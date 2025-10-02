OLTPとOLAP：違いと用途

OLAPとOLTPは、それぞれ独自のデータ処理およびストレージのニーズにより、歴史的に区別されてきた別個のプロセスです。しかし、多くの組織は通常、どちらか一方だけを選択するわけではありません。片方だけを必要とするチームもあれば、両方を必要とするチームもあります。この2種類のシステムの主な違いを以下に示します。

目的

OLAPとOLTPの主な違いは、各システムの中核となる目的です。OLAPシステムは、大量のデータを迅速に処理し、意思決定および問題解決のための複数の次元にわたる詳細なデータ分析を可能にします。チームはこのデータを、意思決定や問題解決に役立たせることができます。

これに対して、OLTPシステムは複数のユーザーが関与する大量のトランザクションデータを処理するよう設計されています。リレーショナルデータベースは、少量のデータをリアルタイムで迅速に更新、挿入、または削除します。ほとんどのOLTPシステムは、オンラインホテル予約、モバイル銀行取引、eコマースでの購入、店内での精算などのトランザクションの実行に使用されます。多くのOLAPシステムは、OLTPデータベースからETLパイプラインを介してデータを取り込み、ATMのアクティビティや経時的なパフォーマンスの分析などのインサイトを提供できます。

簡単に言うと、OLTPシステムは組織がビジネスを実行するために使用し、OLAPシステムは組織がビジネスを理解するのに役立ちます。

データソース

OLAPの多次元スキーマは、前述のOLTPソースなどを含む、複数のデータセット（履歴データや最新データなど）からデータを取得する複雑なクエリに適しています。OLTPシステムは、システムに投入される大量のトランザクションデータを処理するよう最適化されたリレーショナルデータベースに、トランザクションデータを保存します。

更新とバックアップ

OLAPシステムは、数千から数百万のデータ行を含むクエリを処理するように設計されています。データは、組織のニーズに応じて1時間から1日に一度更新されます。これに対して、OLTPシステムは通常、リアルタイムまたはほぼリアルタイムで、データの数行を一度に更新します。OLTPシステムはまた、OLAPシステムよりもはるかに頻繁にバックアップされます。トランザクション処理ツールとしての性質により、ビジネス運営を維持するため、および関連する法規制要件を遵守するために定期的なバックアップが必要になるからです。OLAPシステムでデータ損失が発生した場合は、失われたデータを元のソースから再ロードするだけで修復できます。

スピード

定義上、OLTPシステムの応答時間はミリ秒単位で測定されます。OLAPデータベースは処理するデータ量が大幅に上回るため、応答時間は遅くなります。使用されるテクノロジーや処理されるデータ量によって、OLAPシステムの応答時間は1秒から数時間に及ぶことがあります。

データストレージ容量

履歴トランザクションデータがアーカイブされる場合、OLTPシステムのデータストレージ要件は比較的控えめです。これに対して、OLAPシステムは機能するために膨大なデータストレージ容量を必要とします。OLAPの用途では大量の集合データが必要になるため、大規模ストレージ要件に対応できる最新のクラウドデータウェアハウスを使用する必要があります。

対象ユーザー

OLTPは顧客向けのシステムで、店員、ホテルの予約担当者、オンライン買い物客などの最前線の担当者を対象としています。OLAPは、ビジネス向けのシステムで、データサイエンティスト、アナリスト、ビジネスユーザー（チームリーダーやエグゼクティブなど）によって使用されます。これらの意思決定者は分析ダッシュボードを使用してデータにアクセスします。