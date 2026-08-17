Para muitos líderes C-level e executivos de negócios, a jornada para alcançar a transformação baseada em dados costuma vir acompanhada de uma realidade frustrante: imensos investimentos em tecnologia, mas resultados de negócio de uma lentidão frustrante.

Sua empresa coleta petabytes de informações: feedback de clientes, números de vendas, registros da cadeia de fornecedores, projetos de engenharia e contratos com fornecedores. Mas por que ainda leva semanas para obter uma resposta direta a uma pergunta crítica de negócios? Por que iniciativas estratégicas ficam atrasadas enquanto se espera que equipes técnicas extraiam, limpem e movam as informações de modo manual?

A principal razão não é a falta de dados: é a forma como os dados são gerenciados e acessados.

Por décadas, as empresas construíram silos, separados e isolados, para cada departamento. O marketing tinha seu próprio sistema, assim como a produção e as finanças. Para reunir tudo isso, as equipes técnicas gastaram milhões construindo pontes complexas para copiar dados de um lugar para outro, recorrendo a soluções como pipelines de ETL.

Com muita frequência, isso cria uma confusão de custos de armazenamento duplicados, sistemas frágeis e equipes de negócios atreladas a meses de espera, aguardando que a TI e a engenharia de dados criem, atualizem ou executem relatórios que já estão desatualizados quando finalmente ficam prontos.

Durante o Snowflake Summit 2026, empresas líderes globais de mercado, como Panasonic Connect, Siemens Energy e Daimler Truck North America (DTNA), compartilharam como estão enfrentando esse desafio. Os casos reais de uso dessas empresas mostram que há uma grande mudança ocorrendo no mundo corporativo: as equipes executivas estão abandonando antigas estratégias de dados de copiar e colar e adotando um modelo mais simples e rápido, baseado em arquitetura de dados de cópia zero, tendo a IA incorporada diretamente aos fluxos de trabalho diários.

Veja o que os líderes de negócios precisam saber a respeito dessa transformação e como ela influencia diretamente os resultados financeiros.

O poder da cópia zero

Quando executivos olham para as faturas de infraestrutura na nuvem, boa parte vai para mover e copiar dados entre sistemas. Cada vez que os dados são movidos, paga-se duas vezes: uma pela transferência/armazenamento e outra pelo tempo perdido enquanto as equipes esperam a movimentação terminar. Pior ainda, ter várias cópias traz grandes riscos de governança e segurança.

A estratégia de dados moderna gira em torno da arquitetura de cópia zero. Em vez de mover dados fisicamente para novos locais, as plataformas agora se conectam diretamente aos dados de origem em seu local original, usando formatos universais e abertos de tabela (como o Apache Iceberg). Os dados permanecem em um único local, mas cada equipe autorizada tem acesso instantâneo, seguro e em tempo real.

Impacto real nos negócios:

Reduções drásticas de custos: para eliminar sistemas duplicados, a Siemens Energy desenvolveu uma estrutura de dados unificada com base nos princípios de cópia zero, conseguindo economizar vários milhões de euros de custos operacionais desnecessários.



Agilidade em tempo real: a Daimler Truck North America disponibilizou para as operações dados de missão crítica, que antes estavam bloqueados em sistemas de mainframe. Agora, em vez de precisar aguardar horas por relatórios em lote, os líderes das fábricas acessam dados operacionais em menos de cinco minutos, processando mais de 130 milhões de atualizações diárias sem esforço.



Conformidade integrada: Manter os dados em um só lugar torna a conformidade com leis e regulamentações de privacidade (como o EU Data Act) muito mais simples e menos arriscada.



Transformando documentos em resultados de negócios

Até 80% das informações mais valiosas de uma empresa não estão organizadas de forma clara em planilhas. Estão escondidas em arquivos não estruturados: comentários abertos de pesquisas com clientes, especificações em PDF, documentos contratuais, emails, mensagens, entre outros.

Historicamente, ler e analisar esses documentos exigia centenas de horas de trabalho manual. Hoje, incorporar a IA diretamente onde seus dados já estão e executá-la dentro do perímetro de segurança já existente da sua empresa transforma o trabalho intenso de leitura de documentos em decisões instantâneas de negócios, sem nunca deixar dados confidenciais saírem do seu controle.

Impacto real: como a Panasonic Connect resolveu dois grandes gargalos

A Panasonic Connect usou IA nativa para simplificar operações em duas unidades de negócios completamente diferentes:

Transformando a voz do cliente em ação de vendas:

O problema: analisar cerca de 200 respostas de texto livre de pesquisas com clientes levava seis horas e meia de trabalho manual no Excel. Produzir relatórios para toda a empresa levava até três meses, o que significava que os gerentes de vendas de linha de frente recebiam insights tarde demais para salvar contas em risco.

A solução de IA: a equipe criou um app automatizado que categoriza imediatamente o sentimento do feedback (positivo, negativo, neutro) e destaca os principais temas.

