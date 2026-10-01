Le guide est là. À vous de jouer.
Le guide sans filtre des stratégies utilisées par les dirigeants de Snowflake : comment l’IA a permis une croissance de 37 % de ses revenus et une baisse de 38 % de ses dépenses marketing en 18 mois.
Vidéo
Présentation de la vidéo
Stuart Nyemecz (VP, EMEA Sales Acquisition, Snowflake) explique comment l’IA a transformé la manière dont ses équipes se préparent avant chaque rendez-vous client.
Son constat : ce qui différencie ses meilleurs commerciaux, ce n’est pas le talent, mais l’accès au contexte. Et ce manque de contexte peut être résolu. Il explique comment chaque représentant commercial obtient désormais, en quelques minutes, une vision actualisée du compte, pour trouver le bon angle d’approche et prendre contact avec le client au moment opportun, en réaction à un événement concret. Il le dit aussi très clairement : le véritable défi consistait non pas à déployer toute cette technologie, mais à faire évoluer les mentalités.
Intervenant