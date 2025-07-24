고객 데이터 플랫폼(CDP):이점, 유형 및 요구 사항

기존의 CDP는 다양한 소스의 고객 데이터를 단일 플랫폼으로 통합하도록 설계된 올인원 솔루션으로서 등장했습니다. 이 시스템은 일반적으로 자체 독점 인프라 내에서 데이터 수집, ID 식별, 저장, 세분화 및 활성화를 처리합니다. CDP는 사전 구축된 커넥터를 기본 제공하여 자주 사용되는 마케팅 도구와 연결할 수 있도록 지원합니다. 또한, 마케팅 담당자가 잠재 고객을 파악하고 캠페인을 오케스트레이션할 수 있도록 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 기존의 CDP는 포괄적인 기능을 제공합니다. 하지만, 기업이 플랫폼의 특정 기능과 데이터 모델에 지나치게 의존할 경우 특정 공급업체에 종속될 위험이 있습니다. 이뿐만 아니라, '획일적인' 접근 방식을 적용함에 따라 조직에 필요하지 않은 기능도 포함되어, 비용과 복잡성이 증가할 수 있습니다.

반면, 구성 가능한 CDP는 고객 데이터 관리에 대해 더 모듈화되고 유연한 접근 방식을 제공합니다. 단일 패키지형 플랫폼 대신 구성 가능한 CDP를 사용하면 고객 데이터 스택의 각 계층에 대해 업계 최고 수준의 도구를 선택하고 통합할 수 있습니다. 이 방식은 기존 데이터 웨어하우스 인프라를 저장 및 아이덴티티 식별에 활용하고, 이후 데이터 수집, 변환, 활성화를 위해 특화된 도구를 연결합니다. 상호운용성에 중점을 두고 CDP 아키텍처를 특정 비즈니스 요구와 기존의 기술 투자에 맞게 조정할 수 있다는 점이 핵심적인 차별화 요소라고 할 수 있습니다.

구성 가능한 CDP의 이점으로는 데이터에 대한 제어 강화, 공급업체 종속 축소, 그리고 조직의 요구 사항에 정확히 부합하는 도구를 선택할 수 있다는 점 등이 있습니다. 또한, 이러한 접근 방식 덕분에 불필요한 기능에 대한 지출을 피해 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 결국, 기존 CDP와 구성 가능한 CDP 중 어느 쪽을 선택할지는 조직의 특정 요구 사항, 기술 역량, 장기적인 데이터 전략에 달려 있습니다.