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eBook

De l’investissement à la croissance, le guide de l’IA pour les responsables marketing et commerciaux

Le mode d’emploi des CRO et CMO qui ont fini d’expérimenter : comment convertir les investissements dans l’IA en résultats concrets pour les revenus

Business woman similing
Business woman smiling
En partenariat avec :
Hightouch
Sigma logo
Dans cet eBook :

  • Comment identifier les pertes de revenus et y remédier grâce à l’IA

  • La transformation de Snowflake par l’IA : le parcours, les décisions, les enseignements et les résultats
  • Le cadre RAMP (Reveal, Architect, Mobilize, Prove) en action
  • Comment présenter au conseil d’administration un dossier solide pour votre propre investissement dans l’IA

Le problème ne vient pas de l’investissement dans l’IA

Votre équipe commerciale dispose d’outils d’IA. Votre équipe marketing dispose d’outils d’IA. Vous avez peut-être mené un pilote dont les chiffres d’adoption semblaient prometteurs. Pourtant, vos prévisions de revenus restent inchangées.

Le problème ne vient ni des outils ni des pilotes. Il vient de ce qui se passe ensuite. La plupart des organisations n’ont pas encore bâti le socle nécessaire pour faire passer l’IA de la preuve de concept à un impact à grande échelle sur les revenus : une couche d’intelligence partagée sur laquelle s’appuient les équipes marketing et commerciales.


Voici notre histoire, racontée par les responsables qui ont piloté la transformation.

denise
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Les ventes et le marketing, c’est le même cerveau qui habite deux corps différents. Les tensions habituelles entre ces départements freinent la croissance. L’IA nous a donné un système nerveux commun : une source unique de vérité sur laquelle les deux fonctions s’appuient. La question n’est plus de savoir quels chiffres sont justes, mais ce que nous allons en faire. »

Denise Persson
CMO, Snowflake

18 mois. Sans filtre

Découvrez comment les équipes marketing et commerciales de Snowflake ont utilisé l’IA pour transformer leur moteur de revenus : les décisions, les erreurs et ce qui a réellement produit des résultats.
 

  • L’amélioration des taux de réussite a contribué à une croissance du chiffre d’affaires d’environ 37 % en glissement annuel

  • 38 % de dépenses marketing en moins

  • Un ROI estimé à 5x sur l’investissement dans l’IA


Ce pilote sert désormais de guide à Snowflake pour déployer à l’échelle mondiale ses opérations de vente et de marketing pilotées par l’IA.

denise
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Il existe une version de la transformation par l’IA qui produit d’excellentes démonstrations, des indicateurs d’adoption fiables, mais des prévisions strictement identiques à celles d’avant. La différence ne tient pas à la technologie. La vraie question, c’est de savoir si vous avez identifié sans détour les sources de déperdition de revenus. »

Jonathan Beaulier
CRO, Snowflake

Celles et ceux qui l’ont bâtie

Les CRO et CMO de Snowflake, aux côtés des responsables marketing et commerciaux EMEA qui ont piloté la transformation sur le terrain, partagent le guide complet. Découvrez les résultats obtenus par nos clients : 
 

  • Comment Sanofi fournit à chaque commercial terrain un brief instantané avant chaque rendez-vous client

  • Comment Sainsbury’s et Nectar360 développent le retail media à partir d’un socle data gouverné

  • Comment Novartis transforme des données HCP fragmentées en interactions terrain ultra-ciblées

  • Comment TF1 a réduit le délai de production de ses rapports de campagne de cinq jours à trois minutes

  • Comment Intercom a rendu à ses équipes commerciales 2 000 heures par mois à consacrer à la vente
     

Si votre conseil d’administration vous demande ce que l’IA a concrètement apporté à l’entreprise et que vous n’êtes pas encore prêt à répondre, commencez ici.

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