Scania nutzt Data Mesh und die Snowflake Data Cloud, um Nachhaltigkeit im Transportwesen zu fördern

Scania ist ein Wegbereiter für eine autonomere, besser vernetzte und auf Elektromobilität ausgerichtete Transportbranche. Erfahren Sie, warum der Head of Data and Information Management von Scania auf Data Mesh und Snowflake setzt, um dieses Ziel zu erreichen.

Scania ist ein weltweit tätiger Hersteller von Lkw-, Bus- und Industriemotoren und bietet ein umfangreiches Angebot an damit verbundenen Dienstleistungen, damit sich seine Kundschaft auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann.

Scania hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wandel hin zu nachhaltigeren Transportlösungen voranzutreiben, die der Umwelt zugutekommen und die Belange von Menschen und Gesellschaft im gesamten Transportwesen berücksichtigen. Es ist daher nicht überraschend, dass das Unternehmen in den letzten sechs Jahren mit dem Green Truck Award ausgezeichnet wurde.

Scania unterstützt bereits Unternehmen, die an autonomen Bergbaulösungen interessiert sind, den Umstieg auf Elektrofahrzeuge voranzutreiben. Dafür werden autonome Bergbau-Lkw getestet, die die Produktivität steigern und die CO 2 -Emissionen senken. Auch mehrere E-Road-Konsortien erforschen, wie elektrische Oberleitungen für den Antrieb von Elektro-Lkw im europäischen Autobahnnetz eingesetzt werden können.

Solche innovativen Projekte erfordern jedoch nicht nur Entschlossenheit und Fachwissen, sondern auch große Mengen an hochwertigen Daten. Deshalb geht auch Tomas Dersjö, Head of Data and Information Management bei Scania, der Frage nach, wie sein Unternehmen Daten verarbeiten und den größten Nutzen aus ihnen ziehen kann, um bessere und nachhaltigere Lösungen für seine Kundschaft zu entwickeln.