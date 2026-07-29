Cet article a été rédigé par l’équipe de data engineering de Thrive Learning. Les opinions et expériences présentées sont les leurs.

Avant d’adopter Snowflake, Thrive exécutait son système analytique hérité à l’aide de jobs batch planifiés et de Streams de changements MongoDB, qui déclenchaient des actualisations selon un calendrier défini. Lors de sa migration vers Snowflake, l’équipe a immédiatement misé sur les Dynamic Tables pour répondre à une exigence essentielle : synchroniser et transformer en continu les données de la plateforme, dès leur modification, plutôt que de les traiter par batch avec un temps de retard.

Cette fraîcheur des données n’est pas un simple confort opérationnel : elle fait partie intégrante du produit. La suite Analyse de Thrive, qui permet aux clients d’explorer toutes leurs données de formation, est au cœur de la plateforme Thrive. Nous avons également constaté qu’une meilleure performance et des données plus fraîches renforcent directement la satisfaction client et la compétitivité de Thrive lors des appels d’offres. Les clients n’achètent pas l’analytique comme une ligne distincte, mais sa qualité détermine directement la capacité de Thrive à gagner et à conserver des contrats commerciaux. Plus récemment, ce même socle de données et de Dynamic Tables a servi de fondation au premier produit complémentaire payant de Thrive, Analyse with AI, qui ajoute une couche d’IA aux pipelines de données existants.

Dans cet article, nous expliquons comment les nouvelles fonctionnalités d’incrémentalisation personnalisée nous ont permis d’améliorer le rapport prix-performance avec les Dynamic Tables. Rob Howe, senior data engineer chez Thrive, a piloté ce projet. Il a identifié l’incrémentalisation personnalisée comme une réponse idéale à nos défis, puis a conçu, testé et déployé cette solution en production en seulement deux semaines.