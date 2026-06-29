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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

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Souveraineté des données Défis et bonnes pratiques

Souveraineté, résidence, localisation des données : faites enfin la différence. Plongez au cœur des enjeux réglementaires, surmontez les pièges du cloud et adoptez les pratiques qui vous permettront de sécuriser votre gouvernance.

  • Présentation
  • Définition de la souveraineté des données
  • Fonctionnement de la souveraineté des données
  • Souveraineté, résidence et localisation des données
  • Importance de la souveraineté des données
  • Défis de la souveraineté des données
  • Gestion de la souveraineté des données
  • Souveraineté des données dans le cloud computing
  • Conclusion
  • Questions fréquentes sur la souveraineté des données
  • Ressources Snowflake

Présentation

Le cloud permet aux entreprises de partager leurs données dans le monde entier, en un instant. Dans un tel contexte, savoir qui les contrôle et à quelles lois elles sont soumises est devenu un enjeu majeur. Les entreprises internationales sont soumises à quantités de réglementations diverses qui leur imposent de protéger ces données. D’une région à l’autre, il leur faut se conformer soit dans l’Union européenne aux strictes exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), soit en Californie à la Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA), et ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres. 

Pour toute entreprise qui utilise un cloud pour collecter et traiter des informations clients, ou qui mène ses activités à l’international, la souveraineté des données s’est imposée comme une considération stratégique. Il est essentiel de la comprendre pleinement, pour éviter des amendes et des sanctions sévères, préserver la confiance des clients et assurer la continuité de l’activité.

Définition de la souveraineté des données

La souveraineté des données est le principe selon lequel les informations numériques sont soumises aux lois et aux structures de gouvernance du pays ou de la région où elles sont collectées ou stockées. Cela signifie que les données sont régies par le cadre juridique de la région où elles se trouvent physiquement stockées, même si l’entreprise qui les possède est située ailleurs.

Le concept de souveraineté des données a des implications importantes sur la façon dont les entreprises conçoivent la protection des données et la conformité réglementaire. Lorsqu’une entreprise stocke des données dans un emplacement géographique spécifique, elle doit se conformer aux lois et réglementations de ce pays ou de cette région en matière de données. Les exigences en matière de souveraineté des données découlent principalement des lois locales concernant la confidentialité et la sécurité des données, telles que la protection des données sensibles contre les violations et les contrôles d’accès aux données.

Fonctionnement de la souveraineté des données

La souveraineté des données consiste à s’assurer que les données sont régies par la législation du pays ou de la région où elles sont collectées, stockées ou traitées. Il existe généralement une relation juridique entre l’emplacement des données et les lois de cette juridiction qui régissent la gestion des données.

Pour se conformer aux exigences en matière de souveraineté des données, les entreprises doivent soigneusement documenter l’endroit où leurs données sont stockées et comment elles traversent les frontières, car le chevauchement entre différentes réglementations peut créer des obligations complexes.

La conformité à la souveraineté des données implique généralement de stocker des données dans des centres de données locaux, d’appliquer des exigences de résidence ou de localisation pour toutes les données sensibles et d’utiliser des solutions cloud souveraines conçues pour restreindre l’endroit où sont détenues ces données et les personnes qui peuvent y accéder.

Souveraineté, résidence et localisation des données

Ces trois concepts sont liés, mais ils ne sont pas interchangeables. Examinons leurs différentes implications juridiques et opérationnelles :

 

Souveraineté des données

La souveraineté des données est le concept selon lequel les données sont soumises aux lois et réglementations du pays ou de la région où elles se trouvent. La souveraineté des données ne signifie pas que les données doivent rester à un emplacement spécifique, mais que les entreprises doivent se conformer aux lois de chaque juridiction où ces données se trouvent physiquement.

 

Résidence des données

La résidence des données correspond principalement à une décision stratégique volontaire concernant l’endroit où une entreprise prévoit de stocker physiquement ses données. Les entreprises peuvent choisir de stocker des données dans une région spécifique pour diverses raisons, par exemple pour des questions de conformité, ou des considérations de performances. Lorsqu’une entreprise décide de stocker ses données quelque part, celles-ci sont alors soumises aux lois applicables du territoire où elles se trouvent.

