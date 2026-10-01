Lors de Cannes Lions 2026, Denise Persson, CMO de Snowflake, échange avec Ryan Green, présentateur de Data Cloud Now, sur les priorités des responsables des médias et du divertissement : bâtir le modèle opérationnel de l’IA.

Denise présente les principaux enseignements du rapport annuel Modern Marketing Data Stack de Snowflake, qui recense plus de 100 technologies partenaires. Elle explique pourquoi la gouvernance constitue le socle indispensable au déploiement de l’IA à grande échelle, plutôt qu’un obstacle. Découvrez comment exploiter les données en temps réel pour optimiser vos campagnes, simplifier les intégrations grâce à l’écosystème interopérable de Snowflake et concentrer vos efforts sur les priorités qui feront la différence.