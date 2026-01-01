ユースケース
Snowflake インタラクティブアナリティクス
複雑でサイロ化されたアーキテクチャからの脱却が実現します。Snowflakeのインタラクティブアナリティクスは、すべてのユーザーとAIエージェントに1秒未満のレイテンシーでアナリティクスを提供し、ビジネスの意思決定を加速します。
概要
人間かAIかにかかわらずすべてのユーザーに迅速に応える
ユースケース
顧客向けアプリケーション
ライブデータに対して、1秒未満のレイテンシーで非常に選択的なクエリを大規模に実行できます。
リアルタイムのAPIとアプリケーションバックエンド
本番環境のアプリケーションで、低レイテンシーの分析クエリを直接処理します。
組み込みのアナリティクス
ライブデータに基づく高速かつセキュアなダッシュボードを、何千人もの顧客に提供します。
自律型AIエージェント
キューイングやコールドスタートを発生させることなく、ピーク時の同時実行に対応します。
ユースケース
社内ビジネスアナリティクス
すべての社内ユーザーに、ライブデータへのほぼ即時のアクセスを提供します。キューイングや遅延は発生しません。
リアルタイムダッシュボード
何千人もの同時実行ユーザーに、高速で信頼性の高いクエリパフォーマンスを提供します。
財務およびリスク分析
市場の重要な局面において、低レイテンシーのクエリを実行します。
オブザーバビリティとモニタリング
高頻度のクエリにより、アラートと自動化を強化します。
あらゆる規模でオンデマンドのインサイトを提供
ユーザーからの需要がピークに達した場合でも、信頼性の高いニアリアルタイムデータで、時間的制約の厳しい意思決定を強力に支援します。
信頼できるシングルプラットフォームでアナリティクスを簡素化
管理対象のシステムが減ることで、維持すべきパイプラインも削減されます。ガバナンスの確保されたシングルプラットフォーム上で、バッチ、ストリーミング、リアルタイムの配信分析を実行できます。
同じ同時実行性をより少ないウェアハウスとコストで実現
高い同時実行性とレイテンシーが重視されるワークロード向けに最適化されたインタラクティブなテーブルとウェアハウスにより、コスト効率を最適化してインフラストラクチャの費用を管理できます。
メリット
1秒の価値を最大化する Snowflakeのインタラクティブアナリティクス
パフォーマンス
同時実行の規模に関係なく、1秒未満でクエリ結果をデータアプリに提供
- テラバイト規模のデータや数千の同時リクエストに対しても、1秒未満でクエリを処理します。
- 鮮度の高いデータを使用して時間的制約のある意思決定を支援することで、ビジネスを保護し、成長させます。
- ピーク負荷時でも高速かつ利用可能な状態を維持するインタラクティブウェアハウスにより、トラフィックの急増に対応します。
「Snowflakeのインタラクティブアナリティクスによって、当社の加盟店向けダッシュボードのパフォーマンスは10〜30倍も向上しました。以前は2〜6秒だった応答時間が200〜300ミリ秒へと大幅に短縮し、パフォーマンスを低下させることなくスケーリングできるようになりました。現在は、1,000ユーザーの同時接続を実現しています」
Avinash Enugu氏
価値
アナリティクスワークロードの費用対効果を向上
- 高価な専用システムを排除し、手作業によるオーバーヘッドを削減することで、節約したリソースを戦略的なイニシアチブに再投資できます。
- 実際のビジネスニーズに合致したデータ鮮度を確保できます。バッチまたはストリーミングでデータを取り込み、必要なパフォーマンスレベルの料金のみを支払うことが可能です。
- 高い同時実行性が求められるサービングワークロードにインタラクティブテーブルとウェアハウスを使用することで、インフラストラクチャの費用を制御しながら、より迅速にインサイトを提供できます。
「Snowflakeのインタラクティブテーブルとインタラクティブウェアハウスを活用することで、同時実行性の高いワークロードをより効率的にスケーリングできるようになりました。これにより、クエリレイテンシーの60%短縮と、45%のコスト削減を達成しました」
Sainath Rachaputi氏
シンプルさ
複雑なアナリティクススタックを、ガバナンスの効いた単一のプラットフォームに置換
- 組み込みのセキュリティ、ガバナンス、エンドツーエンドの暗号化機能を備えた信頼できるシングルプラットフォーム上に、バッチ、ストリーミング、リアルタイム分析を統合することで、運用オーバーヘッドを削減できます。
- システム間でデータを移動するための複雑な手動のETLプロセスが不要になるため、パイプラインの管理ではなく戦略的な作業に集中できます。
- 開発者がシングルプラットフォームで作業できるようにすることで、複数のSQL方言を使い分ける必要がなくなり、アプリケーション開発が合理化されます。
「外部のアナリティクスエンジンも検討したのですが、Snowflakeを選んだのは、インフラストラクチャや運用に関連する多くの負担を解消してくれるからです。私たちのチームは新たなシステムを管理する必要なしに、データそのものの活用や、お客様に最高の体験を提供することに注力できるようになりました」
Niklas Emanuelsson氏
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