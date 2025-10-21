¿Qué son las analíticas de datos? Guía completa

Si bien tener una gran cantidad de datos es una ventaja, se requiere seguir un proceso para transformarlos de su estado sin procesar en información útil y práctica. El ciclo de vida de un proyecto típico de analíticas de datos abarca las siguientes fases: definir el objetivo, recopilar los datos, limpiarlos y prepararlos, y analizarlos.



1. Definir el objetivo

¿Qué espera obtener exactamente tu equipo de los datos que está recopilando? ¿Qué proceso u operación se está tratando de optimizar? ¿Qué campaña intentas apoyar? Dedicar tiempo y recursos a recopilar una gran cantidad de datos no es útil a menos que se tengan objetivos claros y definidos. Esboza lo que deseas conseguir para determinar los requisitos de los datos y cómo deben agruparse y dividirse los datos.



2. Recopilar los datos

Una vez que sabes exactamente lo que necesitas, tus analistas de datos pueden recopilar datos relevantes para respaldar tus objetivos. Puede tratarse de cualquier cosa, desde tráfico a tu sitio web durante un periodo de tiempo, encuestas a clientes, estadísticas de interacciones en redes sociales, datos transaccionales, calificación del riesgo y mucho más.



3. Limpiar y preparar los datos

Limpia los datos y examínalos en busca de errores, incoherencias y valores atípicos que pudieran comprometer la fiabilidad y usabilidad del conjunto de datos. Seguidamente, organízalos para facilitar el análisis. Las hojas de cálculo son ideales para conjuntos de datos más pequeños, pero se vuelven lentas y difíciles de manejar cuando se trata de conjuntos de datos más grandes. Las herramientas de inteligencia empresarial (BI) son ideales para la visualización de los datos y los paneles de control, en tanto que las bases de datos y los almacenes de datos son necesarios para conjuntos de datos muy grandes.



4. Analizar los datos

Ya tienes tu conjunto de datos limpio y preparado. Es el momento de profundizar en el análisis, utilizando técnicas lógicas y estadísticas para identificar patrones, relaciones y tendencias. ¿Recuerdas los tipos de analíticas de datos que comentamos anteriormente? Es en este punto donde los analistas de datos aplican esos métodos para comprender el qué y el por qué de tus datos y planificar los siguientes pasos.

Las hojas de cálculo y las versiones gratuitas de herramientas de BI son recursos habituales para analizar conjuntos de datos pequeños, y los utilizan normalmente equipos más pequeños, que pueden incluso no contar con un analista de datos especializado. A nivel empresarial, los servicios en la nube y los marcos de procesamiento de big data gestionan conjuntos de datos de tamaño intermedio a muy grande, a menudo junto con plataformas de BI completas, para generar informes y visualizaciones avanzados.