Kundendatenplattform (CDP): Vorteile, Typen, Anforderungen

Herkömmliche CDPs sind als All-in-One-Lösungen entstanden, die Kundendaten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Plattform zusammenführen. Diese Systeme übernehmen üblicherweise die Datenerfassung, Identitätsauflösung, Speicherung, Segmentierung und Aktivierung innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur. Sie bieten häufig Standard-Konnektoren für gängige Marketing-Tools sowie eine anwenderfreundliche Oberfläche, mit der Marketingexpert:innen Zielgruppen erstellen und Kampagnen orchestrieren können. Herkömmliche CDPs haben zwar einen umfassenden Funktionsumfang, führen aber manchmal zu einer Anbieterbindung, da Unternehmen von den spezifischen Funktionalitäten und Datenmodellen der Plattform abhängig werden. Darüber hinaus könnte der „One-Size-Fits-All“-Ansatz Funktionen enthalten, die eine Organisation nicht benötigt, was potenziell die Kosten und die Komplexität erhöht.

Im Gegensatz dazu verfolgen modulare CDPs einen flexiblen Ansatz, der auf einem Baukastenprinzip basiert. Anstelle einer einzelnen, gebündelten Plattform können Unternehmen mit einer modularen CDP erstklassige Tools für jede Schicht des Customer Data Stack auswählen und integrieren. Dazu gehört häufig auch die Nutzung der vorhandenen Data-Warehouse-Infrastruktur für die Speicherung und Identitätsauflösung sowie die Anbindung spezialisierter Tools für die Erfassung, Transformation und Aktivierung von Daten. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist die Betonung der Interoperabilität und die Möglichkeit, die CDP-Architektur auf spezifische Geschäftsanforderungen und vorhandene Technologieinvestitionen zuzuschneiden.

Zu den Vorteilen einer modularen CDP gehören eine umfassendere Kontrolle über die Daten, eine geringere Bindung an einen bestimmten Anbieter und die Möglichkeit, Tools zu wählen, die genau auf die Anforderungen der Organisation zugeschnitten sind. Dieser Ansatz kann auch zu Kosteneinsparungen führen, da Sie nicht für unnötige Funktionen bezahlen müssen. Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen einer herkömmlichen und einer modularen CDP von den spezifischen Bedürfnissen, den technischen Möglichkeiten und der langfristigen Datenstrategie einer Organisation ab.