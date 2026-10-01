Mariam el Baghdady, (Manager, Digital Marketing, Snowflake), explique comment l’IA a transformé deux de ses tâches les plus chronophages : le reporting hebdomadaire des performances et les prévisions trimestrielles couvrant plus de 20 pays.

Elle passait des heures à mettre les données en forme avant même de pouvoir les analyser et en discuter. Aujourd’hui, un rapport HTML hebdomadaire généré dans CoCo repère en quelques minutes les canaux et les régions qui nécessitent une attention particulière. Quant aux prévisions, qui mobilisaient presque une semaine entière, elles sont désormais produites en une fraction de ce temps. Elle vous explique comment elle y est parvenue, sans aucune formation technique préalable.