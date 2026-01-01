L’analisi predittiva utilizza i dati storici per sviluppare scenari probabili, anticipare le tendenze future e prendere decisioni strategiche realmente informate. Aiuta le organizzazioni ad avere una visione più chiara dei risultati futuri attesi.

L’analisi predittiva è un elemento del più ampio insieme dell’analisi dei dati, che comprende anche altre tre componenti: analisi descrittiva, diagnostica e prescrittiva. L’analisi predittiva si concentra su ciò che potrebbe accadere in futuro. L’analisi descrittiva si concentra su ciò che è accaduto, l’analisi diagnostica sul perché sia accaduto e l’analisi prescrittiva su cosa fare in seguito.

Utilizzando i dati storici, l’analisi predittiva si basa sia su processi manuali sia su strumenti di AI e machine learning per sviluppare ipotesi sul futuro. I principi alla base includono diversi strumenti statistici, come machine learning, modellazione predittiva e data mining.