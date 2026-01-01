De l’investissement à la croissance, le guide de l’IA pour les responsables marketing et commerciaux

Votre équipe commerciale dispose d’outils d’IA. Votre équipe marketing dispose d’outils d’IA. Vous avez peut-être mené un pilote dont les chiffres d’adoption semblaient prometteurs. Pourtant, vos prévisions de revenus restent inchangées.

Le problème ne vient ni des outils ni des pilotes. Il vient de ce qui se passe ensuite. La plupart des organisations n’ont pas encore bâti le socle nécessaire pour faire passer l’IA de la preuve de concept à un impact à grande échelle sur les revenus : une couche d’intelligence partagée sur laquelle s’appuient les équipes marketing et commerciales.



Voici notre histoire, racontée par les responsables qui ont piloté la transformation.