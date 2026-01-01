CONA Services usa Snowflake per collaborare con 11 imbottigliatori nordamericani

CONA Services è un provider di piattaforme IT per gli imbottigliatori nordamericani dei prodotti Coca-Cola. CONA Services fornisce agli imbottigliatori gli ambienti SAP, Salesforce e Blue Yonder, insieme a processi comuni per la gestione dei dati, standard per i dati e la sua soluzione di data warehouse per la reportistica e l’analisi BI self-service. I sistemi e i servizi informatici di CONA Services offrono una customer experience di altissimo livello che permette agli imbottigliatori di sfruttare l’innovazione aziendale digitale, elaborando un fatturato annuale di 24 miliardi di dollari e più di 160.000 ordini al giorno.