Iryz Almario (Analyste, GTM Analytics, Snowflake) montre comment l’IA a remplacé un ensemble fragile de feuilles de calcul dans lequel chaque région appliquait sa propre définition des prospects « confirmés ».

Il fallait huit jours pour consolider les prévisions. Lorsqu’elles parvenaient à la direction, elles étaient déjà obsolètes et personne ne s’y fiait totalement. Aujourd’hui, les prévisions sont actualisées en temps réel, harmonisées aux niveaux mondial et régional, et elles n’entrent plus en conflit entre différentes versions. Une réunion qui auparavant nécessitait une heure pour s’accorder sur les chiffres de base ne prend désormais plus que deux minutes. Elle explique également comment elle a établi cette confiance : non pas en cherchant à déployer immédiatement un modèle parfait, mais en faisant fonctionner le nouveau système en parallèle de l’ancien, jusqu’à ce que ses résultats fassent leurs preuves.