Was ist Datenhoheit? Herausforderungen und Best Practices

Datenhoheit ist ein komplexes Thema und Unternehmen können verschiedene Ansätze verfolgen – doch mit den folgenden Best Practices können Sie die häufigsten Herausforderungen meistern:

1. Regelmäßige Datenaudits durchführen

Regelmäßige Datenaudits helfen Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, welche Daten Sie erfasst haben, wo sie gespeichert sind, wie sie sich bewegen und wer darauf zugreifen kann. Indem Sie eine aktuelle Bestandsaufnahme aller physischen Orte durchführen, an denen sich Ihre Daten befinden, können Sie auch die regionalen Gesetze und Vorschriften ermitteln, die Sie einhalten müssen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Audit Produktionsdaten, Backups, Entwicklungsumgebungen und auch Drittanbieterdaten abdeckt.

2. Regionale Cloud-Hosting-Optionen wählen

Um Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, die Daten innerhalb der erforderlichen geografischen Grenzen zu verwalten, wählen Sie einen Cloud-Anbieter mit regionalen Hosting-Optionen, der auch vertragliche Garantien für den Datenstandort bietet. Stellen Sie bei der Bewertung von Anbietern sicher, dass ihre Servicevereinbarungen klare Zusagen zur Datenresidenz enthalten.

3. Starke Verschlüsselungsrichtlinien implementieren

Datenverschlüsselung gibt Unternehmen die Kontrolle darüber, wer wann auf ihre Daten zugreifen kann. Hierdurch fallen zwar nicht die Datenhoheitspflichten weg, doch Verschlüsselung bietet ein zusätzliches Maß an Schutz, sollten Daten versehentlich Grenzen überschreiten. Stellen Sie sicher, dass Sie gespeicherte und übertragene Daten verschlüsseln und die Kontrolle über alle Verschlüsselungsschlüssel behalten.

4. Änderungen lokaler Vorschriften im Blick behalten

Es ist wichtig, gesetzliche Änderungen in allen Rechtsordnungen, in denen Ihr Unternehmen tätig ist, sorgfältig zu überwachen und dabei regelmäßig zu bewerten, wie sich Änderungen auf Ihren Geschäftsbetrieb auswirken könnten. Die umfassendste Methode hierfür ist die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten an jedem Standort. Sie können aber auch rechtliche Updates abonnieren und Branchengruppen beitreten.

5. Eine „Compliance first“-Governance-Strategie entwickeln

Überlegungen zur Datenhoheit sollten nicht erst nachträglich berücksichtigt werden, sondern von Anfang an in Ihren Betrieb integriert sein. Beachten Sie die Datenhoheit bei der Frage, wie Sie Ihre Produkte entwickeln, welche Märkte Sie erschließen und mit welchen Anbietern Sie zusammenarbeiten. Entwickeln Sie ein Data-Governance-Framework mit klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten für Mitarbeitende, die Entscheidungen rund um Datenhoheit treffen.

6. Mit Rechts- und Compliance-Fachleuten zusammenarbeiten

Arbeiten Sie nicht nur mit Rechtsanwält:innen in jeder Rechtsordnung zusammen, in der Ihr Unternehmen tätig ist, sondern auch mit Fachleuten, die über umfassende Kenntnisse zu globalen Datenschutzgesetzen verfügen. Diese Fachleute verfügen über praktische Erfahrungen und können globale Unternehmen dabei unterstützen, sich im komplexen Netz internationaler Datenhoheitsanforderungen zurechtzufinden – und sie können Ihr Unternehmen sogar in etwaigen Vollstreckungsverfahren bei lokalen Behörden vertreten.

7. Grenzüberschreitenden Vorfallsreaktionsplan entwickeln

Entwickeln Sie einen Vorfallsreaktionsplan, den Mitarbeitende im Falle einer Datenschutzverletzung oder eines anderen Compliance-Verstoßes befolgen müssen. Hierbei sollten Sie für jede Region eine eigene Definition für Datenschutzverletzungen festlegen, Kontaktinformationen für die entsprechenden regionalen Reaktionsteams bereitstellen und klare Eskalationsverfahren einrichten. Fügen Sie vorab genehmigte Meldevorlagen für Regulierungsbehörden und wichtige Stakeholder:innen in allen relevanten Sprachen hinzu. Führen Sie regelmäßig Vorfallsreaktionsübungen durch, um Lücken oder Schwachstellen zu ermitteln, bevor ein tatsächlicher Vorfall auftritt.