2024年の製造におけるデータ＋AIの予測TOP3

メーカーは、常に業務効率やコスト効果を高めるための手段を模索しています。Snowflakeの製造担当グローバルヘッドであるTim Longは、スマートマニュファクチャリング（高度なテクノロジーを使用して従来プロセスの効率化を図る）は、業界のリーダーがデータやAIを活用して強化できると考えている「大きな関心分野」であると話します。

AIを最大限に活用するためには、データを1つの場所に統合する必要があります。メーカーはこれまで、情報技術（IT）、運用技術（OT）、セカンドパーティ、サードパーティのデータを統合することに苦闘してきました。こうしたデータは通常、複数のサイロ化された環境に置かれているためです。現在は、製造現場のデータをクラウドに移動して他の工場からの運用データと合わせることで、この問題を克服しています。

メーカーの間では、設備からのデータを他の製造プロセスのデータと統合することが大きなトレンドとなっており、2024年も引き続き主要な焦点となると見られています。Longは、次のように話します。「石油、ガス、ハイテク、工業生産など、いずれの分野の企業においても、設備からのデータを他のデータとの統合が可能な環境に移動させたいという需要が高まっています」