Nelle fusioni e acquisizioni (M&A), i dati sono diventati un fattore determinante per il successo delle operazioni.

Oltre alle metriche finanziarie tradizionali, la capacità di accedere ai dati, comprenderli e fidarsene incide direttamente sulla valutazione, sulla gestione del rischio e sulla velocità di esecuzione.

Una scarsa qualità dei dati è un problema sia tecnico che finanziario. Una ricerca di Accenture rivela che solo il 7% dei dirigenti ha sviluppato le capacità sui dati pronte per l’AI necessarie per un’adozione dell’AI su larga scala. Dati isolati e di scarsa qualità ostacolano direttamente la creazione di valore, e i contesti di transazione che richiedono velocità e precisione amplificano ulteriormente questo rischio.

Ma i dati non sono solo un fattore di rischio. È sempre più la base per una trasformazione end‑to‑end guidata dall’AI. Dalla finanza alla supply chain e alle operazioni commerciali, i processi supportati dall’AI dipendono da un accesso continuo e in tempo reale a dati di alta qualità. Le organizzazioni che utilizzano efficacemente l’AI e i dati su larga scala registrano già un impatto misurabile, con un ROI medio del 49%.

In questo articolo analizziamo come una moderna piattaforma dati e AI trasformi entrambe le fasi: accelerare la due diligence prima della chiusura dell’operazione e trasformare l’integrazione in un motore di prestazioni piuttosto che in un costoso progetto IT.