Snowflakeのお客様は、SnowflakeのAIツール内でネイティブにGemini 4 Argonを活用できるようになりました。これにより、ガバナンスの効いたエンタープライズデータに深い推論と視覚的分析をもたらし、よりインパクトのあるビジネスユースケースを実現できます。

エンタープライズのリーダーと話すと、ある一つの真実が繰り返し浮かび上がります。競争優位性はエンタープライズデータに存在しますが、すべてのビジネス課題に適合する単一のAIモデルはありません。

生のエンタープライズデータを測定可能な成果に変えるには、オープンでマルチモデルな戦略が必要です。収益トレンドの分析、キャンペーンパフォーマンスの評価、ソフトウェアエンジニアリングのワークフローのモダナイゼーションなど、成功は、データセキュリティのリスクやパイプラインの複雑さを生み出すことなく、適切なタスクに適切なモデルを選択する柔軟性にかかっています。

そのため、Snowflakeのお客様向けに、Snowflake Cortex AI内でネイティブにGemini 4 Argonがパブリックプレビューになったことを発表できることを嬉しく思います。リリース時にはCortex AI関数全体で利用可能であり、Snowflake CoWork、Snowflake CoCo、Cortex Agentsも、クロスリージョン推論を通じてサポート対象のクラウド全体でまもなく提供される予定です。

Googleの最新のフロンティアモデルを活用したいチームにとって、Gemini 4 Argonは、持続的な推論とマルチモーダルな視覚的コンテキストをエンタープライズデータに直接もたらします。

エンタープライズがSnowflakeでデータにAIを活用する方法

Gemini 4 ArgonのようなフロンティアモデルをSnowflakeに導入することは、エンタープライズデータエステートの真の可能性を解き放つことを意味します。Snowflakeでは、AIを孤立したツールとして扱うのではなく、エンタープライズデータがすでに存在し、ガバナンスが効き、構造化されている場所に、推論モデルを直接適用できます。

組織がSnowflakeのオープンなAIエコシステムを使用して、運用データをビジネスの推進力に変えている方法は次のとおりです。

複雑なデータワークフロー全体での持続的な推論： エンタープライズのタスクが単一のクエリに依存することはめったにありません。Gemini 4 Argonを使用すると、チームは、複雑な請求テーブル全体で財務上の不一致を追跡したり、CoCoを使用してレガシーコードベースをリファクタリングし、複数ファイルの依存関係を追跡したりするなど、複数ステップの調査を実行できます。

視覚的証拠とビジネス分析の接続： ビジネスレポートにおいて、テキスト分析は全体の一部にすぎません。CoWorkでは、チームは複雑な財務諸表、マルチリージョンの売上チャート、キャンペーンパフォーマンスのダッシュボードを同時に評価し、分析を視覚的なチャートの証拠に直接結び付けて、トレンドの異常値をより迅速に特定できます。

大規模なバッチドキュメント合成： モデルを選択できるAI関数を通じて、運用、法務、サポートの各チームは、何千もの非構造化レコード、法的文書、サポートチケットに推論モデルを並行して適用し、重要なコンテキストを抽出して詳細な要約を生成できます。

「シャドーAI」のない統合ガバナンス：イノベーションはセキュリティを迂回することを意味するべきではありません。Gemini 4 ArgonはSnowflake Cortex AI内でネイティブに実行されるため、すべての呼び出しはSnowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内にとどまります。

現実世界の価値実践におけるエンタープライズAI

エンタープライズAIの価値は、日常のワークフローで明確になります。サポートチームは、Eメールのトリアージとチケットの分類を自動化できます。臨床医は、AI支援のドキュメントを使用して患者の訪問を要約できます。小売業者は、顧客とのやり取りをよりパーソナライズされたショッピング体験に変えることができます。これらのユースケース全体で、基盤は同じです。ガバナンスの効いた環境内で、関連するエンタープライズデータにAIを適用することです。

ビデオコマース企業であるFireworkは、その基盤が顧客向けプロダクトをどのように強化できるかを示しています。Fireworkは、実店舗の店員によるパーソナライズされた対応をオンラインショッピングにもたらしたいと考えていました。同社の課題は、単に回答を生成することではなく、買い物客のニーズに関する高品質な情報にそれらの回答を基づかせることでした。

Fireworkは、消費者の関心やペインポイントを把握するために、SnowparkとCortex AIを活用して匿名顧客との数千件の会話の集約、クレンジング、分類を行いました。そのデータファウンデーションは、返品ポリシーに関する質問に答え、製品レビューを要約し、パーソナライズされた推奨事項を提供するAIビデオアシスタントの強化に役立ちました。エンドツーエンドのワークフローをSnowflake内に維持することで、Fireworkはプロセスが簡素化され、時間とコストの効率が向上したと報告しています。データ準備をよりパーソナライズされたショッピング体験に直接結び付けています。

Gemini 4 Argonが利用可能になったことで、チームはGoogle Cloudの最新の推論および視覚機能を同じガバナンスの効いたデータパイプラインに組み込み、さらに複雑で複数ステップのビジネス課題に取り組むことができます。

今すぐ始める

エンタープライズAIの価値は、選択肢、制御、オープンな相互運用性を通じて解き放たれます。Gemini 4 ArgonをSnowflake Cortex AIに追加することで、Snowflakeは、信頼できるデータに基づいて構築、反復、インパクトを促進するためのもう1つの強力なオプションをお客様に提供します。

開始するには、Google Cloud Partner Hubにアクセスして、マルチモデル機能をご確認ください。