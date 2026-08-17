Pour de nombreux dirigeants et cadres, la transformation data-driven se heurte souvent à une réalité frustrante : des investissements technologiques massifs, mais des résultats business désespérément lents.

Votre entreprise collecte des pétaoctets d’informations : retours clients, chiffres de vente, journaux de supply chain, plans d’ingénierie et contrats de prestataires. Mais pourquoi faut-il encore des semaines pour obtenir une réponse claire à une question business essentielle ? Pourquoi les initiatives stratégiques sont-elles retardées, le temps que les équipes techniques extraient, nettoient et déplacent manuellement les informations ?

Le problème n’est pas le manque de données, mais la manière dont elles sont gérées et accessibles.

Pendant des décennies, les entreprises ont créé des silos distincts et isolés pour chaque département. Le marketing disposait de son système, tout comme le secteur de l’industrie et la finance. Pour réunir l’ensemble, les équipes techniques ont dépensé des millions pour bâtir des passerelles complexes afin de copier les données d’un système à l’autre, en s’appuyant sur des solutions telles que les pipelines ETL.

Trop souvent, cela a engendré une multiplication des coûts de stockage liés aux doublons, des systèmes fragiles et des équipes business bloquées pendant des mois, en attente que l’IT et le data engineering créent, mettent à jour ou exécutent des rapports déjà obsolètes lorsqu’ils sont enfin prêts.

Lors du Snowflake Summit 2026, des leaders mondiaux du secteur, Panasonic Connect, Siemens Energy et Daimler Truck North America (DTNA), ont expliqué comment ils relèvent ce défi. Leurs cas d’usage concrets montrent qu’un changement de fond est en cours dans les entreprises : les équipes de direction délaissent les stratégies héritées de copie des données au profit d’un modèle plus simple et plus rapide, fondé sur une architecture de données zéro copie et une IA intégrée directement aux workflows quotidiens.

Voici ce que les dirigeants business doivent savoir sur cette transformation et son impact direct sur les résultats.

La puissance du zéro copie

Lorsqu’ils examinent les factures d’infrastructure cloud, les dirigeants constatent qu’une part considérable des coûts est consacrée au déplacement et à la copie des données entre les systèmes. Chaque fois que des données sont déplacées, vous payez deux fois : une première fois pour le transfert et le stockage, puis en temps perdu tandis que les équipes attendent la fin de l’opération. Pire encore, la multiplication des copies crée des risques majeurs en matière de gouvernance et de sécurité.

Une stratégie data moderne repose sur une architecture zéro copie. Au lieu de déplacer physiquement les données vers de nouveaux emplacements, les plateformes se connectent désormais directement aux données sources, là où elles résident, via des formats de table universels et ouverts, tels qu’Apache Iceberg. Les données restent dans un emplacement unique, tandis que chaque équipe autorisée bénéficie d’un accès instantané, sécurisé et en temps réel.

Impact business concret :

Des réductions de coûts drastiques : Siemens Energy a conçu un environnement de données unifié autour des principes du zéro copie afin d’éliminer les systèmes dupliqués, ouvrant la voie à une réduction de plusieurs millions d’euros des coûts opérationnels inutiles.



Une agilité en temps réel : Daimler Truck North America a libéré des données stratégiques prisonnières de systèmes mainframe hérités. Au lieu d’attendre des heures les rapports batch, les responsables d’usine accèdent désormais aux données opérationnelles en moins de cinq minutes, avec plus de 130 millions de mises à jour traitées quotidiennement sans difficulté.



Une conformité intégrée : conserver les données au même endroit simplifie considérablement la conformité aux lois et réglementations sur la confidentialité, telles que l’EU Data Act, tout en réduisant les risques.



Transformer les documents en résultats business

Jusqu’à 80 % des informations les plus précieuses d’une entreprise ne sont pas soigneusement organisées dans des feuilles de calcul. Elles sont enfouies dans des fichiers non structurés : commentaires libres issus d’enquêtes clients, spécifications PDF, documents contractuels, e-mails, messages et bien plus encore.

Historiquement, la lecture et l’analyse de ces documents exigeaient des centaines d’heures de travail manuel. Aujourd’hui, intégrer l’IA directement là où résident déjà vos données et l’exécuter au sein du périmètre de sécurité existant de votre entreprise transforme la lecture fastidieuse de documents en décisions business instantanées, sans jamais laisser les données sensibles sortir de votre contrôle.

Un impact concret : comment Panasonic Connect a résolu deux goulots d’étranglement majeurs

Panasonic Connect a utilisé une IA native pour simplifier les opérations de deux unités business très différentes :

Transformer la voix du client en action commerciale :

Le problème : l’analyse d’environ 200 réponses libres d’enquêtes clients nécessitait six heures et demie de travail manuel dans Excel. La production de rapports à l’échelle de l’entreprise prenait jusqu’à trois mois, ce qui signifiait que les responsables commerciaux de première ligne recevaient les informations exploitables bien trop tard pour préserver les comptes à risque.

La solution d’IA : ils ont créé une application automatisée qui catégorise immédiatement l’opinion exprimée dans les retours, (positive, négative ou neutre), et met en évidence les principaux thèmes.

