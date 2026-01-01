Éthique des données : principes et pratiques pour un usage responsable des données

Les programmes d’éthique des données varient selon l’entreprise, le secteur d’activité et le cadre réglementaire, mais la plupart reposent sur un socle commun de principes. Ces principes aident les équipes data, les data stewards, les équipes juridiques et les dirigeants à prendre des décisions cohérentes concernant l’usage des données avant que ces décisions ne soient intégrées dans des pipelines, des modèles ou des applications.

Usage responsable des données

L’usage responsable des données est l’engagement opérationnel à collecter, stocker et analyser les données de manière à minimiser les préjudices, à respecter les droits et à servir des finalités clairement définies. Elle concrétise l’intention éthique en règles applicables au niveau des pipelines : quelles données entrent dans un workflow, quels champs sont conservés, quelles équipes peuvent y accéder et quels usages en aval sont autorisés.

L’usage responsable des données repose généralement sur quatre obligations majeures :

La collecte licite : Les données sont recueillies sur une base légale valide, avec un consentement explicite ou une autre justification approuvée.

La limitation des finalités : Les données sont utilisées uniquement aux fins énoncées, approuvées ou raisonnablement attendues.

La proportionnalité : Les équipes collectent et ne conservent que les données nécessaires à la tâche spécifique.

La minimisation des risques d’atteinte : Les entreprises évaluent les préjudices prévisibles en aval avant de déployer des produits de données, des workflows analytiques ou des systèmes d’IA.

La dignité des données

La dignité des données est le principe selon lequel les individus doivent pouvoir comprendre et influencer la manière dont les données les concernant sont utilisées. Elle traite les données comme une dimension indissociable de l’autonomie et du contexte d’une personne, et non comme un simple actif à extraire, combiner et réutiliser.

Ce concept est différent de la confidentialité, bien que les deux se recoupent. La confidentialité aide à protéger les données personnelles contre tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive. La dignité des données amène à se demander si un usage autorisé respecte toujours la personne que ces données représentent. Par exemple, des dossiers médicaux peuvent être stockés en toute sécurité et consultés par des utilisateurs autorisés, mais l’usage de ces dossiers pour entraîner un système d’IA commercial sans information préalable ni consentement éclairé peut tout de même soulever des questions de dignité.

En pratique, la dignité des données oriente la conception du consentement, la définition des finalités, la minimisation des données et les droits des personnes concernées. Le consentement doit être véritable et éclairé, plutôt que noyé dans des conditions générales d’utilisation (CGU). L’énoncé des finalités doit être suffisamment explicite pour encadrer les usages futurs. La collecte de données doit se limiter à ce que requiert la tâche. De plus, les individus doivent disposer de moyens appropriés pour comprendre, contester ou influencer l’usage de leurs données, en particulier lorsque cet usage a un impact sur l’accès à des services, des opportunités ou des décisions.

Transparence et gouvernance ouverte des données

La transparence offre aux acteurs internes et externes un moyen de à une entreprise de comprendre comment les données sont exploitées. Elle peut inclure les enregistrements de traçabilité, la provenance des données, les métadonnées de catalogue, la documentation des modèles, les approbations de gouvernance et les pistes d’audit. L’objectif de la transparence est de rendre l’information appropriée visible pour les bons réviseurs, data stewards, organismes de réglementation, partenaires ou consommateurs de données.

La gouvernance ouverte des données applique le principe de transparence aux données rendues publiques ou partagées à des fins de recherche, de responsabilisation ou de collaboration. L’open data peut favoriser la confiance, la recherche universitaire et la redevabilité démocratique, mais une ouverture sans restriction peut également exposer des données personnellement identifiables (PII), de la logique métier propriétaire ou des informations sensibles du secteur public. Les programmes éthiques d’open data concilient accessibilité et contrôle des risques. Les principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables) sont souvent utilisés pour guider les pratiques responsables en matière d’open data.

En pratique, cela inclut l’utilisation de catalogues de données pour publier des métadonnées riches sans exposer de champs sensibles, la mise à disposition des pistes d’audit de gouvernance aux organismes de réglementation pour contrôle, et le maintien de jeux de données versionnés avec une documentation claire sur leur provenance afin que les utilisateurs puissent comprendre comment les données ont été créées, transformées et mises à jour au fil du temps.

Équité

L’équité consiste à s’assurer que les systèmes data-driven produisent des résultats appropriés, justifiables et non systématiquement préjudiciables aux groupes protégés ou vulnérables. Dans le domaine de l’analytique et de l’IA, l’équité dépend à la fois des données et du système qui les utilise.

Par exemple, un modèle d’aide au recrutement entraîné sur des données historiques risque de perpétuer les biais du passé si ses données d’apprentissage reflètent des mécanismes d’exclusion ou des inégalités d’accès aux opportunités. De même, un modèle de tri médical peut donner des résultats différents selon les populations si les données sous-jacentes sous-représentent certains groupes.

L’équité n’est pas un simple paramètre technique, car différentes définitions de l’équité peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Par exemple :

La parité démographique cherche à savoir si les résultats sont répartis de manière égale entre les groupes.

L’égalité des cotes se concentre sur la similarité des taux d’erreur entre les groupes.

L’équité individuelle cherche à savoir si des individus similaires reçoivent un traitement similaire.

Les équipes doivent choisir la norme d’équité qui correspond au contexte de décision et documenter les raisons de ce choix.