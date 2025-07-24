Customer data platform (CDP) : avantages, types, exigences

Les CDP traditionnelles ont été conçues sous la forme de solutions tout‑en‑un capables d’unifier des données clients provenant de diverses sources au sein d’une plateforme unique. Ces systèmes gèrent généralement l’ingestion des données, la résolution d’identité, le stockage, la segmentation et l’activation au sein de leur propre infrastructure propriétaire. Ils sont souvent fournis avec des connecteurs prédéfinis pour les outils de marketing courants et offrent une interface conviviale aux spécialistes du marketing qui souhaitent créer des audiences et orchestrer des campagnes. Malgré une suite complète de fonctionnalités, les CDP traditionnelles peuvent entraîner une dépendance vis‑à‑vis d’un prestataire, dans la mesure où les entreprises deviennent tributaires des fonctionnalités et des modèles de données spécifiques de la plateforme. De plus, leur approche « universelle » peut inclure des fonctionnalités dont une entreprise n’a pas besoin, avec pour conséquence une augmentation potentielle des coûts et de la complexité.

Par opposition, les CDP composables représentent une approche plus modulaire et flexible de la gestion des données clients. Au lieu d’une plateforme unique et packagée, une CDP composable permet aux entreprises de sélectionner et d’intégrer les meilleurs outils pour chaque couche du data stack client. Cette solution consiste souvent à exploiter l’infrastructure existante du data warehouse pour le stockage et la résolution d’identité, puis à connecter des outils spécialisés pour l’ingestion, la transformation et l’activation des données. La différence majeure réside dans sa grande interopérabilité et dans sa capacité à adapter l’architecture CDP aux besoins spécifiques des entreprises et aux investissements technologiques existants.

Un meilleur contrôle des données, une réduction de la dépendance à l’égard d’un prestataire et un choix d’outils adaptés aux besoins des entreprises sont autant d’avantages qu’offre une CDP composable. Cette approche permet aussi de réduire les coûts liés à des fonctionnalités superflues. En fin de compte, le choix entre une CDP traditionnelle ou composable dépend des besoins spécifiques d’une entreprise, de ses capacités techniques et de sa stratégie data à long terme.