O resultado para os negócios: o tempo de análise caiu 90% (de cerca de 200 horas para 20 horas por ano). Os representantes de vendas agora recebem planos de ação instantâneos e personalizados para contas específicas logo após o preenchimento das pesquisas.

Aumentando muito a velocidade das verificações de engenharia:

O problema: os engenheiros precisavam comparar, manualmente, especificações técnicas de 50 páginas com desenhos detalhados de produtos, lado a lado, para evitar defeitos de produção: um processo trabalhoso e sujeito a erros.

A solução de IA: usando um app simples, os engenheiros podem arrastar e soltar arquivos PDF, onde a IA lê os documentos, compara as especificações e destaca automaticamente as inconsistências.

O resultado para os negócios: o tempo de verificação cruzada de documentos caiu de 340 minutos para apenas 10 minutos (uma economia de 97% no tempo). Os engenheiros ganharam tempo para se concentrar em decisões complexas, em vez de leitura manual.



Além dos dashboards: passando a conversar com seus dados



Por décadas, a gestão executiva dependeu de dashboards de inteligência de mercado (BI). Mas dashboards estáticos têm grandes falhas: só dizem o que aconteceu ontem, não conseguem explicar por que aconteceu e exigem abrir um ticket com a TI para qualquer alteração.

Com rapidez, o mercado está migrando de dashboards passivos para a IA conversacional, ou, por assim dizer, para conversar com seus dados.

Rapidamente, o mercado está se distanciando dos gargalos de dashboards em direção a um futuro conversacional. No modelo tradicional, um usuário corporativo com uma nova pergunta precisava enviar uma solicitação para a TI, esperar que uma equipe técnica extraísse os dados e, por fim, receber um relatório visual estático. No novo modelo conversacional, esse atrito desaparece. As equipes de negócios simplesmente fazem perguntas em linguagem simples, e os assistentes de IA consultam os dados da empresa diretamente para fornecer respostas imediatas com base nas operações da empresa, conectando informações entre os sistemas.

Como a IA conversacional funciona no chão de fábrica



Na Daimler Truck North America, os gerentes de fábrica da linha de montagem não precisam mais esperar por relatórios de fim de turno. Em vez disso, eles usam um assistente de IA conversacional no chão de fábrica para fazer perguntas diretas e em linguagem simples:



"Que caminhões estão parados fora de operação? O que está causando o atraso na linha? Temos alguma falta de peças?"



Instantaneamente, a IA busca as métricas de produção em tempo real, analisa a documentação de montagem não estruturada e fornece ao gerente de fábrica uma resposta clara e precisa em segundos.



Tecnologia sem adoção não significa nada



Uma arquitetura de dados moderna é inútil se as equipes de negócios se recusarem a usá-la. As transformações corporativas de maior sucesso dependem de três princípios culturais básicos:



Ter a TI como parceira de negócios, e não como executora de pedidos. Historicamente, as equipes de negócios costumam simplesmente passar requisitos para a TI, sem alinhamento prévio. Mas em organizações bem-sucedidas, onde essas equipes trabalham de forma alinhada, a TI configura plataformas seguras e fáceis de usar, dando aos líderes de negócios as ferramentas para explorar dados e criar suas próprias soluções.



Começar pequeno e comprovar o valor primeiro. Evite "programas de transformação" monolíticos e de vários anos que levam uma eternidade para demonstrar o ROI. A Panasonic Connect expandiu sua cultura de dados em toda a empresa começando com um único projeto de marketing, comprovando rapidamente o valor para os negócios e disseminando esse modelo de trabalho para outras divisões.



Focar na qualidade das decisões, não apenas na velocidade. Velocidade é ótimo, mas evitar erros caros é ainda melhor. Dar aos funcionários acesso instantâneo aos dados reduz o esgotamento, elimina trabalho manual e repetitivo, e proporciona às equipes a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e de maior valor.



Perguntas para fazer hoje

Se você quiser avaliar em que ponto sua empresa está nessa jornada, faça estas três perguntas:



"Quantas cópias dos nossos dados operacionais mais importantes existem, e quanto estamos pagando para mover dados entre sistemas?" (Objetivo: avançar em direção a uma arquitetura de cópia zero.)

"Como estamos utilizando a IA em nossos dados não estruturados, como PDFs, avaliações de clientes ou relatórios internos?" (Objetivo: levar a IA diretamente para onde seus dados residem com segurança.)

"Nossos gerentes de linha de frente conseguem obter respostas imediatas em linguagem simples, ou ainda estão esperando a TI fornecer dashboards estáticos?" (Objetivo: abastecer as equipes com ferramentas de IA conversacional.)

Quer saber mais? Assista às apresentações da Panasonic, da Siemens e da Daimler no Snowflake Summit 2026 para saber diretamente como elas realizaram suas transformações de dados e IA.