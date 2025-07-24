Customer Data Platform (CDP): vantaggi, tipologie, requisiti

Le CDP tradizionali sono nate come soluzioni all-in-one progettate per unificare i dati dei clienti provenienti da varie fonti in un’unica piattaforma. Questi sistemi in genere gestiscono l’ingestion, la risoluzione delle identità, l’archiviazione, la segmentazione e l’attivazione dei dati all’interno di una infrastruttura proprietaria. Sono spesso dotate di connettori predefiniti per strumenti di marketing comuni e offrono ai marketer un’interfaccia di facile utilizzo per la creazione delle audience e l’orchestrazione delle campagne. Pur offrendo una gamma completa di funzionalità, le CDP tradizionali possono talvolta portare al vendor lock-in, poiché le aziende diventano dipendenti dalle specifiche funzionalità e dai modelli di dati della piattaforma. Inoltre, un approccio “taglia unica” potrebbe prevedere funzionalità di cui l'organizzazione non ha bisogno, aumentando inutilmente i costi e la complessità.

Le CDP componibili rappresentano invece un approccio più modulare e flessibile alla gestione dei dati dei clienti. Invece di un’unica piattaforma integrata, una CDP componibile consente alle aziende di scegliere e integrare i migliori strumenti per ogni livello del data stack del cliente. Questo approccio spesso prevede l’uso dell’infrastruttura di data warehouse esistente per lo storage e la risoluzione delle identità, per poi connettere strumenti specializzati per l’ingestion, la trasformazione e l’attivazione dei dati. Il fattore di differenziazione chiave è l’enfasi posta sull’interoperabilità e sulla capacità di personalizzare l’architettura della CDP alle specifiche esigenze aziendali e agli investimenti tecnologici già esistenti.

Alcuni dei vantaggi di una CDP componibile sono un maggiore controllo sui dati, vincoli minori nei confronti dei fornitori e la possibilità di scegliere strumenti che soddisfano con precisione i requisiti dell’organizzazione. Questo approccio può anche portare a efficienze in termini di costi, poiché si evita l’acquisto di funzionalità non necessarie. In ultima analisi, la scelta tra CDP tradizionale e CDP componibile dipende dalle esigenze specifiche, dalle capacità tecniche e dalla strategia dati a lungo termine dell’organizzazione.