 

Localisation des données

Bien que souvent confondus, les concepts de résidence et de localisation des données sont très différents, le second interdisant formellement aux données de quitter un pays. Les gouvernements qui l'imposent exigent que les données collectées à l’intérieur de leurs frontières y restent stockées. Pour les organisations concernées, cette mise en conformité est impérative et non négociable. Des pays comme la Chine, la Russie ou l’Inde appliquent déjà des réglementations très strictes en la matière.

Importance de la souveraineté des données

L’importance de la souveraineté des données est étroitement liée à la croissance des environnements de cloud computing, qui font désormais partie intégrante des stratégies globales de croissance de nombreuses entreprises modernes. Alors que de plus en plus d’applications d’entreprise sont transférées dans le cloud, les environnements cloud constituent désormais une infrastructure stratégique pour les entreprises.

Grâce à l’avènement du cloud computing, la façon dont les entreprises stockent et gèrent leurs données a considérablement évolué au cours des deux dernières décennies. Les données ne sont plus uniquement stockées sur des disques locaux ou des serveurs on-premise. Compte tenu de la distribution étendue des données dans divers environnements cloud, les entreprises doivent gérer soigneusement la sécurité et la conformité afin de limiter les risques de fuites de données ou de violations de la confidentialité des données

Le concept de souveraineté des données a émergé parallèlement à l’établissement de diverses lois sur la protection des données et de divers frameworks réglementaires, tels que le RGPD de l’UE. Les entreprises qui ne se conforment pas à ces lois quand elles s’appliquent peuvent s’exposer à de graves conséquences juridiques, y compris des sanctions financières sévères. Par exemple, les amendes infligées en vertu du RGPD peuvent représenter un pourcentage du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise.

Comme le contrôle des accès aux données sensibles est un élément clé de la souveraineté des données (qui a accès à quelles données ?), il joue un rôle important pour protéger les entreprises contre les atteintes à la réputation et à la confiance des clients qui peuvent découler d’une violation grave des données. À cela s’ajoute la question de la continuité de l’activité. Les stratégies de souveraineté des données exigent des entreprises qu’elles réfléchissent soigneusement à l’endroit où se trouvent leurs données et aux réglementations qu’elles doivent suivre, afin d’en faciliter la consultation et la récupération en cas d’urgence.

Défis de la souveraineté des données

La souveraineté des données présente de nombreux défis pour les entreprises :

 

Une navigation complexe entre plusieurs juridictions

Lorsqu’une entreprise génère des données dans un pays ou une région, mais les stocke ou les traite ailleurs, elle doit s’assurer de respecter les exigences légales des deux juridictions. Ce défi est d’autant plus grand pour les entreprises qui mènent leurs activités à l’échelle mondiale, et qui sont donc potentiellement confrontées à des dizaines de cadres juridiques différents auxquels elles doivent se conformer. Toute cette complexité nécessite une expertise juridique et un suivi attentif.

 

Le coût de la mise en œuvre des exigences de localisation

Se conformer aux exigences de localisation des données peut générer des coûts considérables pour les entreprises. Ces dépenses incluent la mise en place d'infrastructures locales, le suivi de la conformité et les frais juridiques. À cela s'ajoute l'impact sur l'efficacité opérationnelle, qui alourdit encore la facture. Ces perturbations internes génèrent des surcoûts financiers non négligeables pour l'entreprise. Les petites entreprises en particulier peuvent avoir du mal à supporter de telles contraintes financières.

 

Un environnement réglementaire en constante évolution

Les lois et réglementations en vigueur qui régissent le traitement des données peuvent évoluer rapidement, et au fil du temps, de nouvelles juridictions dans le monde mettront probablement en place leurs propres cadres réglementaires. L’évolution rapide de cet environnement juridique peut être difficile à suivre pour les entreprises, car elles doivent surveiller en permanence les changements législatifs dans tous les pays où elles mènent leurs activités. 

