顧客データプラットフォーム（CDP）：メリット、タイプ、要件

従来型のCDPは、さまざまなソースの顧客データをシングルプラットフォームに統合するために設計されたオールインワンソリューションとして登場しました。通常このようなシステムは独自のインフラストラクチャ内で、データの取り込み、ID解決、保存、セグメンテーション、アクティベーションを行います。多くの場合、一般的なマーケティングツールへのコネクタが事前構築されており、マーケターがオーディエンスの構築やキャンペーンのオーケストレーションを行うための使いやすいインターフェイスを提供します。従来型のCDPは、包括的な機能スイートを提供する一方で、企業がプラットフォーム固有の機能やデータモデルに依存するようになるため、ベンダーロックインにつながる可能性があります。さらに、「汎用型」アプローチには組織に不要な機能が含まれる場合があり、コストと複雑性を増大させる可能性があります。

対照的に、構成可能なCDPは、顧客データ管理に対する、よりモジュール化された柔軟なアプローチです。単一のバンドルプラットフォームではなく、構成可能なCDPを使用することで、企業は顧客データスタックの各レイヤーに対してクラス最高レベルのツールを選択して統合できます。多くの場合、ストレージとID解決に既存のデータウェアハウスインフラストラクチャを活用して、データの取り込み、変換、アクティベーションのための専用ツールを接続するプロセスが含まれます。この違いの主な要因は、相互運用性の重視と、CDPアーキテクチャを特定のビジネスニーズや既存のテクノロジー投資に合わせてカスタマイズできる機能です。

構成可能なCDPのメリットには、データ制御の強化、ベンダーロックインの軽減、組織の要件に正確に適合するツールの選択可能性が含まれます。 このアプローチは、不要な機能に対する課金を回避することによるコストの効率化にもつながります。最終的に、従来のCDPと構成可能なCDPのどちらを選択するかは、組織の具体的なニーズ、技術的能力、長期的なデータ戦略によって決まります。