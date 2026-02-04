Dalle idee alla produzione più velocemente con i nuovi strumenti di sviluppo data-native Snowflake

Guidata dalla missione di semplificare i workflow dei dati per ogni builder, ovunque operi, Snowflake presenta una serie di innovazioni che evitano agli sviluppatori di dover passare continuamente da strumenti e finestre frammentati e consentono invece di concentrarsi sul proprio lavoro migliore, spingendo i confini dello sviluppo applicativo moderno per un futuro basato sull’agentic AI e oltre. Dalla recente introduzione di Workspaces ai progressi rivoluzionari integrati in Cortex Code, il nostro nuovo agente AI per la scrittura del codice annunciato oggi, Snowflake continua a perseguire la visione di un ambiente unico e integrato con DevOps incorporato.
Semplificare lo sviluppo data-native con Cortex Code
Oggi, ogni professionista dei dati, indipendentemente dal ruolo o dal livello di competenza tecnica, è chiamato a sviluppare. E sebbene abbia a disposizione un’ampia gamma di strumenti, i workflow dei dati end-to-end restano complessi e dispendiosi in termini di tempo. Gli strumenti general purpose non sono data-native e non offrono interazioni fluide con l’ecosistema dei dati, creando difficoltà sia per i builder sia per le organizzazioni che faticano a sostenere il ritmo di innovazione necessario per rimanere davvero all’avanguardia.
Per aiutare gli sviluppatori a creare codice più rapidamente e con maggiore precisione, Snowflake introduce Cortex Code, un agente AI nativo Snowflake progettato per trasformare attività complesse di data engineering, analisi, ML e sviluppo di agenti in interazioni semplici, contestualizzate e ad alta affidabilità, interamente in linguaggio naturale. Sebbene gli agenti di coding general purpose di terze parti siano potenti, non dispongono della conoscenza nativa dei metadati Snowflake, delle informazioni di catalogo e del controllo degli accessi basato sui ruoli necessari per offrire workflow automatizzati realmente contestuali. Cortex Code, invece, è progettato appositamente per accelerare l’intero ciclo di vita dei dati con governance e affidabilità di livello enterprise.
Questa profonda intelligence di piattaforma consente un impatto esteso in tutta l’organizzazione:
Accelera il time to production consentendo data engineering più rapido, analisi avanzate e lo sviluppo di agenti e applicazioni
Dà potere a tutti gli utenti, dagli esperti tecnici ai team non tecnici, per creare soluzioni basate sui dati con sicurezza
Semplifica le attività complesse e abilita workflow sofisticati aumentando in modo significativo la produttività
Progettato per interagire in modo fluido con l’intero ecosistema Snowflake, Cortex Code funziona ovunque operino i builder, nelle esperienze Snowflake e negli ambienti di sviluppo, adattandosi in modo naturale ai workflow esistenti senza imporne di nuovi. I builder possono utilizzare Cortex Code all’interno della piattaforma Snowflake tramite Cortex Code in Snowsight (presto in GA) oppure nel terminale o nell’editor di codice preferito, come VS Code o Cursor, con Cortex Code CLI (ora in GA).
“Operiamo in un settore in cui la domanda di soluzioni di marketing di qualità e basate sui dati sta accelerando rapidamente. Per tenere il passo, abbiamo bisogno di strumenti che ci consentano di scalare in modo efficiente mantenendo coerenza e governance. Cortex Code CLI si allinea naturalmente con il modo di lavorare dei nostri team, consentendo di tradurre più velocemente dati e requisiti in soluzioni AI-based su Snowflake, supportando così la nostra capacità di soddisfare le crescenti aspettative del mercato senza interrompere i flussi di lavoro.”
Joe Tobey
Un ricco set di skill integrate ed estendibili offre workflow Snowflake di livello esperto, supportando progettazione, implementazione, ottimizzazione e automazione operativa end-to-end. Questa combinazione di intelligence di piattaforma ed esecuzione basata su skill riduce drasticamente la distanza tra idea e produzione, anche per casi d’uso avanzati. Con Cortex Code, l’esperienza Snowflake diventa una capacità always-on della piattaforma, consentendo a tutti di sviluppare più velocemente e con maggiore sicurezza.
Creare app migliori con strumenti familiari
Con l’AI, la barriera allo sviluppo software si è abbassata, ma quella alla distribuzione di applicazioni di livello enterprise resta elevata. Snowflake Apps rompe questo schema cambiando radicalmente la geografia dello sviluppo. Ora quasi chiunque può trasformare idee in app in pochi minuti utilizzando framework open ed ecosistemi che già conosce. Con la piattaforma unificata Snowflake, gli sviluppatori possono creare applicazioni pronte per l’enterprise senza il costo di integrazione di infrastrutture frammentate o pipeline ETL fragili.
