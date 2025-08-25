O que é visão computacional? Aplicações e casos de uso

A visão computacional é uma peça do quebra-cabeças da inteligência artificial mais ampla. A IA é um amplo campo focado na criação de sistemas que aprendem, raciocinam e atuam de maneiras que associamos à inteligência humana. Ela inclui disciplinas como processamento de linguagem natural, que ajuda os computadores a entender a fala e o texto; robótica, que combina movimentação mecânica com percepção; e sistemas de decisão que analisam dados para escolher as ações ideais.
A visão computacional ocupa o ramo visual desse ecossistema. Enquanto outros sistemas de IA trabalham com palavras, números ou dados estruturados, a visão computacional concentra-se em pixels. Ela treina modelos para extrair significado de entradas visuais, transformando imagens brutas e vídeo em informações que podem ser usadas.