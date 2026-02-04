Dalle idee alla produzione più velocemente con i nuovi strumenti di sviluppo data-native Snowflake

Guidata dalla missione di semplificare i workflow dei dati per ogni builder, ovunque operi, Snowflake presenta una serie di innovazioni che evitano agli sviluppatori di dover passare continuamente da strumenti e finestre frammentati e consentono invece di concentrarsi sul proprio lavoro migliore, spingendo i confini dello sviluppo applicativo moderno per un futuro basato sull’agentic AI e oltre. Dalla recente introduzione di Workspaces ai progressi rivoluzionari integrati in Cortex Code, il nostro nuovo agente AI per la scrittura del codice annunciato oggi, Snowflake continua a perseguire la visione di un ambiente unico e integrato con DevOps incorporato.

Semplificare lo sviluppo data-native con Cortex Code

Oggi, ogni professionista dei dati, indipendentemente dal ruolo o dal livello di competenza tecnica, è chiamato a sviluppare. E sebbene abbia a disposizione un’ampia gamma di strumenti, i workflow dei dati end-to-end restano complessi e dispendiosi in termini di tempo. Gli strumenti general purpose non sono data-native e non offrono interazioni fluide con l’ecosistema dei dati, creando difficoltà sia per i builder sia per le organizzazioni che faticano a sostenere il ritmo di innovazione necessario per rimanere davvero all’avanguardia.

Per aiutare gli sviluppatori a creare codice più rapidamente e con maggiore precisione, Snowflake introduce Cortex Code, un agente AI nativo Snowflake progettato per trasformare attività complesse di data engineering, analisi, ML e sviluppo di agenti in interazioni semplici, contestualizzate e ad alta affidabilità, interamente in linguaggio naturale. Sebbene gli agenti di coding general purpose di terze parti siano potenti, non dispongono della conoscenza nativa dei metadati Snowflake, delle informazioni di catalogo e del controllo degli accessi basato sui ruoli necessari per offrire workflow automatizzati realmente contestuali. Cortex Code, invece, è progettato appositamente per accelerare l’intero ciclo di vita dei dati con governance e affidabilità di livello enterprise.

Questa profonda intelligence di piattaforma consente un impatto esteso in tutta l’organizzazione:

Accelera il time to production consentendo data engineering più rapido, analisi avanzate e lo sviluppo di agenti e applicazioni

Dà potere a tutti gli utenti , dagli esperti tecnici ai team non tecnici, per creare soluzioni basate sui dati con sicurezza

Semplifica le attività complesse e abilita workflow sofisticati aumentando in modo significativo la produttività

Progettato per interagire in modo fluido con l’intero ecosistema Snowflake, Cortex Code funziona ovunque operino i builder, nelle esperienze Snowflake e negli ambienti di sviluppo, adattandosi in modo naturale ai workflow esistenti senza imporne di nuovi. I builder possono utilizzare Cortex Code all’interno della piattaforma Snowflake tramite Cortex Code in Snowsight (presto in GA) oppure nel terminale o nell’editor di codice preferito, come VS Code o Cursor, con Cortex Code CLI (ora in GA).