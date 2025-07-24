Plataforma de dados do cliente (CDP): benefícios, tipos e requisitos

As CDPs tradicionais surgiram como soluções completas, desenvolvidas para unificar os dados de um determinado cliente a partir de várias fontes em uma única plataforma. Normalmente, esses sistemas gerenciam a ingestão, a resolução de identidade, o armazenamento, a segmentação e a ativação de dados dentro de sua infraestrutura proprietária. Eles, em geral, vêm com conectores predefinidos para ferramentas de marketing comuns e oferecem uma interface amigável para que os profissionais de marketing segmentem públicos-alvo e coordenem campanhas. Embora ofereçam um amplo conjunto de recursos, as CDPs tradicionais podem, às vezes, levar à dependência de um único fornecedor, pois as empresas passam a depender das funcionalidades e dos modelos de dados específicos da plataforma. Além disso, a abordagem "tamanho único" pode incluir recursos desnecessários para a organização, aumentando potencialmente os custos e a complexidade.

Em contrapartida, as CDPs modulares representam uma estratégia mais modular e flexível de gestão de dados de clientes. Em vez de uma plataforma única e pronta, uma CDP modular permite que as empresas selecionem e integrem as melhores ferramentas para cada camada do data stack do cliente. Em geral, isso envolve aproveitar a infraestrutura já existente de data warehouse para armazenamento e resolução de identidade e, em seguida, conectar ferramentas especializadas para ingestão, transformação e ativação de dados. O principal diferencial é a ênfase na interoperabilidade e na capacidade de adaptar a arquitetura da CDP às necessidades específicas de negócios e aos investimentos em tecnologia existentes.

Os benefícios de uma CDP modular incluem maior controle dos dados, menor dependência de fornecedores e a capacidade de escolher ferramentas que atendam, com precisão, às necessidades da organização. Essa estratégia também pode levar à redução de custos ao evitar o investimento em recursos desnecessários. Em última análise, a escolha entre uma CDP tradicional e uma CDP modular depende das necessidades específicas, da capacidade técnica e da estratégia de dados a longo prazo de uma organização.