¿Qué es la soberanía de datos? Desafíos y prácticas recomendadas

La soberanía de datos es compleja y las organizaciones pueden adoptar diferentes enfoques, pero estas prácticas recomendadas abordan los desafíos más habituales:

1. Realizar auditorías de datos periódicas

Las auditorías de datos periódicas te ayudan a tener controlados los datos que has recopilado, dónde están almacenados, cómo se mueven y quién puede acceder a ellos. Al elaborar un inventario actualizado de todas las ubicaciones físicas donde residen tus datos, puedes identificar las leyes y normativas regionales que debes cumplir. Asegúrate de que tu auditoría incluya datos de producción, copias de seguridad, entornos de desarrollo y datos en posesión de terceros.

2. Elegir opciones regionales de alojamiento en la nube

Para ayudar a tu organización a mantener los datos dentro de los límites geográficos requeridos, elige un proveedor de nube con capacidades de alojamiento regional consolidadas que también ofrezca garantías contractuales sobre la ubicación de los datos. Cuando evalúes a un proveedor, asegúrate de que sus acuerdos de servicio incluyan compromisos claros con respecto a la residencia de datos.

3. Implementar políticas de cifrado sólidas

El cifrado de datos permite a las organizaciones controlar quién puede acceder a sus datos y cuándo. Aunque el cifrado no elimina las obligaciones de soberanía de datos, ofrece un nivel de protección adicional en caso de que los datos atraviesen fronteras por accidente. Asegúrate de cifrar los datos tanto en reposo como en tránsito, y mantén el control sobre todas las claves de cifrado.

4. Supervisar la evolución de las normativas locales

Es importante hacer un seguimiento riguroso de los cambios normativos en todas las jurisdicciones donde está presente tu organización, así como evaluar periódicamente cómo podrían afectar a tus operaciones comerciales. La forma más completa de hacerlo es contar con asesores jurídicos en cada ubicación, pero también puedes plantearte suscribirte a boletines de novedades legales y unirte a grupos del sector.

5. Desarrollar una estrategia de gobernanza que priorice el cumplimiento

No dejes para el final la soberanía de datos: intégrala desde el comienzo en tus operaciones. Ten en cuenta las cuestiones relacionadas con la soberanía de datos a la hora de desarrollar tus productos, elegir los mercados en los que quieres entrar y seleccionar los proveedores con los que trabajar. Desarrolla un marco de gobernanza de datos con funciones y responsabilidades claramente definidas para los empleados encargados de la toma de decisiones relacionadas con la soberanía.

6. Colaborar con expertos legales y de cumplimiento

Además de entablar relaciones con asesores jurídicos en cada jurisdicción donde opere tu organización, trabaja con expertos legales que conozcan a fondo las leyes internacionales de protección de datos. Estos expertos cuentan con experiencia práctica y ayudan a organizaciones globales a navegar por el complejo entramado de requisitos internacionales de soberanía de datos, e incluso pueden representar a tu organización en procedimientos de ejecución ante administraciones locales.

7. Crear un plan de respuesta ante incidentes transfronterizo

Desarrolla un plan de respuesta ante incidentes que los empleados puedan seguir en caso de filtración de datos u otra infracción del cumplimiento. Asegúrate de incluir definiciones de las filtraciones de datos para cada región, los datos de contacto de los equipos de respuesta regionales correspondientes y procedimientos claros de derivación. Incluye plantillas de notificación preaprobadas para los organismos reguladores y las partes interesadas clave en todos los idiomas pertinentes. Realiza simulacros de respuesta ante incidentes con regularidad para identificar deficiencias o puntos débiles antes de que se produzca un incidente real.