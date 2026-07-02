Che cos’è la sovranità dei dati? Sfide e best practice

La sovranità dei dati è il principio secondo cui le informazioni digitali sono soggette alle leggi e alle strutture di governance del Paese o della regione in cui vengono raccolte o memorizzate. Ciò significa che i dati sono governati dall’ordinamento giuridico del luogo in cui sono archiviati fisicamente, anche se l’organizzazione a cui appartengono i dati ha sede altrove.

Il concetto di sovranità dei dati ha implicazioni importanti per il modo in cui le organizzazioni gestiscono la protezione dei dati e la conformità alle normative. Quando un’organizzazione archivia i dati in un determinato Paese o area geografica, è tenuta a rispettarne le leggi e le normative in materia di dati. I requisiti di sovranità dei dati riguardano principalmente le leggi locali in materia di privacy e sicurezza dei dati, come la protezione dei dati sensibili dalle violazioni e il controllo di chi può accedere a determinati dati.