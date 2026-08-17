Per molti dirigenti C-level e responsabili aziendali, il percorso verso la trasformazione basata sui dati porta con sé una realtà frustrante: investimenti enormi in tecnologia e risultati di business dolorosamente lenti.

La tua azienda raccoglie petabyte di informazioni: feedback dei clienti, dati di vendita, log della supply chain, progetti tecnici e contratti con i fornitori. Ma perché ottenere una risposta chiara a una domanda di business critica richiede ancora settimane? Perché le iniziative strategiche restano in attesa che i team tecnici estraggano, ripuliscano e spostino manualmente le informazioni?

La causa profonda non è la mancanza di dati, ma il modo in cui i dati sono gestiti e resi accessibili.

Per decenni le aziende hanno costruito silos separati e isolati per ogni dipartimento. Il marketing aveva il suo sistema, e lo stesso valeva per la produzione e la finanza. Per unire tutto, i team tecnici hanno speso milioni per costruire ponti complessi in grado di copiare i dati da un posto all’altro, ricorrendo a soluzioni come le pipeline ETL.

Troppo spesso il risultato è stato un caos di costi di storage duplicati, sistemi fragili e team di business bloccati per mesi in attesa che l’IT e il data engineering sviluppassero, aggiornassero o eseguissero report che risultano già obsoleti quando sono finalmente pronti.

Durante Snowflake Summit 2026, leader globali di settore come Panasonic Connect, Siemens Energy e Daimler Truck North America (DTNA) hanno raccontato come stanno affrontando questa sfida. I loro casi d’uso reali dimostrano che nelle aziende è in corso un cambiamento di fondo: i team executive stanno abbandonando le strategie dati legacy basate sul copia e incolla per adottare un modello più semplice e veloce, costruito su un’architettura dati zero-copy e sull’AI integrata direttamente nei workflow quotidiani.

Ecco cosa devono sapere i leader aziendali su questa trasformazione e sul suo impatto diretto sui risultati economici.

La forza dello zero-copy

Quando i dirigenti guardano le fatture dell’infrastruttura cloud, una quota enorme riguarda lo spostamento e la copia dei dati tra i sistemi. Ogni volta che sposti i dati, paghi due volte: una per il trasferimento e lo storage, l’altra in tempo perso mentre i team attendono la fine dello spostamento. Peggio ancora, avere copie multiple crea rischi significativi per la governance e la sicurezza.

La strategia dati moderna ruota attorno all’architettura zero-copy. Invece di spostare fisicamente i dati in nuove posizioni, oggi le piattaforme si connettono direttamente ai dati di origine dove già risiedono, usando formati di tabella universali e open (come Apache Iceberg). I dati restano in un’unica posizione, ma ogni team autorizzato ottiene un accesso immediato, sicuro e in tempo reale.

Impatto concreto sul business

Riduzione drastica dei costi: Siemens Energy ha progettato un framework dati unificato sui principi zero-copy per eliminare i sistemi duplicati, con una prospettiva di riduzione di diversi milioni di euro di costi operativi superflui.



Agilità in tempo reale: Daimler Truck North America ha liberato dati mission-critical intrappolati in sistemi mainframe legacy. Invece di attendere ore per i report batch, i responsabili di stabilimento ottengono i dati operativi in meno di cinque minuti, elaborando senza il minimo sforzo oltre 130 milioni di aggiornamenti al giorno.



Conformità integrata: Mantenere i dati in un unico posto rende la conformità alle leggi e ai regolamenti sulla privacy (come l’EU Data Act) molto più semplice e meno rischiosa.



Trasformare i documenti in risultati DI VALORE

Fino all’80% delle informazioni più preziose di un’azienda non è ordinatamente organizzato in fogli di calcolo. È sepolto in file non strutturati: commenti a risposta aperta nei sondaggi ai clienti, specifiche in PDF, contratti, email, messaggi e molto altro.

Storicamente, leggere e analizzare questi documenti richiedeva centinaia di ore di lavoro manuale. Oggi integrare l’AI direttamente dove i dati già risiedono ed eseguirla all’interno del perimetro di sicurezza esistente della tua azienda trasforma la tediosa lettura dei documenti in decisioni di business immediate, senza che i dati sensibili escano mai dal tuo controllo.

Impatto concreto: come Panasonic Connect ha risolto due grandi colli di bottiglia

Panasonic Connect ha usato l’AI nativa per snellire le operazioni in due business unit completamente diverse:

Trasformare la voce del cliente in azioni di vendita:

Il problema: Analizzare circa 200 risposte a testo libero dei sondaggi clienti richiedeva sei ore e mezza di lavoro manuale in Excel. Produrre report a livello aziendale richiedeva fino a tre mesi: i sales manager in prima linea ricevevano gli insight troppo tardi per salvare gli account a rischio.

La soluzione AI: Hanno creato un’app automatizzata che classifica immediatamente il sentiment dei feedback (positivo, negativo, neutro) e mette in evidenza i temi principali.