 

La tension entre opérations mondiales et restrictions locales

Les exigences en matière de souveraineté des données peuvent compliquer la tâche des entreprises internationales : les jeux de données fragmentés entravent l’analyse complète des données, tandis que les restrictions régionales appliquées aux données peuvent affecter le développement de produits à l’échelle mondiale. Les entreprises doivent trouver le juste milieu entre efficacité opérationnelle et conformité à la souveraineté des données.

Gestion de la souveraineté des données

La souveraineté des données représente un problème complexe et les entreprises peuvent adopter des approches différentes, mais voici quelques bonnes pratiques qui répondent aux défis les plus courants :

 

1. Réaliser des audits de données réguliers

Des audits de données réguliers vous aident à garder un œil sur les données que vous avez collectées, où elles sont stockées, comment elles se déplacent et qui peut y accéder. En tenant un inventaire à jour de tous les emplacements physiques où résident vos données, vous pouvez identifier les lois et réglementations régionales auxquelles vous devez vous soumettre. Assurez-vous que votre audit inclut les données de production, les sauvegardes, les environnements de développement et les données détenues par des tiers.

 

2. Choisir des options d’hébergement cloud régionales

Pour aider votre entreprise à maintenir ses données à l’intérieur des frontières géographiques requises, sélectionnez un fournisseur cloud doté de fonctionnalités d’hébergement régionales et qui offre également des garanties contractuelles sur la localisation des données. Lors de l’évaluation d’un fournisseur, vérifiez que ses contrats de service énoncent des engagements clairs concernant la résidence des données.

 

3. Mettre en place des politiques de chiffrement strictes

Le chiffrement des données permet aux entreprises de contrôler qui peut accéder à leurs données et quand. Bien que le chiffrement ne dispense pas des obligations en matière de souveraineté des données, il offre un niveau de protection supplémentaire si jamais des données venaient à franchir les frontières par inadvertance. Assurez-vous de chiffrer les données au repos et en transit et de garder le contrôle sur toutes les clés de chiffrement.

 

4. Surveiller l’évolution des réglementations locales

Il est important de surveiller attentivement les changements réglementaires dans toutes les juridictions où votre entreprise exerce ses activités, et d’évaluer régulièrement comment tout changement pourrait avoir un impact sur vos opérations stratégiques. Pour y parvenir au mieux, vous pouvez travailler avec des conseillers juridiques dans chaque juridiction, mais vous pouvez également envisager de vous abonner aux informations juridiques et de rejoindre des groupes sectoriels.

 

5. Développer une stratégie de gouvernance axée sur la conformité

La souveraineté des données ne doit pas être une considération après coup : elle doit être intégrée à vos opérations dès le début. Tenez compte des considérations de souveraineté des données pour développer vos produits et choisir sur quels marchés vous lancer et avec quels fournisseurs travailler. Développez un framework de gouvernance des données avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour les collaborateurs chargés de la prise de décision concernant la souveraineté.

 

6. Collaborer avec des experts juridiques et de la conformité

En plus d’établir des relations avec des conseillers juridiques dans chaque juridiction où votre entreprise exerce ses activités, travaillez avec des experts juridiques qui ont de vastes connaissances des lois mondiales sur la protection des données. Grâce à leur expérience pratique, ces experts savent accompagner les entreprises internationales dans l’écheveau complexe des exigences internationales en matière de souveraineté des données. Ils peuvent même représenter votre entreprise auprès des gouvernements locaux pour réaliser toute procédure en lien avec l’application des lois.

 

7. Créer un plan de réponse aux incidents transfrontaliers

Élaborez un plan de réponse aux incidents que vos collaborateurs doivent suivre en cas de violation de données ou de toute autre violation de la conformité. Assurez-vous d’inclure les définitions des violations de données pour chaque région, les coordonnées des équipes régionales d’intervention appropriées et des procédures claires pour faire remonter les incidents. Incluez des modèles de notification préapprouvés pour les organismes de réglementation et les principales parties prenantes dans toutes les langues pertinentes. Organisez des exercices réguliers de réponse aux incidents afin d’identifier les lacunes ou les faiblesses avant qu’un véritable incident ne se produise.

