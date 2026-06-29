Souveraineté des données Défis et bonnes pratiques

La souveraineté des données représente un problème complexe et les entreprises peuvent adopter des approches différentes, mais voici quelques bonnes pratiques qui répondent aux défis les plus courants :

1. Réaliser des audits de données réguliers

Des audits de données réguliers vous aident à garder un œil sur les données que vous avez collectées, où elles sont stockées, comment elles se déplacent et qui peut y accéder. En tenant un inventaire à jour de tous les emplacements physiques où résident vos données, vous pouvez identifier les lois et réglementations régionales auxquelles vous devez vous soumettre. Assurez-vous que votre audit inclut les données de production, les sauvegardes, les environnements de développement et les données détenues par des tiers.

2. Choisir des options d’hébergement cloud régionales

Pour aider votre entreprise à maintenir ses données à l’intérieur des frontières géographiques requises, sélectionnez un fournisseur cloud doté de fonctionnalités d’hébergement régionales et qui offre également des garanties contractuelles sur la localisation des données. Lors de l’évaluation d’un fournisseur, vérifiez que ses contrats de service énoncent des engagements clairs concernant la résidence des données.

3. Mettre en place des politiques de chiffrement strictes

Le chiffrement des données permet aux entreprises de contrôler qui peut accéder à leurs données et quand. Bien que le chiffrement ne dispense pas des obligations en matière de souveraineté des données, il offre un niveau de protection supplémentaire si jamais des données venaient à franchir les frontières par inadvertance. Assurez-vous de chiffrer les données au repos et en transit et de garder le contrôle sur toutes les clés de chiffrement.

4. Surveiller l’évolution des réglementations locales

Il est important de surveiller attentivement les changements réglementaires dans toutes les juridictions où votre entreprise exerce ses activités, et d’évaluer régulièrement comment tout changement pourrait avoir un impact sur vos opérations stratégiques. Pour y parvenir au mieux, vous pouvez travailler avec des conseillers juridiques dans chaque juridiction, mais vous pouvez également envisager de vous abonner aux informations juridiques et de rejoindre des groupes sectoriels.

5. Développer une stratégie de gouvernance axée sur la conformité

La souveraineté des données ne doit pas être une considération après coup : elle doit être intégrée à vos opérations dès le début. Tenez compte des considérations de souveraineté des données pour développer vos produits et choisir sur quels marchés vous lancer et avec quels fournisseurs travailler. Développez un framework de gouvernance des données avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour les collaborateurs chargés de la prise de décision concernant la souveraineté.

6. Collaborer avec des experts juridiques et de la conformité

En plus d’établir des relations avec des conseillers juridiques dans chaque juridiction où votre entreprise exerce ses activités, travaillez avec des experts juridiques qui ont de vastes connaissances des lois mondiales sur la protection des données. Grâce à leur expérience pratique, ces experts savent accompagner les entreprises internationales dans l’écheveau complexe des exigences internationales en matière de souveraineté des données. Ils peuvent même représenter votre entreprise auprès des gouvernements locaux pour réaliser toute procédure en lien avec l’application des lois.

7. Créer un plan de réponse aux incidents transfrontaliers

Élaborez un plan de réponse aux incidents que vos collaborateurs doivent suivre en cas de violation de données ou de toute autre violation de la conformité. Assurez-vous d’inclure les définitions des violations de données pour chaque région, les coordonnées des équipes régionales d’intervention appropriées et des procédures claires pour faire remonter les incidents. Incluez des modèles de notification préapprouvés pour les organismes de réglementation et les principales parties prenantes dans toutes les langues pertinentes. Organisez des exercices réguliers de réponse aux incidents afin d’identifier les lacunes ou les faiblesses avant qu’un véritable incident ne se produise.