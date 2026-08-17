Figura 3: Con un livello semantico unificato, tutti gli strumenti e le interfacce ottengono un significato dei dati unico, coerente e governato.

Best practice per il livello semantico

Gestire le versioni, testare e valutare le viste semantiche

Il livello semantico deve essere trattato con lo stesso rigore riservato al software di produzione. Grazie all’integrazione nativa di Snowflake con data build tool (dbt), siamo in grado di gestire in modo completo il controllo delle versioni, la peer review e le procedure di integrazione e distribuzione continue (CI/CD) per le nostre metriche. Sebbene in Snowflake sviluppiamo le viste semantiche principalmente tramite codice, utilizziamo l’interfaccia utente per effettuare test e suggerire miglioramenti che si integrano con il nostro codice. Poiché l’interfaccia utente e il codice sottostante sono perfettamente sincronizzati, gli utenti possono facilmente passare dalla creazione di una vista nell’interfaccia utente Snowflake al commit dei campi nei repository.

Per valutare le viste semantiche, dovevamo accedere alle domande che le persone pongono concretamente. Una fonte di alto valore per le valutazioni è rappresentata dai riquadri delle dashboard più utilizzate, creati e usati proprio per rispondere a domande specifiche. Registriamo inoltre le domande più comuni per affinare i nostri set di valutazione.

Prioritizzare le prestazioni con il data engineering

Se il tuo livello semantico si basa su query lente e tabelle strutturate male, anche i tuoi agenti AI saranno lenti. All’inizio abbiamo provato a puntare una vista semantica verso più tabelle di eventi grezzi contenenti miliardi di righe. Ogni volta che un utente poneva una domanda, la vista scansionava ed eseguiva il join di queste tabelle, causando una latenza enorme.

In un primo momento, abbiamo creato e gestito direttamente i nostri slice pre-aggregati tramite le Dynamic Tables. Ogni dashboard disponeva del livello di aggregazione e del dettaglio necessari. Tuttavia, estendendo la copertura semantica per supportare nuove domande e domini, abbiamo dovuto aggiungere manualmente nuove pipeline e tabelle, trovandoci a gestire un patrimonio di dati in rapida crescita.

Grazie alle materializzazioni delle viste semantiche, possiamo modellare le viste semantiche direttamente su tabelle sorgente ad alto dettaglio e definire quali combinazioni di dimensioni e metriche debbano garantire risposte rapide. Snowflake gestisce in background questi slice in modo intelligente, riducendo i tempi di risposta.

Inoltre, abbiamo utilizzato Snowflake CoCo per tracciare e perfezionare i nostri processi semantici e di dati, grazie alle sue funzionalità integrate per le viste semantiche progettate appositamente per questi casi d’uso.

Curare con precisione e instradare in modo intelligente

Un livello semantico disordinato e incoerente vanifica l’obiettivo di standardizzare le metriche. Per le aree di prodotto chiave su cui vengono eseguite frequenti query, curiamo le viste semantiche (tramite CoCo) per rispondere a quesiti specifici. Ogni query viene registrata all’interno di Snowflake, compresi i risultati restituiti. In questo modo, possiamo sviluppare facilmente nuove viste semantiche e query verificate per estendere continuamente la copertura in base alle richieste degli utenti.

Per l’instradamento intelligente, i Cortex Agent scansionano automaticamente tutte le viste semantiche utilizzando le nostre istruzioni di instradamento personalizzate per individuare il contesto corretto per una determinata query. Infine, per un’ampia copertura della long tail dei dati, ci affidiamo a Cortex Sense, che valuta i dati in tutto il nostro ambiente per instradare le domande verso i set di dati pertinenti.

Crea oggi stesso il tuo livello semantico

I dati grezzi non rispondono alle domande: è il contesto a farlo. Il livello semantico agisce come un “golden layer”, definendo la logica aziendale un’unica volta per alimentare ogni dashboard, app Streamlit e Cortex Agent nell’azienda orientata agli agenti.

È possibile iniziare a creare una vista semantica utile con un solo file. Nota: in questo esempio utilizziamo YAML, ma la definizione delle viste semantiche tramite SQL è pienamente supportata.