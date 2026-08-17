Figura 3. Com uma camada semântica unificada, todas as ferramentas e interfaces obtêm um significado de dados consistente e governado.

Práticas recomendadas para a camada semântica

Gerencie versões, teste e avalie as visualizações semânticas

A camada semântica precisa ser tratada com o mesmo rigor de um software em produção. Com a integração nativa do Snowflake com o data build tool (dbt), conseguimos fazer o controle de versão completo, a revisão por pares e aplicar integração contínua e entrega contínua (CI/CD) às nossas métricas. Embora, na Snowflake, crie-se principalmente visualizações semânticas por meio de código, usamos a interface de usuário para testar e sugerir melhorias que se integram ao nosso código. E, como a UI e o código subjacente estão perfeitamente sincronizados, os usuários podem alternar facilmente entre construir uma visualização na UI do Snowflake e confirmar campos em repositórios.

Para avaliar as visualizações semânticas, precisávamos ter acesso às perguntas que as pessoas realmente fazem. Uma fonte valiosa de sinais para avaliações são os blocos de dashboard populares, que são construídos e usados exatamente para responder a perguntas. Também fazemos o log das perguntas mais comuns para refinar nossos conjuntos de avaliação.

Priorize a performance com a engenharia de dados

Se a sua camada semântica estiver sobre consultas lentas e tabelas mal construídas, seus agentes de IA serão lentos. No início, tentamos apontar uma visualização semântica para várias tabelas de eventos brutas, com bilhões de registros. Cada vez que um usuário fazia uma pergunta, a visualização percorria e unia essas tabelas, resultando em uma latência enorme.

Inicialmente, criamos e mantivemos nossos próprios recortes pré-agregados com Dynamic Tables. Cada dashboard tinha o rollup e a granularidade de que precisava. No entanto, à medida que expandíamos nossa cobertura semântica para dar suporte a novas perguntas e domínios, tivemos que adicionar manualmente novos pipelines e tabelas, além de manter um ambiente em rápido crescimento.

Com as materializações de visualizações semânticas, conseguimos modelar visualizações semânticas diretamente em tabelas de origem de alta granularidade e declarar quais combinações de dimensões e métricas precisam ser rápidas. O Snowflake mantém esses recortes de forma inteligente em segundo plano, ajudando a reduzir os tempos de resposta.

Como um bônus, usamos o Snowflake CoCo para elaborar e refinar nossos processos semânticos e de dados, já que suas habilidades integradas para visualizações semânticas foram criadas especificamente para esses casos de uso.

Faça curadoria incansável e roteamento inteligente

Uma camada semântica desorganizada e inconsistente frustra o propósito de padronizar métricas. Para as principais áreas de produto que são consultadas com frequência, fazemos a curadoria de visualizações semânticas (usando o CoCo) para responder a perguntas específicas que temos em mente. Todas as consultas são registradas no Snowflake, incluindo os resultados retornados. Com isso, conseguimos criar facilmente novas visualizações semânticas e consultas verificadas para expandir continuamente nosso alcance de acordo com o que nossos usuários estão perguntando.

Para o roteamento inteligente, os Cortex Agents verificam automaticamente todas as visualizações semânticas usando nossas instruções de roteamento personalizadas para encontrar o contexto certo para uma determinada consulta. E para uma cobertura ampla da longa série de dados, utilizamos o Cortex Sense, que avalia os dados em todo o nosso acervo para ajudar a encaminhar as perguntas para conjuntos de dados relevantes.

Crie sua camada semântica hoje mesmo

Dados brutos não respondem a perguntas; o contexto sim. A camada semântica funciona como essa “camada de ouro”, definindo a lógica de negócios uma única vez para viabilizar todos os dashboards, apps do Streamlit e Cortex Agent em toda a empresa com agentes de IA.

Podemos começar com uma visualização semântica útil em apenas um arquivo. Note que estamos usando o YAML neste exemplo, mas o uso de SQL para definir visualizações semânticas também é totalmente compatível.