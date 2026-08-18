Il faut changer de cap en profondeur. Plutôt que de demander à l’IA d’accélérer les processus existants, il est temps de repenser ces processus et de dépasser la création et la maintenance manuelles des pipelines. Les équipes data pourront consacrer davantage de temps au résultat du data engineering, les produits de données, plutôt qu’à la transformation progressive des données brutes. Il deviendra stratégique pour les équipes de proposer des données prêtes à être exploitées par les humains comme par l’IA, sans perdre leur contexte ni leur gouvernance.

L’avenir du data engineering reposera sur la création de produits de données concrets et exploitables, capables d’éclairer les décisions business. De véritables agents autonomes créeront, maintiendront et optimiseront tout ce qui est nécessaire pour actualiser ces produits, tandis que les humains resteront les principaux décisionnaires et arbitres.

Ces agents détecteront les besoins en nouveaux produits et les problèmes ou défaillances des produits existants. Ils rechercheront aussi les possibilités d’amélioration, de nettoyage et d’optimisation.

Les humains resteront bien sûr stratégiques, mais leur rôle gagnera en importance : définir les enjeux business prioritaires, orienter les agents vers l’architecture globale adéquate et veiller à ce que le contexte business soit correctement transmis aux agents qui exploitent les produits de données.