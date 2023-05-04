Groupe Beaumanoir : Snowflake, au cœur d’usages Data en croissance

En migrant son socle data vers la plateforme Snowflake, le créateur de mode et ses 2 000 points de vente dans le monde développent leurs usages data, en bénéficiant d’une meilleure autonomie des équipes DSI, de coûts prévisibles et justes, grâce au paiement à l’usage et d’une meilleure interopérabilité avec l’ensemble du système d’information.

Le groupe Beaumanoir, dans toutes les villes de France

Depuis sa création en 1981, le Groupe Beaumanoir ne cesse de s'élargir et compte aujourd'hui 2 000 points de vente en France et dans le monde, avec les enseignes Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Vib’s, Caroll, Morgan et son partenaire La Halle. Au total, le groupe compte plus de 10 millions de clients actifs et enregistre plus de 25 millions de transactions en magasins par an. En complément de ses activités de créateur de mode, le Groupe Beaumanoir propose également au marché B2B ses expertises en supply chain, via sa filiale C-Log, et en e-business (contenu web, data, CRM et activation marketing), via sa filiale Korben.

Au fil du temps, le groupe a développé une véritable expertise data, CRM et activation marketing pour ses propres activités de créateur de mode, avec pas moins de 1 milliard d’emails et 150 millions de SMS marketing envoyés chaque année. C’est dans ce contexte que la DSI du groupe a lancé des projets de rationalisation de la stratégie data et des systèmes d’information associés depuis plusieurs années, de façon à ce que toutes les enseignes puissent profiter d’un socle technologique commun pour leur développement commercial.

Libérer les usages data au sein du Groupe

Lancée au départ avec un socle data bâti sur Cloudera, la stratégie data du groupe Beaumanoir nécessitait une importante mise à jour : la version retenue au départ n’était non seulement plus supportée par l’éditeur, mais elle n’était pas non plus compatible avec certaines solutions de l’écosystème data.

En parallèle, la DSI rencontrait un certain nombre de difficultés, en matière de gestion et de scalabilité des environnements notamment. Par essence en effet, les solutions traditionnelles de bases de données ne sont pas élastiques et nécessitent un surdimensionnement pour répondre aux pics d’activité, tout en étant sous-utilisées le reste du temps. Le coût de revient des environnements historiques de l’entreprise- étaient donc élevé, tout en délivrant des performances décevantes : traitements DSS bridés (pas de lancement possible la nuit) ou encore parallélisation des traitements limitée.

Dès lors, et à l’occasion de la migration future vers un nouvel environnement data, des besoins très clairs sont identifiés dans un cahier des charges précis. À commencer par des performances en phase avec la stratégie data de l’entreprise. Par rapport au socle technologique existant, le Groupe Beaumanoir souhaitait ainsi augmenter les capacités de stockage et de calcul disponibles, allonger la plage d’exécution des traitements, mais aussi augmenter le nombre d’utilisateurs potentiels, et donc la capacité de requêtage de la nouvelle plateforme. Avec un objectif double : gagner en autonomie dans la gestion technologique de la stratégie data (création de nouveaux environnements à la demande, amélioration de l’infrastructure) et création de nouveaux cas d’usage (optimisation des stocks, pricing dynamique, optimisation de la démarque, assortiment dynamique.

Snowflake, une plateforme agnostique, ouverte et scalable

En 2021, accompagné de Business & Décision pour le pilotage projet et d’Eulidia pour son expertise indépendante, le groupe Beaumanoir fait le tour du marché pour identifier l’éditeur et la solution qui l’accompagneront dans sa stratégie data pour les prochaines années.

“Nous avons réalisé un questionnaire pointu et pondéré à destination des éditeurs, afin de disposer d’un score pour chacun d’entre eux, et ainsi déterminer objectivement celui qui répondait le mieux à nos besoins immédiats et futurs. Un tableau d’analyse de la qualité des réponses complétait le dispositif : c’est ainsi que Snowflake et sa data platform sont clairement ressortis de notre étude,” explique Jérémy Coutard Responsable du pôle Data & CRM au sein de la DSI du Groupe Beaumanoir.

Outre un maintien possible des outils groupe sans limite de version (Talend, Dataiku, Adobe Campaign, PowerBI), le Groupe Beaumanoir trouve enfin, avec Snowflake, la souplesse recherchée, grâce à l’hébergement en cloud public. « Hébergée sur Microsoft Azure, déjà présent dans le groupe, la plateforme Snowflake nous garantit une parfaite scalabilité, et nous facilite à la fois l’ajout d’environnements et leur maintenance », poursuit Antoine Bréjuin, Architecte Technique à la DSI du Groupe Beaumanoir. Tandis que le paiement à l’usage et la parallélisation des traitements permise par Snowflake répondent aux problématiques précédemment rencontrées par le groupe.

Par rapport à l’ancien socle technologique, Snowflake et ses services managés fournissent un excellent niveau d’autonomie quant à la gestion des environnements (puissance des différents composants par exemple). Mais c’est aussi et surtout au niveau de la gestion des données que le nouveau socle data s’impose comme un partenaire de long terme pour le Groupe Beaumanoir : facilité d’ajouts de nouvelles données et donc de nouveaux cas d’usage, data sharing entre entités ou avec l’écosystème, ou encore ajout de fonctionnalités complémentaires dans l’écosystème Azure.

“Enfin, c’est aussi le requêtage SQL qui est particulièrement séduisant dans Snowflake. Au quotidien, c’est beaucoup plus simple et productif que notre ancien système, basé sur Hadoop”, précise Jérémy Coutard. Ainsi équipé, le Groupe Beaumanoir continue de développer ses usages Data, de plus en plus nombreux, affinant progressivement ses cas d’usages, ses activations marketing et ses analyses.