Customer Data Platform (CDP): vantaggi, tipologie, requisiti
Una Customer Data Platform (CDP) è un sistema centralizzato che raccoglie, unifica e organizza i dati dei clienti acquisiti da più fonti e touchpoint per creare un’unica vista completa di ciascun cliente. Consente agli esperti di marketing di segmentare le audience in base ai comportamenti e agli attributi in tempo reale, e di attivare tali segmenti su tutti i canali per fornire esperienze di marketing personalizzate e data‑driven.
- Presentazione
- CDP tradizionali e CDP componibili
- Quali sono i vantaggi di una CDP?
- 4 tipi di dati dei clienti
- Requisiti di una CDP
- Risorse
Presentazione
Una Customer Data Platform (CDP) raccoglie e organizza i dati dei clienti acquisiti da più fonti e da vari touchpoint, ottimizzando l’efficacia del marketing. Le CDP raccolgono e organizzano dati in tempo reale da varie fonti, come CRM, sistemi transazionali, canali digitali e piattaforme di gestione dati, per creare un unico profilo del cliente.
Lo scopo principale delle CDP è attivare le audience, conosciute o anonime, in diversi canali di marketing. Le CDP si integrano con sistemi di marketing come email, ecommerce e pubblicità digitale per sfruttare i dati di prima, seconde e terze parti e personalizzare la customer experience.
CDP tradizionali e CDP componibili
Le CDP tradizionali sono nate come soluzioni all-in-one progettate per unificare i dati dei clienti provenienti da varie fonti in un’unica piattaforma. Questi sistemi in genere gestiscono l’ingestion, la risoluzione delle identità, l’archiviazione, la segmentazione e l’attivazione dei dati all’interno di una infrastruttura proprietaria. Sono spesso dotate di connettori predefiniti per strumenti di marketing comuni e offrono ai marketer un’interfaccia di facile utilizzo per la creazione delle audience e l’orchestrazione delle campagne. Pur offrendo una gamma completa di funzionalità, le CDP tradizionali possono talvolta portare al vendor lock-in, poiché le aziende diventano dipendenti dalle specifiche funzionalità e dai modelli di dati della piattaforma. Inoltre, un approccio “taglia unica” potrebbe prevedere funzionalità di cui l'organizzazione non ha bisogno, aumentando inutilmente i costi e la complessità.
Le CDP componibili rappresentano invece un approccio più modulare e flessibile alla gestione dei dati dei clienti. Invece di un’unica piattaforma integrata, una CDP componibile consente alle aziende di scegliere e integrare i migliori strumenti per ogni livello del data stack del cliente. Questo approccio spesso prevede l’uso dell’infrastruttura di data warehouse esistente per lo storage e la risoluzione delle identità, per poi connettere strumenti specializzati per l’ingestion, la trasformazione e l’attivazione dei dati. Il fattore di differenziazione chiave è l’enfasi posta sull’interoperabilità e sulla capacità di personalizzare l’architettura della CDP alle specifiche esigenze aziendali e agli investimenti tecnologici già esistenti.
Alcuni dei vantaggi di una CDP componibile sono un maggiore controllo sui dati, vincoli minori nei confronti dei fornitori e la possibilità di scegliere strumenti che soddisfano con precisione i requisiti dell’organizzazione. Questo approccio può anche portare a efficienze in termini di costi, poiché si evita l’acquisto di funzionalità non necessarie. In ultima analisi, la scelta tra CDP tradizionale e CDP componibile dipende dalle esigenze specifiche, dalle capacità tecniche e dalla strategia dati a lungo termine dell’organizzazione.
Quali sono i vantaggi di una CDP?
Le CDP migliorano il ROI del marketing consolidando i profili dei singoli clienti, collegando gli attributi alle identità e permettendo di condividere i profili per campagne email personalizzate, pubblicità digitali e altri canali. In particolare, le CDP offrono:
- Dati di prima parte: le CDP raccolgono i dati direttamente da clienti, visitatori dei siti web, follower dei social media e destinatari delle email. Poiché i dati raccolti arrivano tramite sistemi di tracciamento, le informazioni sono più accurate e applicabili ai profili dei clienti.
- Profili dei clienti: le CDP creano profili dei clienti che aiutano a comprendere i comportamenti dei singoli clienti, fornendo informazioni specifiche oltre a trend complessivi derivati dall’analisi.
- Marketing coordinato: le CDP unificano le attività di marketing con dati affidabili e consolidati. Inoltre raccolgono e organizzano nuovi dati per campagne nuove e migliorate.
4 tipi di dati dei clienti
I clienti interagiscono con un’azienda sia online che offline, mediante i siti web, le email di marketing, i portali di ecommerce e i punti vendita fisici. Raccogliere informazioni su queste interazioni è il primo passo per comprendere e migliorare la customer experience. Alcuni dei tipi di dati utilizzati dalle CDP sono:
1. Dati di identità: i dati di identità sono la base del profilo dei clienti nelle CDP. Questo tipo di dati consente di identificare ciascun cliente e comprende nome, dati demografici (età e genere), luogo, informazioni di contatto, profilo social, informazioni professionali e informazioni sull’account.
2. Dati descrittivi: i dati descrittivi arricchiscono i dati di identità del profilo cliente per offrire un quadro più completo. Le categorie di dati descrittivi variano in base all’azienda e possono includere informazioni sulla carriera (come il reddito), informazioni sullo stile di vita (come l’eventuale possesso di un’auto o di animali domestici), informazioni su famiglia, hobby e interessi.