Il risultato di business: Il tempo di analisi è calato del 90% (da circa 200 ore a 20 ore all’anno). I commerciali ricevono ora piani d’azione immediati e personalizzati per account specifici, subito dopo la compilazione dei sondaggi.

Accelerare drasticamente i controlli tecnici:

Il problema: Gli ingegneri dovevano confrontare manualmente, uno accanto all’altro, specifiche tecniche di 50 pagine e disegni di prodotto dettagliati per prevenire difetti di produzione: un processo tedioso ed esposto all’errore umano.

La soluzione AI: Gli ingegneri trascinano i PDF in una semplice app, dove l’AI legge i documenti, confronta le specifiche e segnala automaticamente le incongruenze.

Il risultato di business: I tempi di verifica incrociata dei documenti sono scesi da 340 minuti a soli 10 minuti (un risparmio di tempo del 97%). Gli ingegneri hanno liberato tempo da dedicare a decisioni complesse invece che alla lettura manuale.



Dalle dashboard al dialogo con i dati



Per decenni il management si è affidato alle dashboard di business intelligence (BI). Ma le dashboard statiche hanno grossi limiti: dicono solo cosa è successo ieri, non sanno rispondere al perché sia successo e modificarle richiede l’apertura di un ticket all’IT.

Il settore si sta spostando rapidamente dalle dashboard passive all’AI conversazionale: dialogare con i dati, per così dire.

Il settore si sta allontanando rapidamente da questi colli di bottiglia delle dashboard per muovere verso un futuro conversazionale. Nel modello tradizionale, un utente aziendale con una nuova domanda doveva inviare una richiesta all’IT, attendere che un team tecnico estraesse i dati e infine ricevere un report visivo statico. Nel nuovo modello conversazionale, quell’attrito scompare. I team di business fanno semplicemente domande in linguaggio naturale e gli assistenti AI eseguono query direttamente sui dati aziendali per fornire risposte immediate, radicate nelle operazioni della tua azienda e capaci di collegare i punti tra i sistemi.

Come funziona l’AI conversazionale sulla linea di montaggio



In Daimler Truck North America, i responsabili di stabilimento sulla linea di montaggio non attendono più i report di fine turno. Usano invece un assistente AI conversazionale direttamente in reparto per porre domande semplici in linguaggio naturale:



“Quali camion sono attualmente fermi e in ritardo, cosa sta causando il collo di bottiglia sulla linea e ci sono carenze di componenti?”



L’AI cerca istantaneamente nelle metriche di produzione live, analizza la documentazione di assemblaggio non strutturata e fornisce al responsabile di stabilimento una risposta chiara e precisa in pochi secondi.



La tecnologia non conta nulla senza adozione



Un’architettura dati moderna è inutile se i team di business si rifiutano di usarla. Le trasformazioni aziendali di maggior successo si basano su tre principi culturali chiave:



L’IT come partner di business, non come semplice esecutore: Storicamente, i team di business hanno spesso lanciato i requisiti oltre il muro, verso l’IT. Ma nelle organizzazioni di successo, dove questi team lavorano invece in perfetta sintonia, l’IT predispone piattaforme sicure e facili da usare, dando ai leader aziendali gli strumenti per esplorare i dati e sviluppare soluzioni in autonomia.



Iniziare in piccolo e dimostrare prima il valore: Evita i “programmi di trasformazione” monolitici e pluriennali che mettono un’eternità a mostrare il ROI. Panasonic Connect ha scalato la cultura del dato a livello aziendale partendo da un singolo progetto nel marketing, dimostrando rapidamente il valore di business e replicando quel modello di lavoro nelle altre divisioni.



Concentrarsi sulla qualità delle decisioni, non solo sulla velocità: La velocità è ottima, ma evitare errori costosi è meglio. Dare al personale un accesso immediato ai dati riduce il burnout, elimina il lavoro manuale e ripetitivo e offre ai team la chiarezza necessaria per scelte più intelligenti e di maggior valore.



Le domande da porsi oggi

Se vuoi valutare a che punto è la tua azienda in questo percorso, poniti queste tre domande:



“Quante copie dei nostri dati operativi principali esistono e quanto stiamo pagando per spostare i dati tra i sistemi?” (Obiettivo: puntare a un’architettura zero-copy).

“Come stiamo sfruttando l’AI sui nostri dati non strutturati, come PDF, recensioni dei clienti o report interni?” (Obiettivo: portare l’AI direttamente dove risiedono i dati, in modo sicuro).

“I nostri manager in prima linea possono ottenere risposte immediate in linguaggio naturale, o attendono ancora dashboard statiche dall’IT?” (Obiettivo: dare ai team strumenti di AI conversazionale).

Vuoi saperne di più? Guarda gli interventi di Panasonic, Siemens e Daimler a Snowflake Summit 2026 per conoscere direttamente dai clienti la loro esperienza di transformazione con i dati e l’AI.