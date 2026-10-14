Snowflake-Kund:innen können Gemini 4 Argon jetzt nativ in den KI-Tools von Snowflake nutzen – und so tiefgreifende Logik und visuelle Analysen für Ihre kontrollierten Unternehmensdaten für wirkungsvollere geschäftliche Anwendungsfälle bereitstellen.

Wenn wir mit Führungskräften sprechen, taucht eine zentrale Wahrheit immer wieder auf: Ihr Wettbewerbsvorteil liegt in Ihren Unternehmensdaten, aber kein einziges KI-Modell passt zu jeder geschäftlichen Herausforderung.

Um rohe Unternehmensdaten in messbare Ergebnisse zu verwandeln, benötigen Unternehmen eine offene Multi-Modell-Strategie. Egal, ob Sie Umsatztrends analysieren, die Kampagnen-Performance bewerten oder Software-Engineering-Workflows modernisieren, der Erfolg hängt von der Flexibilität ab, das richtige Modell für die richtige Aufgabe auszuwählen – ohne Datensicherheitsrisiken oder Pipeline-Komplexität zu schaffen.

Deshalb freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Gemini 4 Argon jetzt in Public Preview für Snowflake-Kund:innen nativ in Snowflake Cortex AI verfügbar ist. Es ist zur Einführung in allen Cortex AI Functions verfügbar, wobei Snowflake CoWork, Snowflake CoCo und Cortex Agents bald über unterstützte Clouds hinweg via Cross-Region Inference verfügbar sein werden!

Für Teams, die das neueste Frontier-Modell von Google nutzen möchten, bringt Gemini 4 Argon nachhaltige Logik und multimodalen visuellen Kontext direkt in Ihre Unternehmensdaten.

Wie Unternehmen KI für ihre Daten in Snowflake nutzen

Bei der Integration von Frontier-Modellen wie Gemini 4 Argon in Snowflake geht es darum, das wahre Potenzial Ihres Unternehmensdatenbestands freizusetzen. Anstatt KI als isoliertes Tool zu betrachten, ermöglicht Snowflake es Teams, Logikmodelle direkt dort anzuwenden, wo Unternehmensdaten bereits kontrolliert und strukturiert vorliegen.

Hier erfahren Sie, wie Unternehmen das offene KI-Ökosystem von Snowflake nutzen, um operative Daten in geschäftliche Dynamik zu verwandeln:

Nachhaltige Logik über komplexe Daten-Workflows hinweg: Unternehmensaufgaben basieren selten auf einer einzigen Abfrage. Mit Gemini 4 Argon können Teams mehrstufige Untersuchungen durchführen – wie z. B. das Aufspüren finanzieller Unstimmigkeiten in komplexen Abrechnungstabellen oder die Nutzung von CoCo, um Altlast-Codebasen zu refaktorieren und dateiübergreifende Abhängigkeiten zu verfolgen.

Verbindung von visuellen Beweisen mit der Geschäftsanalyse: Im Geschäftsberichtswesen ist die Textanalyse nur die halbe Wahrheit. In CoWork können Teams komplexe Finanzberichte, multiregionale Verkaufsdiagramme und Kampagnen-Performance-Dashboards gleichzeitig auswerten – und so die Analyse direkt mit visuellen Diagrammbeweisen verknüpfen, um Trendausreißer schneller zu erkennen.

Batch-Dokumentensynthese im großen Maßstab: Durch modellauswählbare KI-Funktionen können Betriebs-, Rechts- und Support-Teams Logikmodelle parallel auf Tausende von unstrukturierten Datensätzen, rechtlichen Dokumenten und Support-Tickets anwenden, um den wichtigsten Kontext zu extrahieren und detaillierte Zusammenfassungen zu erstellen.

Einheitliche Governance ohne „Schatten-KI”: Innovation sollte nicht bedeuten, die Sicherheit zu umgehen. Da Gemini 4 Argon nativ in Snowflake Cortex AI ausgeführt wird, bleibt jeder Aufruf innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake.

Praxisnaher Mehrwert: Unternehmens-KI in Aktion

Der Wert von Unternehmens-KI zeigt sich in alltäglichen Workflows. Support-Teams können die E-Mail-Triage und Ticket-Klassifizierung automatisieren. Klinikpersonal kann KI-gestützte Dokumentation nutzen, um Patientenbesuche zusammenzufassen. Einzelhändler können Kundeninteraktionen in personalisiertere Einkaufserlebnisse verwandeln. Bei all diesen Anwendungsfällen ist die Grundlage dieselbe: die Anwendung von KI auf relevante Unternehmensdaten in einer kontrollierten Umgebung.

Firework, ein Video-Commerce-Unternehmen, veranschaulicht, wie diese Grundlage auch ein kundenorientiertes Produkt antreiben kann. Firework wollte die persönliche Aufmerksamkeit von Verkäufer:innen im Geschäft auf das Online-Shopping übertragen. Die Herausforderung bestand nicht nur darin, Antworten zu generieren, sondern diese Antworten auf qualitativ hochwertige Informationen über die Bedürfnisse der Käufer:innen zu stützen.

Mithilfe von Snowpark und Cortex AI aggregierte, bereinigte und klassifizierte Firework Tausende von anonymen Kundenkonversationen, um die Interessen und Schwachstellen der Verbraucher:innen zu verstehen. Diese Datengrundlage trug dazu bei, den KI-Videoassistenten zu betreiben, der Fragen zu Rückgaberichtlinien beantwortet, Produktbewertungen zusammenfasst und personalisierte Empfehlungen bietet. Indem der End-to-End-Workflow innerhalb von Snowflake beibehalten wurde, verzeichnete Firework einen einfacheren Prozess sowie eine höhere Zeit- und Kosteneffizienz – und verband die Datenvorbereitung direkt mit einem personalisierteren Einkaufserlebnis.

Da Gemini 4 Argon jetzt verfügbar ist, können Teams die neuesten Logik- und visuellen Funktionen der Google Cloud in dieselben kontrollierten Daten-Pipelines integrieren, um noch komplexere, mehrstufige geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen.

Legen Sie noch heute los

Der Wert von Unternehmens-KI wird durch Auswahl, Kontrolle und offene Interoperabilität erschlossen. Durch die Integration von Gemini 4 Argon in Snowflake Cortex AI bieten wir Snowflake-Kund:innen eine weitere leistungsstarke Option, um auf ihren vertrauenswürdigen Daten aufzubauen, zu iterieren und Wirkung zu erzielen.

Um loszulegen, besuchen Sie unseren Google Cloud Partner Hub, um unsere Multi-Modell-Funktionen zu erkunden.