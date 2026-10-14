Los clientes de Snowflake ya pueden aprovechar Gemini 4 Argon de forma nativa en las herramientas de IA de Snowflake, lo que aporta razonamiento avanzado y análisis visual a sus datos empresariales gobernados para casos de uso empresariales de mayor impacto.

Cuando hablamos con líderes empresariales, hay una verdad fundamental que se repite: tu ventaja competitiva reside en tus datos empresariales, pero ningún modelo de IA se adapta a todos los retos empresariales.

Para convertir los datos empresariales sin procesar en resultados medibles, las organizaciones necesitan una estrategia abierta y multimodelo. Tanto si analizas tendencias de ingresos como si evalúas el rendimiento de las campañas o modernizas los flujos de trabajo de ingeniería de software, el éxito depende de contar con la flexibilidad necesaria para elegir el modelo adecuado para cada tarea, sin generar riesgos para la seguridad de los datos ni aumentar la complejidad del pipeline.

Por eso, nos complace anunciar que Gemini 4 Argon ya está en vista previa pública para los clientes de Snowflake de forma nativa en Snowflake Cortex AI. Desde su lanzamiento, está disponible en Cortex AI Functions, y pronto estará disponible en Snowflake CoWork, Snowflake CoCo y Cortex Agents en las nubes compatibles mediante la inferencia entre regiones.

Para los equipos que quieran aprovechar el último modelo de vanguardia de Google, Gemini 4 Argon aporta razonamiento sostenido y contexto visual multimodal directamente a sus datos empresariales.

Cómo aprovechan las empresas la IA aplicada a sus datos en Snowflake

Incorporar a Snowflake modelos de vanguardia como Gemini 4 Argon permite liberar el verdadero potencial de tu patrimonio de datos empresariales. En lugar de tratar la IA como una herramienta aislada, Snowflake permite a los equipos aplicar modelos de razonamiento directamente allí donde ya residen los datos empresariales, gobernados y estructurados.

Así utilizan las organizaciones el ecosistema abierto de IA de Snowflake para transformar los datos operativos en impulso empresarial:

Razonamiento sostenido en flujos de trabajo de datos complejos: Las tareas empresariales rara vez dependen de una sola consulta. Con Gemini 4 Argon, los equipos pueden realizar investigaciones de varios pasos, como rastrear discrepancias financieras en tablas de facturación complejas o utilizar CoCo para refactorizar bases de código heredadas y rastrear dependencias entre varios archivos.

Conexión de la evidencia visual con el análisis empresarial: En los informes empresariales, el análisis textual es solo la mitad de la historia. En CoWork, los equipos pueden evaluar simultáneamente estados financieros complejos, gráficos de ventas de varias regiones y paneles del rendimiento de las campañas. Al conectar directamente el análisis con la evidencia visual de los gráficos, pueden detectar antes los valores atípicos en las tendencias.

Síntesis de documentos por lotes a gran escala: Gracias a las AI Functions con selección de modelo, los equipos de operaciones, jurídico y asistencia pueden aplicar modelos de razonamiento en paralelo a miles de registros no estructurados, documentos jurídicos e incidencias de asistencia para extraer el contexto clave y generar resúmenes detallados.

Gobernanza unificada sin “IA en la sombra”: Innovar no debería implicar eludir la seguridad. Como Gemini 4 Argon se ejecuta de forma nativa en Snowflake Cortex AI, cada llamada permanece dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake.

Valor en el mundo real: la IA empresarial en acción

El valor de la IA empresarial se hace patente en los flujos de trabajo cotidianos. Los equipos de asistencia pueden automatizar el triaje de correos electrónicos y la clasificación de incidencias. El personal clínico puede utilizar documentación basada en IA para resumir las visitas de los pacientes. Las empresas de retail pueden convertir las interacciones con los clientes en experiencias de compra más personalizadas. En todos estos casos de uso, el fundamento es el mismo: aplicar la IA a datos empresariales relevantes dentro de un entorno gobernado.

Firework, una empresa de comercio mediante vídeo, demuestra cómo ese fundamento también puede servir para impulsar un producto orientado al cliente. Firework quería trasladar a las compras online la atención personalizada que ofrece el personal de una tienda. Su reto no consistía únicamente en generar respuestas, sino en fundamentarlas en información de alta calidad sobre las necesidades de los compradores.

Mediante Snowpark y Cortex AI, Firework agregó, depuró y clasificó miles de conversaciones anónimas con clientes para comprender los intereses y las dificultades de los consumidores. Ese fundamento de datos ayudó a impulsar su asistente de vídeo con IA, que responde preguntas sobre la política de devoluciones, resume reseñas de productos y ofrece recomendaciones personalizadas. Al mantener el flujo de trabajo integral dentro de Snowflake, Firework indicó que el proceso era más sencillo y ofrecía una mayor eficiencia en tiempo y costes, al conectar directamente la preparación de los datos con una experiencia de compra más personalizada.

Ahora que Gemini 4 Argon está disponible, los equipos pueden integrar las últimas capacidades visuales y de razonamiento de Google Cloud en los mismos pipelines de datos gobernados para abordar retos empresariales de varios pasos aún más complejos.

Empezar hoy mismo

El valor de la IA empresarial se consigue gracias a la capacidad de elección, el control y la interoperabilidad abierta. Al incorporar Gemini 4 Argon a Snowflake Cortex AI, ofrecemos a los clientes de Snowflake otra opción potente para desarrollar, iterar y generar impacto a partir de sus datos de confianza.

Para empezar, visita nuestro Google Cloud Partner Hub y descubre nuestras capacidades multimodelo.