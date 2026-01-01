インタラクティブアナリティクス

「外部のアナリティクスエンジンも検討したのですが、Snowflakeを選んだのは、インフラストラクチャや運用に関連する多くの負担を解消してくれるからです。私たちのチームは新たなシステムを管理する必要なしに、データそのものの活用や、お客様に最高の体験を提供することに注力できるようになりました」

Niklas Emanuelsson氏 Jobylon、CTO