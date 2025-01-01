EBOOK
50 app, AI product e data product essenzialinel Marketplace Snowflake
Una guida alla scoperta dei prodotti più popolari e interessanti sul Marketplace Snowflake. Connetti nuove risorse, crea app ad alta intensità di dati e ottieni capacità all’avanguardia in modo semplice.
Esplora l’ecosistema Snowflake per scoprire:
App e AI product che mettono nuove funzionalità chiave direttamente tra le mani degli sviluppatori
Data set e connettori per accedere facilmente a risorse esterne
Come creare e consegnare data product e AI product in modo più intelligente e veloce grazie al Marketplace Snowflake
Una fonte completaper dati e app affidabili
Cosa troverai nel Marketplace Snowflake?*
- Oltre 3000 prodotti in catalogo
- Più di 750 provider
- Più di 375 app
Con numeri come questi, hai ottime probabilità di trovare un partner o un provider di servizi nuovo o che già conosci all’interno del Marketplace Snowflake. Scopri la nostra selezione di 50 prodotti essenziali.
*Al 30 aprile 2025.
Estendi i tuoi progetticon le Snowflake Native Apps
E se fosse possibile aggiungere facilmente nuove capacità a Snowflake senza implementare l’ennesimo provider di soluzioni in silos? In questa guida presentiamo 25 Snowflake Native App che portano nuove funzionalità direttamente nel tuo account Snowflake, pronte per qualsiasi utilizzo, dall’analisi dei grafi all’implementazione di agenti AI creati ad hoc per te.
Connetti la tua organizzazione a datie risorse di terze parti in pochi minuti
Non tutti i dati che ti servono per le tue analisi avanzate risiedono all’interno dell’organizzazione. I 25 connettori e data set di terze parti inclusi nel nostro elenco semplificano la connessione a provider SaaS, partner e risorse esterne per consentirti di lavorare meglio, non di più.
Tu metti le idee e il Marketplace Snowflake ti dà gli strumenti
Le app, gli AI product e i data set presentati in questo report possono aiutarti ad accelerare il time to value e ad approfondire le tue iniziative di analisi dei dati e AI. Scarica la nostra guida e inizia subito a esplorare il Marketplace Snowflake.
