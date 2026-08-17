多くの経営幹部やビジネスリーダーにとって、データドリブンな変革を実現するためのジャーニーは、テクノロジーへの多額の投資にもかかわらずビジネス成果の達成が非常に遅いという、もどかしい現実に直面することが少なくありません。

企業は、顧客からのフィードバック、販売データ、サプライチェーンのログ、エンジニアリングの設計図、ベンダーとの契約など、ペタバイト級の情報を収集しています。しかし、重要なビジネス上の質問に対する明確な回答を得るのに、依然として数週間を要することがあります。また、技術チームが手作業で情報を抽出し、クレンジングして移動するのを待つ間に、戦略的な取り組みが遅れてしまうこともあります。

その根本的な原因は、データの不足ではなく、データがどのように管理され、アクセスされているかにあります。

何十年もの間、企業は部門ごとに独立したサイロを構築してきました。マーケティング部門には独自のシステムがありましたが、製造部門や財務部門も同様でした。これらを統合するため、技術チームは多額の費用を投じて、ある場所から別の場所へデータをコピーするための複雑なブリッジを構築し、ETLパイプラインなどのソリューションに依存してきました。

その結果、ストレージコストの重複やシステムの脆弱化を招き、ビジネスチームはIT部門やデータエンジニアリング部門がレポートを構築、更新、実行するのを何ヶ月も待たされるという状況に陥ることが頻繁にありました。しかも、レポートが完成する頃には、そのデータはすでに古くなっています。

Snowflake Summit 2026では、グローバルな業界リーダーであるPanasonic Connect、Siemens Energy、Daimler Truck North America (DTNA)が、この課題にどのように対処しているかを共有しました。これらの実際のユースケースは、企業全体で根本的な変化が起きていることを示しています。経営陣は、レガシーなコピーアンドペーストのデータ戦略から脱却し、ゼロコピーデータアーキテクチャと日々のワークフローに直接組み込まれたAIを組み合わせた、よりシンプルで迅速なモデルを採用しつつあります。

ここでは、ビジネスリーダーがこの変革について知っておくべきことと、それが収益にどのように直結するかを解説します。

ゼロコピーのメリット

経営陣がクラウドインフラストラクチャの請求書を確認すると、システム間のデータの移動とコピーに費用の大部分が費やされていることがわかります。データが移動されるたびに、転送やストレージのコストと、チームが移動の完了を待つ間の時間の損失という、二重のコストが発生します。さらに悪いことに、複数のコピーを保持することは、ガバナンスとセキュリティ上の重大なリスクを生み出します。

モダンなデータ戦略は、ゼロコピーアーキテクチャを中心に展開されます。データを物理的に新しい場所に移動するのではなく、プラットフォームはApache Icebergのような汎用的なオープンテーブルフォーマットを使用して、元の場所にあるソースデータに直接接続するようになっています。データは単一の場所にとどまりますが、承認されたすべてのチームが、セキュアかつリアルタイムにデータへ迅速にアクセスできます。

実際のビジネスへの影響：

大幅なコスト削減： Siemens Energyは、重複するシステムを排除するためにゼロコピーの原則に基づく統合データフレームワークを設計し、不要な運用コストの数百万ユーロ規模の削減を目指しています。



リアルタイムのアジリティ： Daimler Truck North Americaは、レガシーなメインフレームシステムに閉じ込められていたミッションクリティカルなデータを解放しました。工場のリーダーは、バッチレポートを何時間も待つ代わりに、5分未満で運用データを取得できるようになり、毎日1億3,000万件以上の更新を容易に処理しています。



組み込みのコンプライアンス：データを1か所に保持することで、EUデータ法などのプライバシーに関する法律や規制への準拠が大幅に簡素化され、リスクが軽減されます。



ドキュメントをビジネス成果に変換

企業の最も価値ある情報の最大80%は、スプレッドシートに整理されていません。顧客アンケートの自由記述コメント、PDFの仕様書、契約書、メール、メッセージなど、非構造化ファイルの中に埋もれています。

これまで、これらのドキュメントを読んで分析するには、何百時間もの手作業が必要でした。今日では、データがすでに存在する場所にAIを直接組み込み、企業の既存のセキュリティ境界内で実行することで、機密データを自社の制御下から出すことなく、面倒なドキュメントの読み取り作業を迅速なビジネス上の意思決定へと変換できます。

実際の効果：Panasonic Connectが2つの主要なボトルネックを解消した方法

Panasonic Connectは、ネイティブAIを使用して、2つの異なる事業部門にわたる業務を合理化しました。

顧客の声を営業アクションに変換：

課題： 約200件の顧客アンケートの自由記述回答を分析するのに、Excelでの手作業に6時間半を要していました。全社的なレポートの作成には最大3か月かかっており、最前線の営業マネージャーがインサイトを得る頃には、リスクのあるアカウントを救うには遅すぎるという状況でした。

