer wichtigen Entscheidung hatten.

Stufe 4: Führen Sie Multi-Agenten-Orchestrierung in großem Maßstab aus



Koordinieren Sie Agenten über End-to-End-Workflows hinweg. Zum Beispiel benachrichtigt ein Wartungsagent, der einen drohenden Ausfall erkennt, einen Planungsagenten, der die Produktion über zwei Linien hinweg neu plant, was den Supply Chain-Agenten auslöst, um die eingehenden Lieferzeiten mit drei Lieferanten anzupassen – all dies führt zu einem einzigen Bestätigungsklick des Werksleiters.

Toyota Motor Europe erreichte diese Stufe durch den Aufbau eines einheitlichen Data Mesh mit Snowflake und Apache Iceberg™-Tabellen, um den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs, von der Fabrikhalle bis zur Nutzung auf der Straße durch den Verbraucher, zu verbinden, ohne Daten zu kopieren.

Toyota Motor Europe erreichte und übertraf sechs Monate hartcodierter KI-Infrastruktur in weniger als drei Wochen.

In dieser letzten Stufe sind Hersteller endlich in der Lage, die Frage von „Was zeigen die Daten?” zu „Was hat der Agent dagegen unternommen?” zu verschieben.

Der Pitch für die Geschäftsführung, der tatsächlich funktioniert

Penske ist nicht durch bessere Technik aus dem Fegefeuer der Pilotprojekte ausgebrochen. Das Unternehmen strukturierte die Einführung von KI um, indem es jede Initiative in zwei unterschiedliche Phasen unterteilte: eine Phase des Wertnachweises, die sich vollständig auf die Validierung einer Geschäftshypothese und die Abstimmung mit dem Geschäftsbereich darüber konzentriert, wie sich das Ergebnis auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken wird, und eine Phase der Wertschöpfung, die erst ausgeführt wird, nachdem die Wertphase abgezeichnet wurde, und die sich auf Unternehmenszuverlässigkeit, Governance und Skalierung konzentriert.



Dies ist dasselbe Prinzip, auf dem das „Making the Ask“-Framework des Playbooks aufbaut: Wenn Sie sich wegen KI-Investitionen an die Führungsebene wenden, beginnen Sie mit dem operativen Problem, nicht mit der Technologie. Ein CFO kann sich auf einen Pitch einlassen, der die Bedenken anspricht, mit denen er vertraut ist. Zum Beispiel verliert Ihr Unternehmen durchschnittlich x Schichten pro Quartal durch ungeplante Ausfallzeiten, weil Ihre Wartungsdaten nicht mit Ihrem Produktionsplan verbunden sind, und ein KI-System, das diese Datenquellen überbrückt, könnte ungeplante Stopps um einen bestimmten Prozentsatz reduzieren, was sich in einem bestimmten Dollarbetrag an zurückgewonnenem Durchsatz pro Jahr niederschlägt.

Vergleichen Sie das mit der Erklärung, dass Sie eine einheitliche Datenplattform mit Agentic AI-Funktionen über alle Systeme in der Fertigung hinweg implementieren möchten. Obwohl dies ein legitimer Anwendungsfall ist, der erhebliche Renditen liefern könnte, kann eine nicht-technische Führungskraft nicht schnell verstehen, was der Nutzen für das Unternehmen ist – was oft dazu führt, dass der Budgetantrag auf dem Konferenztisch stirbt.

Die Hersteller, die das nächste Jahrzehnt gewinnen, werden nicht diejenigen sein, die sich bei KI am schnellsten bewegt haben. Es werden diejenigen sein, die die richtige Grundlage in der richtigen Reihenfolge aufgebaut haben, Governance als Geschwindigkeitsfaktor genutzt haben und gelernt haben, Technologie-Investitionen in Metriken und Geschäftsergebnisse zu übersetzen, mit denen Mitglieder der Geschäftsführung etwas anfangen und die sie genehmigen können. Das Befolgen der Roadmap wird ihnen nicht nur einen starken technologischen Vorteil verschaffen, sondern es langsameren Wettbewerbern strukturell schwerer machen, die Lücke zu schließen.

Laden Sie das vollständige E-Book herunter, um die komplette vierstufige Roadmap, Kundengeschichten und das Pitch-Framework für die Geschäftsführung zu erhalten, das führende Hersteller nutzen, um von fragmentierten Daten zu autonomen Abläufen zu gelangen.

