OLTP vs. OLAP:diferenças e aplicações

O OLAP e o OLTP são processos distintos que, historicamente, têm sido separados por necessidades exclusivas de processamento e armazenamento de dados. No entanto, muitas organizações normalmente não escolhem apenas um deles. Algumas equipes precisam de um, enquanto outras precisam dos dois. Aqui estão as principais diferenças entre os dois processos.

Finalidade

A principal diferença entre o OLAP e o OLTP é a finalidade principal de cada sistema. Um sistema OLAP pode processar grandes volumes de dados com rapidez, permitindo uma análise aprofundada dos dados em várias dimensões para ajudar no processo decisório e na resolução de problemas. As equipes podem usar esses dados para tomar decisões e resolver problemas.

Em contrapartida, os sistemas OLTP foram desenvolvidos para lidar com grandes volumes de dados transacionais envolvendo vários usuários. Os bancos de dados relacionais atualizam, inserem ou eliminam pequenos volumes de dados com agilidade e em tempo real. A maioria dos sistemas OLTP é usada para executar transações, como reservas de hotéis online, transações bancárias em dispositivos móveis, compras de comércio eletrônico ou finalização de pagamento em lojas físicas. Muitos sistemas OLAP extraem seus dados de bancos de dados OLTP por meio de um pipeline de extração, transformação e carga (extract, transform, load, ETL) e podem fornecer insights, como análise da atividade e do desempenho de caixas eletrônicos ao longo do tempo.

Em resumo, as organizações usam sistemas OLTP para operar seus negócios, enquanto os sistemas OLAP ajudam a compreendê-los.

Fontes de dados

O esquema multidimensional do OLAP é adequado para consultas complexas que extraem informações de vários conjuntos de dados, como dados históricos e atuais, incluindo fontes OLTP, conforme mencionado. Um sistema OLTP armazena dados transacionais em um banco de dados relacional, otimizado para lidar com grandes volumes de dados transacionais encaminhados a ele.

Atualizações e backups

Os sistemas OLAP são desenvolvidos para processar consultas que incluem de milhares a milhões de linhas de dados. Os dados podem ser atualizados de hora em hora ou diariamente, dependendo das necessidades da organização. Em contrapartida, os sistemas OLTP normalmente atualizam algumas linhas de dados de cada vez em tempo real ou quase em tempo real. Os sistemas OLTP também são salvos em backup com muito mais frequência do que os sistemas OLAP. Graças à natureza do OLTP como ferramenta de processamento de transações, são necessários backups regulares para manter as operações comerciais e garantir a conformidade com exigências legais e regulatórias aplicáveis. Qualquer extravio de dados ocorrido em um sistema OLAP pode ser remediado simplesmente recarregando os dados perdidos da fonte original.

Velocidade

Por definição, os tempos de resposta dos sistemas OLTP são medidos em milissegundos. Os bancos de dados OLAP processam muito mais dados, o que faz com que os tempos de resposta sejam mais lentos. Dependendo da tecnologia utilizada e do volume de dados processados, o tempo de resposta de um sistema OLAP pode variar de um segundo a várias horas.

Capacidade de armazenamento de dados

Se os dados históricos de transações forem arquivados, os sistemas OLTP terão requisitos de armazenamento de dados relativamente modestos. Em contrapartida, os sistemas OLAP exigem uma grande capacidade de armazenamento de dados para funcionar. O gigantesco volume de dados agregados exigido por aplicações OLAP requer o uso de um moderno data warehouse na nuvem, capaz de suportar necessidades massivas de armazenamento.

Público-alvo

Os sistemas OLTP são voltados para o cliente e projetados para uso por funcionários da linha de frente, como vendedores de lojas e especialistas em reservas de hotéis, bem como consumidores online. Os sistemas OLAP são voltados para o negócio e usados por cientistas de dados, analistas e usuários empresariais, como líderes de equipe ou executivos. Esses responsáveis pelas decisões acessam os dados usando dashboards de análise de dados.