OLTP vs. OLAP:diferenças e aplicações
OLAP (Online Analytical Processing) e OLTP (Online Transaction Processing) são dois dos principais sistemas de processamento de dados amplamente usados em muitas empresas e organizações, mas que possuem diferenças importantes.
- Visão geral
- Principais diferenças entre OLAP e OLTP
- O que são aplicações OLTP?
- O que são aplicações OLAP?
- Recursos
Visão geral
Antes de serem usados, os dados devem ser processados. O processamento analítico online (OLAP) e o processamento de transações online (OLTP) são dois dos principais sistemas de processamento de dados usados em empresas e organizações de todos os setores. Enquanto o OLAP é usado para análises de dados complexas, o OLTP é usado para processamento em tempo real de transações online em grande escala. Embora a finalidade e o método de processamento de dados de cada sistema sejam diferentes, o OLAP e o OLTP são valiosos para resolver problemas comerciais complexos. O primeiro para compreender melhor o negócio e o segundo para administrá-lo com mais eficiência. Vamos analisar em mais detalhes as diferenças entre OLAP e OLTP e descobrir suas diferentes aplicações.
Principais diferenças entre OLAP e OLTP
O OLAP e o OLTP são processos distintos que, historicamente, têm sido separados por necessidades exclusivas de processamento e armazenamento de dados. No entanto, muitas organizações normalmente não escolhem apenas um deles. Algumas equipes precisam de um, enquanto outras precisam dos dois. Aqui estão as principais diferenças entre os dois processos.
Finalidade
A principal diferença entre o OLAP e o OLTP é a finalidade principal de cada sistema. Um sistema OLAP pode processar grandes volumes de dados com rapidez, permitindo uma análise aprofundada dos dados em várias dimensões para ajudar no processo decisório e na resolução de problemas. As equipes podem usar esses dados para tomar decisões e resolver problemas.
Em contrapartida, os sistemas OLTP foram desenvolvidos para lidar com grandes volumes de dados transacionais envolvendo vários usuários. Os bancos de dados relacionais atualizam, inserem ou eliminam pequenos volumes de dados com agilidade e em tempo real. A maioria dos sistemas OLTP é usada para executar transações, como reservas de hotéis online, transações bancárias em dispositivos móveis, compras de comércio eletrônico ou finalização de pagamento em lojas físicas. Muitos sistemas OLAP extraem seus dados de bancos de dados OLTP por meio de um pipeline de extração, transformação e carga (extract, transform, load, ETL) e podem fornecer insights, como análise da atividade e do desempenho de caixas eletrônicos ao longo do tempo.
Em resumo, as organizações usam sistemas OLTP para operar seus negócios, enquanto os sistemas OLAP ajudam a compreendê-los.
Fontes de dados
O esquema multidimensional do OLAP é adequado para consultas complexas que extraem informações de vários conjuntos de dados, como dados históricos e atuais, incluindo fontes OLTP, conforme mencionado. Um sistema OLTP armazena dados transacionais em um banco de dados relacional, otimizado para lidar com grandes volumes de dados transacionais encaminhados a ele.
Atualizações e backups
Os sistemas OLAP são desenvolvidos para processar consultas que incluem de milhares a milhões de linhas de dados. Os dados podem ser atualizados de hora em hora ou diariamente, dependendo das necessidades da organização. Em contrapartida, os sistemas OLTP normalmente atualizam algumas linhas de dados de cada vez em tempo real ou quase em tempo real. Os sistemas OLTP também são salvos em backup com muito mais frequência do que os sistemas OLAP. Graças à natureza do OLTP como ferramenta de processamento de transações, são necessários backups regulares para manter as operações comerciais e garantir a conformidade com exigências legais e regulatórias aplicáveis. Qualquer extravio de dados ocorrido em um sistema OLAP pode ser remediado simplesmente recarregando os dados perdidos da fonte original.
Velocidade
Por definição, os tempos de resposta dos sistemas OLTP são medidos em milissegundos. Os bancos de dados OLAP processam muito mais dados, o que faz com que os tempos de resposta sejam mais lentos. Dependendo da tecnologia utilizada e do volume de dados processados, o tempo de resposta de um sistema OLAP pode variar de um segundo a várias horas.
Capacidade de armazenamento de dados
Se os dados históricos de transações forem arquivados, os sistemas OLTP terão requisitos de armazenamento de dados relativamente modestos. Em contrapartida, os sistemas OLAP exigem uma grande capacidade de armazenamento de dados para funcionar. O gigantesco volume de dados agregados exigido por aplicações OLAP requer o uso de um moderno data warehouse na nuvem, capaz de suportar necessidades massivas de armazenamento.
Público-alvo
Os sistemas OLTP são voltados para o cliente e projetados para uso por funcionários da linha de frente, como vendedores de lojas e especialistas em reservas de hotéis, bem como consumidores online. Os sistemas OLAP são voltados para o negócio e usados por cientistas de dados, analistas e usuários empresariais, como líderes de equipe ou executivos. Esses responsáveis pelas decisões acessam os dados usando dashboards de análise de dados.
O que são aplicações OLTP?
Os bancos de dados OLTP desempenham um papel vital no suporte a uma ampla variedade de aplicações essenciais para empresas e consumidores, facilitando o processamento contínuo e em tempo real das transações. Em cenários corporativos, essas bases de dados são responsáveis por alimentar várias tarefas essenciais, tais como o acesso instantâneo das equipes de call center às informações dos clientes durante uma chamada telefônica, a realização eficiente de entradas e gerenciamento de pedidos nos warehouses, o processamento seguro de transações financeiras online e o tratamento de várias outras operações urgentes.
A importância do OLTP se estende também às aplicações de consumo, onde suas capacidades de processamento rápido de dados permitem uma boa experiência de usuário. Os consumidores se beneficiam das aplicações com tecnologia OLTP de várias maneiras, incluindo o envio instantâneo de mensagens de texto, a reserva de aluguéis de férias com verificações de disponibilidade em tempo real e a realização de compras rápidas e sem complicações em serviços de entrega de refeições online.
Ao utilizar os bancos de dados OLTP, as empresas podem garantir tempos de resposta rápidos e tratamento de dados confiável para suas necessidades operacionais diárias, enquanto os consumidores podem desfrutar de boas interações e transações contínuas em suas experiências online. Esses bancos de dados formam a espinha dorsal de muitos sistemas essenciais, ajudando a garantir que as necessidades de dados em tempo real sejam atendidas de forma eficiente e eficaz em diversos contextos de negócios e interações com consumidores.
O que são aplicações OLAP?
Ao contrário do OLTP, o OLAP concentra-se na consulta de dados para análise. Organizações usam o OLAP para impulsionar as operações de negócios em vários setores, incluindo saúde, indústria e publicidade.
Setor de saúde: a capacidade do OLAP de detalhar conjuntos de dados permite que os prestadores de serviços de saúde realizem análises aprofundadas dos registros de saúde usando uma infinidade de dimensões de dados. Eles podem pesquisar fatores essenciais, como a duração de internações hospitalares, os profissionais de saúde envolvidos, os diagnósticos médicos e os dados demográficos dos pacientes. Isso permite que essas organizações obtenham insights valiosos, melhorem o atendimento aos pacientes e tomem decisões fundamentadas para obter melhores resultados de saúde.
Setor industrial: os recursos versáteis do OLAP fornecem insights valiosos sobre vários aspectos das operações. Os fabricantes podem analisar a rentabilidade individual de cada cliente e produto, facilitando um melhor planejamento estratégico e a alocação de recursos. Além disso, o OLAP auxilia na previsão da oferta e da demanda, permitindo que os fabricantes otimizem seus processos de produção e gerenciamento de estoque. A análise de variação fornecida pelo OLAP ajuda a identificar áreas que precisam de melhorias, simplificando as operações e aumentando a eficiência geral.
Publicidade: o OLAP desempenha um papel fundamental no processamento dos dados dos clientes e possibilita análises detalhadas. Os anunciantes aproveitam os recursos do OLAP para obter uma compreensão mais profunda do comportamento dos clientes, dos padrões de rotatividade e dos níveis de engajamento. Com esse conhecimento, eles podem refinar suas estratégias de publicidade, adaptar campanhas a públicos-alvo específicos e trabalhar para aumentar o valor da vida útil do cliente, gerando, em última análise, maiores retornos sobre seus investimentos em marketing.
A versatilidade e a excelência analítica do OLAP capacitam as organizações em diversos setores, oferecendo insights acionáveis e uma vantagem competitiva em um cenário de negócios em constante evolução. Sua ampla adoção em diversos setores é uma prova de sua eficácia na transformação de dados brutos em conhecimento valioso, auxiliando na tomada de melhores decisões e impulsionando o sucesso geral dos negócios.