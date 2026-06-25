Les principes de données FAIR sont un ensemble de normes conçues pour rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Ces principes ont été publiés pour la première fois dans la revue Scientific Data en 2016 par Wilkinson et al., sous le titre « The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship ».

FAIR s’applique à la fois aux données et aux métadonnées, car la réutilisation dépend autant du contexte que de l’accès. Une table peut être accessible d'un point de vue technique. Mais si les utilisateurs ne connaissent ni la signification de ses colonnes, ni son origine, ni son propriétaire, ni les conditions qui en encadrent l’utilisation, ni l'historique de ses modifications, ils ne peuvent pas déterminer avec certitude si elle peut être utilisée en toute confiance. Selon FAIR, les métadonnées doivent intégrer ce contexte à la ressource elle-même.

FAIR diffère des frameworks de gouvernance des données axés sur les processus tels que DAMA-DMBOK ou DCAM. Ceux-ci peuvent définir des domaines, des modèles opérationnels, des rôles de gestion des données et des pratiques de maturité, tandis que FAIR repose sur des principes. Il décrit ce que des données bien gérées devraient être capables de prendre en charge, tout en laissant l’implémentation entièrement à la charge de l’entreprise, de la communauté ou de la plateforme.

Bien que FAIR ait vu le jour dans la gestion des données de recherche, son utilisation s’est élargie aux entreprises à mesure que celles-ci créent des produits de données réutilisables et des environnements de partage gouvernés. Le NIH encourage l’utilisation des principes FAIR dans les pratiques de gestion et de partage des données, et Horizon Europe a également émis des recommandations en faveur de l’utilisation de FAIR dans la gestion des données issues de la recherche scientifique. GO FAIR fournit des conseils et des réseaux d’implémentation pour les entreprises qui mettent ces principes en pratique.