Grazie a una nuova integrazione con Vercel v0, è possibile creare app semplicemente descrivendole in linguaggio naturale. Queste app si connettono automaticamente ai dati Snowflake ed eseguono direttamente in qualsiasi account Snowflake sicuro tramite Snowpark Container Services (SPCS). Poiché sono create dove risiedono i dati, queste app ereditano immediatamente la sicurezza e la governance native Snowflake, consentendo ai builder di superare i tradizionali colli di bottiglia della sicurezza. Che i team stiano creando strumenti interni o distribuendo soluzioni rivolte ai clienti tramite Snowflake Marketplace, Snowflake fornisce le basi per passare da un singolo prompt a un’app pronta per la produzione.
Per gli sviluppatori più esperti, Snowflake consente di eseguire analisi non strutturate su testo e immagini con LLM leader di settore tramite Cortex AI Functions. Queste funzioni, richiamabili con sintassi SQL o Python, permettono di elaborare e analizzare dati multimodali su larga scala applicando l’AI direttamente dove risiedono i dati, utilizzando linguaggi già familiari.
Gestire i progetti e collaborare in modo efficace con DevOps integrato
Un accesso semplice agli strumenti AI più avanzati è parte integrante dell’impegno di Snowflake nel supportare gli sviluppatori. Offrendo strumenti di livello mondiale e integrazioni con un’ampia gamma di provider di terze parti, Snowflake garantisce libertà di scelta senza il rischio di lock-in o complessità costose.
Tutto inizia con Workspaces, un ambiente unificato per lo sviluppo di progetti data end-to-end, dalla scrittura di codice SQL e Python alla gestione di diversi tipi di progetto come dbt Projects on Snowflake e Snowflake Notebooks v2. Snowflake Notebooks v2 introduce un nuovo motore sottostante che offre compatibilità con Jupyter Notebooks, prestazioni migliorate, integrazione con Workspaces e supporto ML avanzato.
I nuovi Workspaces condivisi consentono ai team di collaborare in un unico ambiente, garantendo a ogni membro l’accesso allo spazio di lavoro condiviso e mantenendo al contempo solidi controlli di sicurezza e accesso. L’integrazione profonda di Snowflake con Git fornisce versioning e collaborazione fluida per tutti gli oggetti Snowflake utilizzando OpenID Connect (OIDC) per proteggere l’intera infrastruttura. È possibile utilizzare qualsiasi piattaforma compatibile con Git, incluse soluzioni ospitate localmente. GitHub Actions è pienamente supportato e può essere utilizzato per creare soluzioni CI/CD complete.
L’integrazione Git consente inoltre agli sviluppatori di utilizzare il proprio IDE preferito per lavorare su qualsiasi aspetto di Snowflake. Con l’integrazione VS Code, uno sviluppatore può lavorare interamente nel proprio ambiente di scelta e condividerlo facilmente con il resto del team. Snowflake CLI offre un’interfaccia a riga di comando completa per creare e gestire direttamente gli oggetti Snowflake. Può essere utilizzata per automatizzare l’esecuzione tramite task eseguibili singolarmente o pianificati.
Poiché il FinOps è una componente essenziale delle responsabilità di qualsiasi team di sviluppo, Snowflake mette a disposizione strumenti per monitorare facilmente l’utilizzo e migliorare l’efficienza riducendo i costi. Utilizzando una combinazione di Cortex Code e dashboard Snowsight, puoi interrogare Snowflake per identificare le query più utilizzate e ricevere da Cortex Code suggerimenti per ottimizzare l’implementazione.
Un ambiente di altissimo livello per tutti
In generale, gli sviluppatori cercano tre cose: lavorare con strumenti familiari, gestire i progetti in modo governato con processi formalizzati e semplificare i workflow AI per aumentare l’efficienza.
Snowflake è impegnata a soddisfare tutte e tre queste esigenze. Con un ambiente di sviluppo integrato che supporta SQL, Python e Scala, insieme a diversi tipi di progetto, Snowflake consente ai builder di sviluppare nel modo che preferiscono e di collaborare tramite strumenti di integrazione che abilitano implementazioni DevOps e CI/CD ideali. La nostra suite in continua crescita di strumenti e funzionalità punta a rendere lo sviluppo con l’AI, e per l’AI, più semplice ed efficiente per tutti.
Per iniziare, esplora queste funzionalità nella documentazione: