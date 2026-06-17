Snowflake completa l’acquisizione di Observe per offrire ai clienti un’observability basata sull’AI

Oggi siamo entusiasti di dare il benvenuto al team Observe in Snowflake, con la chiusura ufficiale dell’acquisizione.

Il mese scorso, abbiamo annunciato la nostra intenzione di acquisire Observe per offrire ai clienti un’observability basata sull’AI. Questa acquisizione amplia le nostre capacità nel mercato in crescita dei software di IT operations management.

Con questa acquisizione, l’observability basata sull’AI di Observe entra in Snowflake, consentendo ai clienti di eseguire i workload più critici con maggiore affidabilità e prestazioni. Gli agenti AI di Observe, infatti, consentono ai team di risolvere i problemi fino a 10 volte più velocemente riducendo al contempo i costi.

Observe è stato sviluppato su Snowflake fin dall’inizio, creando valore per i nostri clienti comuni. Insieme, aiuteremo i team a passare da un monitoraggio reattivo a operazioni proattive e predittive per le loro applicazioni di dati e AI.

L’approccio developer-friendly di Observe integrerà inoltre la nostra piattaforma esistente offrendo ai team contesto enterprise in tempo reale, analisi più rapida della causa principale e troubleshooting assistito dall’AI, componenti fondamentali per gestire sistemi dinamici e autonomi su vasta scala.

Siamo entusiasti di supportare i clienti nelle loro esigenze di observability, mantenendo al contempo il nostro focus tradizionale su facilità d’uso, alte prestazioni e capacità di governance. Con il completamento dell’acquisizione, il CEO e fondatore di Observe, Jeremy Burton, si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione di Snowflake.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi della Section 27A del Securities Act del 1933, e della Section 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, in merito ai benefici attesi dell’acquisizione di Observe e agli impatti previsti dell’acquisizione sul nostro business, sui prodotti, sui risultati finanziari e su altri aspetti delle attività nostre e di Observe. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze, assunzioni e altri fattori, noti e non noti, che potrebbero far sì che i risultati o gli esiti effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli futuri espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Questi rischi, incertezze, assunzioni e altri fattori includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’effetto dell’annuncio dell’acquisizione sulla capacità di Snowflake o Observe di trattenere personale chiave o mantenere relazioni con clienti, fornitori, sviluppatori, membri della community e altri partner; il rischio che l’acquisizione interrompa piani e operazioni correnti; la nostra capacità di integrare con successo le attività di Observe; la capacità nostra e di Observe di eseguire le strategie di business relative all’acquisizione e realizzare i benefici e le sinergie attese; e la nostra capacità di competere efficacemente, anche in risposta ad azioni che i concorrenti potrebbero intraprendere a seguito dell’annuncio dell’acquisizione. Ulteriori informazioni su questi e su altri rischi, incertezze e fattori che potrebbero causare differenze sostanziali tra risultati ed esiti effettivi e quelli inclusi o contemplati nelle dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato sono riportate nella sezione “Risk Factors” e altrove nel nostro Form 10-Q relativo al trimestre fiscale concluso il 31 ottobre 2025 e nelle successive comunicazioni e relazioni che presentiamo di volta in volta alla Securities and Exchange Commission. Inoltre, sia noi sia Observe operiamo in un contesto altamente competitivo e in rapida evoluzione, e di volta in volta possono emergere nuovi rischi. Non ci è possibile prevedere tutti i rischi né valutare l’impatto di tutti i fattori sul nostro business o sull’acquisizione, o in che misura un singolo fattore, o una combinazione di fattori, possa far sì che risultati o esiti effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli contenuti in eventuali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali valgono esclusivamente alla data in cui vengono rese e si basano sulle informazioni a nostra disposizione in quel momento e/o sulla buona fede del management, alla stessa data, in merito a eventi futuri. Salvo quanto richiesto dalla legge, non assumiamo alcun obbligo e non intendiamo aggiornare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventi successivi o circostanze sorte dopo la data in cui sono state rese.