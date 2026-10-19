I clienti Snowflake possono ora sfruttare Gemini 4 Argon in modo nativo negli strumenti AI Snowflake, portando ragionamento approfondito e analisi visiva ai dati aziendali governati per casi d’uso aziendali di maggiore impatto.

Quando parliamo con i leader aziendali, emerge sempre una verità fondamentale: il tuo vantaggio competitivo risiede nei dati aziendali, ma nessun singolo modello di AI è adatto a ogni sfida di business.

Per trasformare i dati aziendali grezzi in risultati misurabili, le organizzazioni hanno bisogno di una strategia open e multi-modello. Che si tratti di analizzare i trend di fatturato, valutare le prestazioni delle campagne o modernizzare i workflow di software engineering, il successo dipende dalla flessibilità di scegliere il modello giusto per il processo giusto, senza creare rischi per la sicurezza dei dati o complessità della pipeline.

Ecco perché siamo entusiasti di annunciare che Gemini 4 Argon è ora in Public Preview per i clienti Snowflake in modo nativo all’interno di Snowflake Cortex AI. È disponibile su Cortex AI Functions dal lancio, con Snowflake CoWork, Snowflake CoCo e Cortex Agents in arrivo a breve su tutti i cloud supportati tramite inferenza cross-region!

Per i team che desiderano sfruttare l’ultimo modello frontier di Google, Gemini 4 Argon porta ragionamento prolungato e contesto visivo multimodale direttamente ai dati aziendali.

Come le aziende utilizzano l’AI sui propri dati in Snowflake

Portare in Snowflake modelli frontier come Gemini 4 Argon significa sprigionare il vero potenziale del tuo patrimonio di dati aziendali. Invece di trattare l’AI come uno strumento isolato, Snowflake consente ai team di applicare modelli di ragionamento direttamente dove i dati aziendali già risiedono, governati e strutturati.

Ecco come le organizzazioni utilizzano l’ecosistema AI open di Snowflake per trasformare i dati operativi in slancio per il business:

Ragionamento prolungato nei workflow di dati complessi: I task aziendali raramente si basano su una singola query. Con Gemini 4 Argon, i team possono eseguire analisi multi-step, come individuare discrepanze finanziarie in tabelle di fatturazione complesse o usare CoCo per effettuare il refactoring di codebase legacy e tracciare dipendenze multi-file.

Collegare le evidenze visive all’analisi di business: Nel reporting aziendale, l’analisi testuale è solo metà della storia. In CoWork, i team possono valutare simultaneamente bilanci complessi, grafici di vendita multi-regione e dashboard delle prestazioni delle campagne, collegando l’analisi direttamente alle evidenze visive dei grafici per individuare più rapidamente le anomalie nei trend.

Sintesi di documenti in batch su larga scala: Grazie alle AI Functions con modello selezionabile, i team operations, legal e support possono applicare modelli di ragionamento a migliaia di record non strutturati, documenti legali e ticket di supporto in parallelo, per estrarre il contesto chiave e generare riepiloghi dettagliati.

Governance unificata senza “shadow AI”: L’innovazione non deve significare bypassare la sicurezza. Poiché Gemini 4 Argon viene eseguito in modo nativo all’interno di Snowflake Cortex AI, ogni chiamata rimane all’interno del perimetro di sicurezza e governance di Snowflake.

L’enterprise AI porta valore nel mondo reale

Il valore dell’enterprise AI emerge chiaramente nei workflow quotidiani. I team di supporto possono automatizzare il triage delle email e la classificazione dei ticket. I clinici possono utilizzare la documentazione assistita dall’AI per riassumere le visite dei pazienti. I retailer possono trasformare le interazioni con i clienti in esperienze di acquisto più personalizzate. In tutti questi casi d’uso, la base è la stessa: applicare l’AI a dati aziendali rilevanti all’interno di un ambiente governato.

Firework, un’azienda di video commerce, illustra come quella base possa alimentare anche un prodotto rivolto ai clienti. Firework voleva portare l’attenzione personalizzata di un addetto in negozio nello shopping online. La sua sfida non era semplicemente generare risposte, ma fondarle su informazioni di alta qualità sulle esigenze degli acquirenti.

Utilizzando Snowpark e Cortex AI, Firework ha aggregato, pulito e classificato migliaia di conversazioni anonime con i clienti per comprendere interessi e pain point dei consumatori. Questa data foundation ha contribuito ad alimentare il suo AI Video Assistant, che risponde a domande sulla politica di restituzione, riassume le recensioni dei prodotti e offre consigli personalizzati. Mantenendo il workflow end‑to‑end all’interno di Snowflake, Firework ha registrato un processo più semplice e una maggiore efficienza in termini di tempo e costi, collegando direttamente la preparazione dei dati a un’esperienza di acquisto più personalizzata.

Con Gemini 4 Argon ora disponibile, i team possono integrare le ultime funzionalità di ragionamento e analisi visiva di Google Cloud nelle stesse pipeline di dati governati, per affrontare sfide di business ancora più complesse e multi-step.

Inizia subito

Scopri il vero valore dell’enterprise AI grazie a scelta, controllo e interoperabilità open. Aggiungendo Gemini 4 Argon a Snowflake Cortex AI, offriamo ai nostri clienti un’altra potente opzione per sviluppare, iterare e generare impatto sui propri dati affidabili.

Per iniziare, visita il nostro Google Cloud Partner Hub per scoprire le funzionalità multi-modello di Snowflake.