En quoi consiste la vision par ordinateur ? Applications et cas d’usage

La vision par ordinateur est une pièce du puzzle plus vaste que forme l’intelligence artificielle. L’IA est un vaste domaine axé sur la création de systèmes qui apprennent, raisonnent et agissent d’une manière qui nous rappelle l’intelligence humaine. Elle englobe diverses disciplines : le traitement du langage naturel, qui aide des ordinateurs à comprendre des discours et du texte ; la robotique, qui combine le mouvement mécanique avec la perception ; ou encore des systèmes de décision, qui analysent des données pour choisir des actions optimales.
La vision par ordinateur désigne la branche visuelle de cet écosystème. Alors que d’autres systèmes d’IA travaillent sur des mots, des chiffres ou des données structurées, la vision par ordinateur se concentre sur les pixels. Elle entraîne des modèles à extraire du sens d’entrées visuelles, en transformant des images et des vidéos brutes en informations sur lesquelles ils peuvent se baser pour prendre des mesures.