AIによるソリューション： 同社は、フィードバックのセンチメント（ポジティブ、ネガティブ、ニュートラル）を迅速に分類し、主要なテーマを強調表示する自動化アプリを構築しました。

ビジネス成果：分析時間は90%（年間約200時間から20時間へ）短縮されました。営業担当者は、アンケートの記入後すぐに、特定のアカウントに合わせたアクションプランを迅速に受け取ることができるようになりました。

エンジニアリングチェックの劇的な加速：

課題： エンジニアは製造欠陥を防ぐため、50ページに及ぶ技術仕様書と詳細な製品図面を並べて手作業で比較する必要がありました。これは人的エラーが発生しやすい、非常に手間のかかるプロセスでした。

AIによるソリューション： エンジニアがシンプルなアプリにPDFをドラッグアンドドロップすると、AIがドキュメントを読み込んで仕様を比較し、矛盾点を自動的にハイライトします。

ビジネス成果：ドキュメントのクロスチェックにかかる時間は、340分からわずか10分へと短縮されました（97%の時間削減）。これにより、エンジニアは手作業での読み込みではなく、複雑な意思決定に集中するための時間を確保できるようになりました。



ダッシュボードの先へ：データとの対話への移行



何十年もの間、経営陣はビジネスインテリジェンス（BI）ダッシュボードに依存してきました。しかし、静的なダッシュボードには大きな欠陥があります。昨日何が起きたかを示すだけで、なぜそれが起きたのかには答えられず、変更するにはIT部門にチケットを申請する必要があります。

業界は、受動的なダッシュボードから対話型AI、いわばデータとの対話へと急速に移行しています。

業界は、このようなダッシュボードのボトルネックから脱却し、対話型の未来へと急速に舵を切っています。従来のモデルでは、新たな疑問を持ったビジネスユーザーはIT部門にリクエストを提出し、技術チームがデータを抽出するのを待って、最終的に静的な視覚的レポートを受け取る必要がありました。新しい対話型モデルでは、そのような摩擦は解消されます。ビジネスチームが平易な言葉で質問するだけで、AIアシスタントがエンタープライズデータに直接クエリを実行し、システム間の点と点を結びつけながら、企業の業務に基づいた回答を迅速に提供します。

組み立て現場における対話型AIの仕組み



Daimler Truck North Americaでは、組み立てラインの工場管理者がシフト終了時のレポートを待つことはもうありません。代わりに、現場で対話型AIアシスタントを使用し、平易な言葉で次のようなシンプルな質問を投げかけています。



「現在オフラインで遅延しているトラックはどれか、ラインのボトルネックの原因は何か、部品不足に直面しているか」



AIはライブの生産メトリクスをほぼ即時に検索し、非構造化された組み立てドキュメントをスキャンして、数秒で工場管理者に明確かつ正確な回答を提供します。



活用されなければテクノロジーは無意味



ビジネスチームが使用を拒めば、モダンなデータアーキテクチャも役に立ちません。最も成功している企業の変革は、3つの重要な文化的原則に基づいています。



IT部門は指示待ちではなくビジネスパートナーであること： 歴史的に、ビジネスチームは要件をIT部門に丸投げすることがよくありました。しかし、これらのチームが足並みを揃えて連携している成功企業では、IT部門がセキュアで使いやすいプラットフォームを構築し、ビジネスリーダーが自らデータを探索してソリューションを構築するためのツールを提供しています。



小さく始めてまず価値を証明すること： ROIを示すのに膨大な時間がかかる、複数年にわたるモノリシックな「変革プログラム」は避けてください。Panasonic Connectは、マーケティング部門の単一のプロジェクトから始め、迅速にビジネス価値を証明し、その実用的なモデルを他の部門に展開することで、全社的なデータ文化を拡大しました。



スピードだけでなく意思決定の質に焦点を当てること：スピードも重要ですが、代償の大きいミスを避けることの方がさらに重要です。従業員がデータに迅速にアクセスできるようにすることで、燃え尽き症候群を軽減し、手作業による定型業務を排除し、よりスマートで価値の高い選択を行うために必要な明確さをチームに提供できます。



今すぐ確認すべきポイント

このジャーニーにおいて自社のビジネスがどの段階にあるかを評価したい場合は、次の3つの質問を自問してください。



「コアとなる運用データのコピーはいくつ存在し、システム間でデータを移動するためにいくら支払っているか」（目標：ゼロコピーアーキテクチャを推進する）。

「PDF、顧客レビュー、社内レポートなどの非構造化データにおいて、どのようにAIを活用しているか」（目標：データがセキュアに存在する場所にAIを直接導入する）。

「現場の管理者は平易な言葉で迅速に回答を得られているか、それとも依然としてIT部門の静的なダッシュボードを待っている状態か」（目標：対話型AIツールでチームを強化する）。

さらに詳しく知りたい場合は、Panasonic、Siemens、DaimlerのSnowflake Summit 2026でのプレゼンテーションをご視聴いただき、データとAIの変革について直接ご確認ください。