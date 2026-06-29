データ主権は複雑であり、組織によってさまざまなアプローチがあり得ますが、以下のベストプラクティスは最も一般的な課題に対応するものです。

1.定期的なデータ監査の実施

定期的なデータ監査により、収集したデータ、データの保存場所、データの移動方法、データのアクセス権限を把握しやすくなります。データが存在するすべての物理的な場所を対象に棚卸しを行うことで、準拠すべき地域の法律や規制を特定できます。監査対象に、本番データ、バックアップ、開発環境、サードパーティが保持するデータが含まれていることを必ず確認するようにします。

2.地域ごとのクラウドホスティングオプションの選択

組織において、必要な地理的境界内でデータを保持できるよう、地域ごとのホスティング機能が確立されており、データの保存場所に関する契約上の保証も提供しているクラウドプロバイダーを選択します。プロバイダーを評価する際は、サービス契約にデータレジデンシーに関する明確なコミットメントが明記されていることを確認します。

3.強力な暗号化ポリシーの実装

データ暗号化により、誰がいつデータにアクセスできるのかを組織が制御できるようになります。暗号化によってデータ主権の義務が排除されるわけではありませんが、データが意図せず国境を越えた場合の保護が強化されます。保存データと転送データの両方を暗号化し、すべての暗号化キーの制御を維持するようにしてください。

4.地域における規制の変化の監視

組織が事業を展開するすべての法域における規制の変更を注意深く監視し、変更内容が事業運営にどのような影響を与える可能性があるのかを定期的に評価することが重要です。これを実行するための最も包括的な方法は各地域の法律顧問との連携ですが、法律に関する最新情報源への登録や業界団体への参加も検討対象となります。

5.コンプライアンスファーストのガバナンス戦略の策定

データ主権に関する考慮事項は後回しにせず、最初から業務に組み込んでおかなくてはなりません。製品の開発方法、参入する市場、提携するベンダーの選定にあたっては、データ主権に関する考慮事項を踏まえることが必要です。データ主権に関する意思決定を担当する従業員の役割と責任を明確に定義したデータガバナンスの枠組みを構築します。

6.法律とコンプライアンスの専門家との提携

組織が事業を展開する法域ごとに法律顧問との関係を構築し、さらに、グローバルなデータ保護法についての幅広い知識を持つ法律の専門家と連携します。そうした専門家は、グローバル組織が国際的なデータ主権要件という複雑なネットワークに対応するための実務的な支援経験を有しており、現地政府による執行手続きが発生した際にも組織を代表して対応できます。

7.国境を越えたインシデント対応計画の作成

データ侵害やその他のコンプライアンス違反が発生した場合に従業員が従うべきインシデント対応計画を策定します。計画には、各地域のデータ侵害の定義、しかるべき現地対応チームの連絡先情報、明確なエスカレーション手順を必ず記載します。また、規制当局や主要なステークホルダー向けの事前承認された通知テンプレートを、関連するすべての言語で用意します。インシデント対応訓練を定期的に実施して、実際のインシデントが発生する前に不足部分や弱点を特定しておくことが必要です。