Souveraineté des données dans le cloud computing

De nombreuses entreprises utilisent leur infrastructure cloud pour stocker des données dans une région, les traiter dans une autre et les répliquer vers plusieurs emplacements afin d’améliorer les performances. Or, tout cela complique la souveraineté des données.

Pour répondre à ces préoccupations, les principaux fournisseurs cloud proposent désormais des solutions de plus en plus sophistiquées. Par exemple, AWS fournit des déploiements spécifiques par région et s’engage contractuellement à ce que les données restent dans des régions spécifiques. Microsoft Azure et Oracle Cloud offrent à leurs clients des garanties régionales similaires et ont développé des solutions de « cloud souverain ». En outre, ces fournisseurs conservent des certifications de conformité et effectuent des audits réguliers.

Toutefois, les entreprises ne peuvent pas laisser toutes leurs responsabilités en matière de conformité entre les mains de leurs fournisseurs cloud. Les contrats avec les fournisseurs cloud doivent aborder spécifiquement la souveraineté des données et inclure des engagements clairs concernant leur localisation, mais les entreprises elles-mêmes doivent être conscientes de leurs propres responsabilités et surveiller l’endroit où leurs données sont stockées et comment elles sont gérées.

Conclusion

Aujourd’hui, la conformité à la souveraineté des données n’est plus une option. C’est une exigence stratégique que les entreprises ne peuvent pas se permettre d’ignorer. Le paysage mondial de la conformité n’aura de cesse de se complexifier, et les entreprises qui s’adapteront de manière proactive resteront conformes et renforceront la confiance de leurs utilisateurs et de leurs partenaires. En revanche, les entreprises qui la traitent après coup risquent de subir de lourdes sanctions financières, de nuire à leur réputation, de s’exposer à une surveillance réglementaire accrue et d'autres désavantages concurrentiels.

La question de la souveraineté des données évolue constamment et gagne en complexité. Afin de garder une longueur d’avance, continuez à surveiller les changements réglementaires et l’évolution des solutions cloud. Ajustez et adaptez vos pratiques si besoin et investissez dans l’expertise nécessaire pour garantir la conformité.

Questions fréquentes sur la souveraineté des données

Les exigences en matière de souveraineté des données stipulent souvent que les enquêtes de sécurité doivent être gérées dans des juridictions spécifiques. De plus, certaines lois sur la souveraineté limitent également les emplacements où les entreprises peuvent stocker les données de surveillance de la sécurité. Tout cela peut compliquer les opérations de sécurité pour les entreprises internationales.

Pour se conformer aux règles de souveraineté des données, les entreprises doivent choisir des fournisseurs cloud présents dans les régions appropriées où elles exercent leurs activités et s’assurer que leur infrastructure cloud est configurée de sorte que les données ne soient pas répliquées vers des emplacements non conformes. Les contrats avec les fournisseurs cloud doivent mentionner explicitement des questions telles que la localisation des données et l’accès gouvernemental.

Les États-Unis n’ont pas de lois exhaustives sur la souveraineté des données comme le RGPD de l’UE, mais ils ont un certain nombre de lois sur la confidentialité des données. Certaines relèvent des États, comme les lois CCPA (California Consumer Privacy Act) ou CPA (Colorado Privacy Act). D’autres sont spécifiques à certains secteurs, comme les lois HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) pour la santé et GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) pour les services financiers. Bien que les États-Unis n’aient pas d’exigences strictes en matière de localisation des données, certaines lois américaines peuvent s’appliquer aux données appartenant à des citoyens américains, même lorsque ces données sont stockées en dehors des États-Unis.

Un cloud souverain est un modèle de déploiement conçu pour répondre aux exigences strictes de souveraineté et de résidence des données de pays ou de régions spécifiques. Il offre de solides garanties contractuelles concernant l’endroit où les données sont stockées et qui peut y accéder, ce qui simplifie la conformité aux exigences des différentes juridictions pour les entreprises internationales.

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