Horizon Context

サードパーティのレイヤーはクエリエンジンの外側に存在します。そのため、テーブルを直接クエリすることでガバナンスが回避される可能性があります。一方、Horizon Contextはエンジンレベルでセキュリティとビジネスロジックを適用するため、回避することはできません。