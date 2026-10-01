Lindsey Sole (Sr. Account Based Marketing Manager, Snowflake) explique comment elle gère 30 comptes sans se laisser submerger par les données.

Auparavant, les signaux d’engagement, les données relatives aux cas d’usage et les performances des campagnes étaient répartis entre plusieurs tableaux de bord. Il fallait ensuite plusieurs heures pour les regrouper et fournir aux équipes commerciales une vision exploitable. Aujourd’hui, une compétence CoCo appelée Campaign to Action interroge les données actualisées dans Snowflake, repère les évolutions et génère pour chaque compte une synthèse personnalisée assortie d’une recommandation sur l’action à mener. Ce qui nécessitait auparavant une journée entière par compte peut désormais être réalisé pour les 30 comptes dans le temps qu’il fallait pour en traiter deux.