3. Dati digitali sulla customer experience: i dati tracciati durante la customer experience digitale, come i dati comportamentali, consentono di comprendere in che modi i clienti interagiscono con i brand, attraverso specifiche azioni, reazioni o transazioni. Tali dati includono:
Dati sulle transazioni, aiutano a comprendere la cronologia degli acquisti dei clienti
Traffico del sito, aiutano a comprendere come i clienti interagiscono con un sito web
Engagement con le email di marketing, come apertura delle email, clic sui link e annullamento dell’iscrizione
Attività sui social media, comprese le informazioni su come i clienti interagiscono con i canali social come Facebook e X
Interazioni con l’assistenza clienti, forniscono informazioni su cosa pensano i clienti dei prodotti e servizi.
4. Dati qualitativi: i dati qualitativi forniscono il contesto per i profili dei clienti e includono le motivazioni, le opinioni e gli atteggiamenti dei clienti nei confronti del brand. Possono rispondere a domande del tipo “Come ha sentito parlare di noi?” o “Con quale probabilità ci consiglierebbe a un amico o a un collega?”
Requisiti di una CDP
Di seguito sono riportati alcuni requisiti chiave, sia funzionali che tecnici, delle CDP:
Funzionalità principali
Ingestion di dati da fonti diverse: la CDP deve essere in grado di raccogliere dati da un’ampia gamma di fonti online e offline, inclusi sistemi CRM, piattaforme di automazione del marketing, provider di servizi email, analisi dei siti web, app mobili, social media, sistemi POS, piattaforme di assistenza ai clienti, data warehouse e altro ancora. Deve inoltre gestire diversi formati di dati (strutturati, semi-strutturati e non strutturati).
Unificazione dei dati e risoluzione delle identità: un requisito fondamentale è la capacità di unificare i dati dei clienti provenienti da fonti eterogenee, per creare un’unica vista completa di ciascun cliente. Si tratta quindi di risolvere le identità attraverso diversi touchpoint e dispositivi, collegando varo identificatori (indirizzi email, numeri di telefono, ID dispositivo, ecc.) a un singolo profilo cliente.
Archiviazione ed elaborazione dei dati: la CDP necessita di un’infrastruttura robusta e scalabile per archiviare grandi volumi di dati dei clienti in modo sicuro ed efficiente. Deve essere in grado di elaborare i dati in batch e idealmente in tempo reale o quasi reale per consentire azioni tempestive.
Data governance e conformità alle norme sulla privacy: un altro requisito essenziale è la disponibilità di solide funzionalità di data governance, come gestione della qualità dei dati, monitoraggio del data lineage e conformità alle norme sulla privacy dei dati, come GDPR e CCPA, come gestione del consenso e la possibilità di gestire l’accesso ai dati e il loro utilizzo.
- Trasformazione e modellazione dei dati: la CDP deve consentire la pulizia dei dati, la standardizzazione, la trasformazione e la creazione di modelli di dati flessibili in grado di adattarsi alle esigenze aziendali in evoluzione.
Segmentazione e gestione delle audience
Segmentazione avanzata: i marketer devono essere in grado di creare segmenti di audience granulari basati su un’ampia gamma di attributi, come dati demografici, comportamentali, transazionali e psicografici. Gli strumenti di segmentazione devono essere facili da usare e consentire una segmentazione dinamica che viene aggiornata non appena nuovi dati diventano disponibili.
- Sviluppo e gestione dell’audience: la piattaforma deve fornire strumenti per sviluppare, conservare e gestire facilmente questi segmenti di audience per l’attivazione su canali di marketing diversi.
Attivazione e integrazione
- Integrazione perfetta con l’ecosistema di marketing: un requisito fondamentale è la capacità di integrazione con diverse piattaforme di marketing e pubblicità per l’attivazione dell’audience, inclusi sistemi CRM, marketing via email, piattaforme pubblicitarie (es. Google Ads, pubblicità sui social media), motori di personalizzazione e strumenti di analisi.
Attivazione dei dati in tempo reale (idealmente): la capacità di attivare audience e generare esperienze personalizzate in base al comportamento in tempo reale dei clienti è sempre più importante.
- API e connettori: API e connettori predefiniti sono essenziali per un flusso di dati trasparente tra la CDP e altri sistemi.
Intelligence e insight
Analisi e reporting: la CDP deve offrire funzionalità di analisi e reporting integrate per consentire di comprendere le caratteristiche dell’audience, le prestazioni delle campagne e il comportamento dei clienti.
- Funzionalità di machine learning e AI (desiderate): le CDP incorporano sempre più spesso AI e machine learning per fornire insight avanzati, analisi predittiva (es. previsione di abbandono, propensione all’acquisto) e consigli personalizzati.
Facilità d’uso e amministrazione
- Interfaccia facile da usare: la piattaforma deve avere un’interfaccia intuitiva e facile da usare che consenta agli esperti di marketing e ad altri utenti aziendali di accedere ai dati e utilizzarli agevolmente senza la necessità di competenze tecniche approfondite.
- Controllo degli accessi basato sui ruoli: solide funzionalità di sicurezza devono includere il controllo degli accessi basato sui ruoli, per garantire che gli utenti possano accedere solo ai dati e alle funzionalità pertinenti al ruolo.
- Scalabilità e prestazioni: la CDP deve essere scalabile per gestire volumi crescenti di dati e richieste degli utenti senza degrado delle prestazioni.