Le résultat business : le temps d’analyse a diminué de 90 % (de ~200 heures à 20 heures par an). Les commerciaux reçoivent désormais instantanément des plans d’action personnalisés pour des comptes spécifiques, dès que les enquêtes sont complétées.

Accélérer radicalement les vérifications d’ingénierie :

Le problème : pour éviter les défauts de fabrication, les ingénieurs devaient comparer manuellement, côte à côte, des spécifications techniques de 50 pages et des plans de produit détaillés, un processus fastidieux et propice aux erreurs humaines.

La solution d’IA : les ingénieurs glissent-déposent des PDF dans une application simple, où l’IA lit les documents, compare les spécifications et signale automatiquement les incohérences.

Le résultat business : le temps de recoupement des documents est passé de 340 minutes à seulement 10 minutes (soit un gain de temps de 97 %). Les ingénieurs ont ainsi pu consacrer davantage de temps aux décisions complexes plutôt qu’à la lecture manuelle.



Au-delà des tableaux de bord : passer au dialogue avec vos données



Pendant des décennies, les directions se sont appuyées sur des tableaux de bord de Business Intelligence (BI). Mais les tableaux de bord statiques présentent des défauts majeurs : ils vous indiquent uniquement ce qui s’est passé hier, ne peuvent pas expliquer pourquoi cela s’est produit et leur modification exige l’ouverture d’un ticket auprès de l’IT.

Le secteur évolue rapidement des tableaux de bord passifs vers l’IA conversationnelle, autrement dit vers le dialogue avec vos données.

Le secteur délaisse rapidement les limites des tableaux de bord au profit d’un avenir conversationnel. Dans le modèle traditionnel, un utilisateur métier ayant une nouvelle question devait adresser une demande à l’IT, attendre qu’une équipe technique récupère les données, puis recevoir finalement un rapport visuel statique. Dans le nouveau modèle conversationnel, cette friction disparaît. Les équipes business posent simplement leurs questions en langage naturel, et les assistants d’IA effectuent des requêtes directement sur les données de l’entreprise afin de fournir des réponses immédiates, ancrées dans les opérations de votre entreprise et reliant les informations entre vos systèmes.

Comment l’IA conversationnelle fonctionne sur la chaîne de montage



Chez Daimler Truck North America, les responsables d’usine sur la chaîne de montage n’attendent plus les rapports de fin de poste. Ils utilisent à la place un assistant d’IA conversationnel sur le terrain pour poser des questions simples en langage naturel :



« Quels camions sont actuellement retardés hors ligne, quelle est la cause du goulot d’étranglement sur la chaîne et risquons-nous de manquer de pièces ? »



L’IA interroge instantanément les indicateurs de production en direct, analyse la documentation d’assemblage non structurée et fournit au responsable d’usine une réponse claire et précise en quelques secondes.



La technologie ne vaut rien sans adoption



Une architecture de données moderne est inutile si les équipes business refusent de l’utiliser. Les transformations d’entreprise les plus réussies reposent sur trois principes culturels clés :



L’IT comme partenaire business, et non comme simple exécutant : historiquement, les équipes business ont souvent transmis leurs exigences à l’IT sans véritable collaboration. Mais dans les organisations performantes, où ces équipes travaillent au contraire en étroite coordination, l’IT met en place des plateformes sécurisées et simples à utiliser, donnant aux dirigeants business les moyens d’explorer les données et de créer eux-mêmes des solutions.



Commencez petit et démontrez d’abord la valeur : évitez les « programmes de transformation » monolithiques pluriannuels qui mettent une éternité à démontrer leur retour sur investissement. Panasonic Connect a étendu sa culture data à l’ensemble de l’entreprise en commençant par un projet unique dans le marketing, en démontrant rapidement sa valeur business, puis en diffusant ce modèle éprouvé dans d’autres divisions.



Privilégiez la qualité des décisions, pas seulement la vitesse : la vitesse est précieuse, mais éviter des erreurs coûteuses l’est encore davantage. En donnant aux équipes un accès immédiat aux données, on leur simplifie considérablement la vie : moins de tâches manuelles et fastidieuses, moins de risques de burnout, et davantage de recul pour prendre les bonnes décisions, celles qui créent le plus de valeur.



Les questions à vous poser dès aujourd’hui

Si vous souhaitez évaluer où en est votre entreprise sur le plan business dans cette transformation, posez-vous ces trois questions :



« Combien de copies de nos données opérationnelles clés existent, et combien payons-nous pour déplacer les données entre les systèmes ? » (Objectif : progresser vers une architecture zéro copie).

« Comment exploitons-nous l’IA sur nos données non structurées, telles que les PDF, les avis clients ou les rapports internes ? » (Objectif : intégrer l’IA directement là où résident vos données, en toute sécurité).

« Nos responsables de première ligne peuvent-ils obtenir des réponses immédiates en langage naturel, ou attendent-ils toujours que l’IT leur fournisse des tableaux de bord statiques ? » (Objectif : donner aux équipes les moyens d’utiliser des outils d’IA conversationnelle).

Vous voulez en savoir plus ? Regardez les présentations du Snowflake Summit 2026 de Panasonic, Siemens et Daimler pour découvrir directement leurs transformations data et IA.