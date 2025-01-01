Vai al contenuto
EBOOK

50 app, AI product e data product essenzialinel Marketplace Snowflake

Una guida alla scoperta dei prodotti più popolari e interessanti sul Marketplace Snowflake. Connetti nuove risorse, crea app ad alta intensità di dati e ottieni capacità all’avanguardia in modo semplice.

Esplora l’ecosistema Snowflake per scoprire:

  • App e AI product che mettono nuove funzionalità chiave direttamente tra le mani degli sviluppatori

  • Data set e connettori per accedere facilmente a risorse esterne

  • Come creare e consegnare data product e AI product in modo più intelligente e veloce grazie al Marketplace Snowflake

Una fonte completaper dati e app affidabili

Cosa troverai nel Marketplace Snowflake?* 

  • Oltre 3000 prodotti in catalogo
  • Più di 750 provider
  • Più di 375 app 

Con numeri come questi, hai ottime probabilità di trovare un partner o un provider di servizi nuovo o che già conosci all’interno del Marketplace Snowflake. Scopri la nostra selezione di 50 prodotti essenziali.

*Al 30 aprile 2025.

snowflake marketplace screenshot

Estendi i tuoi progetticon le Snowflake Native Apps

E se fosse possibile aggiungere facilmente nuove capacità a Snowflake senza implementare l’ennesimo provider di soluzioni in silos? In questa guida presentiamo 25 Snowflake Native App che portano nuove funzionalità direttamente nel tuo account Snowflake, pronte per qualsiasi utilizzo, dall’analisi dei grafi all’implementazione di agenti AI creati ad hoc per te.

Connetti la tua organizzazione a datie risorse di terze parti in pochi minuti

Non tutti i dati che ti servono per le tue analisi avanzate risiedono all’interno dell’organizzazione. I 25 connettori e data set di terze parti inclusi nel nostro elenco semplificano la connessione a provider SaaS, partner e risorse esterne per consentirti di lavorare meglio, non di più.

Tu metti le idee e il Marketplace Snowflake ti dà gli strumenti

Le app, gli AI product e i data set presentati in questo report possono aiutarti ad accelerare il time to value e ad approfondire le tue iniziative di analisi dei dati e AI. Scarica la nostra guida e inizia subito a esplorare il Marketplace Snowflake.

essential 50 badge

