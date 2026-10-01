Stuart Nyemecz (VP, EMEA Sales Acquisition, Snowflake) explique comment l’IA a transformé la manière dont ses équipes se préparent avant chaque rendez-vous client.

Son constat : ce qui différencie ses meilleurs commerciaux, ce n’est pas le talent, mais l’accès au contexte. Et ce manque de contexte peut être résolu. Il explique comment chaque représentant commercial obtient désormais, en quelques minutes, une vision actualisée du compte, pour trouver le bon angle d’approche et prendre contact avec le client au moment opportun, en réaction à un événement concret. Il le dit aussi très clairement : le véritable défi consistait non pas à déployer toute cette technologie, mais à faire évoluer les mentalités.