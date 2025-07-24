Plataforma de datos de clientes (CDP): Beneficios, tipos y requisitos

Las CDP tradicionales surgieron como soluciones todo en uno creadas para unificar en una única plataforma los datos de los clientes de varias fuentes. Estos sistemas suelen encargarse de la ingesta de datos, la resolución de identidades, el almacenamiento, la segmentación y la activación dentro de su propia infraestructura. A menudo, incluyen conectores predefinidos para las herramientas de marketing comunes y ofrecen una interfaz fácil de usar para que los profesionales del marketing creen audiencias y orquesten campañas. Si bien las CDP tradicionales ofrecen un conjunto de soluciones muy amplio, pueden llevar a la dependencia de un solo proveedor si las empresas se acostumbran demasiado a las funcionalidades y los modelos de datos específicos de la plataforma. Además, debido a que están concebidas para adaptarse a cualquier situación, es posible que incluyan funciones que no sean necesarias para todas las organizaciones, lo que aumenta los costes y la complejidad.

En cambio, las CDP componibles presentan un enfoque más modular y flexible para gestionar los datos de los clientes. En lugar de proporcionar una única plataforma con todo en el mismo lugar, las CDP componibles permiten a las empresas seleccionar e integrar las mejores herramientas para cada capa de la pila de datos de los clientes. Para ello, se suele aprovechar la infraestructura de almacén de datos actual para el almacenamiento y la resolución de identidades, y luego conectar herramientas especializadas para ingerir, transformar y activar los datos. Las diferencias clave son su énfasis en la interoperabilidad y la capacidad de adaptar la arquitectura de la CDP a las necesidades específicas de la empresa y a las inversiones tecnológicas que ya ha hecho.

Algunas de las ventajas de las CDP componibles incluyen un mayor control de los datos, una menor dependencia de los proveedores y la posibilidad de usar herramientas que se adapten con precisión a los requisitos de la organización. Este enfoque también puede resultar más rentable, ya que no obliga a pagar por funciones innecesarias. En definitiva, para elegir entre una CDP tradicional o componible, se deben tener en cuenta las necesidades particulares de la organización, sus capacidades técnicas y su estrategia de datos a largo plazo.